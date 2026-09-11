મહારાષ્ટ્રઃ પુરપાટ ઝડપે આવતા ટ્રક અને ટાટા મેજિક વચ્ચે ટક્કર, 8નાં મોત, 7 લોકો ઈજાગ્રસ્ત
મહારાષ્ટ્રના નાંદેડમાં બે વાહનોની સામસામે ટક્કરમાં 8 લોકોના મોત. જ્યારે અન્ય 7ના ઈજાગ્રસ્ત થયાના અહેવાલ.
Published : September 11, 2026 at 7:06 AM IST
નાંદેડ (મહારાષ્ટ્ર): મહારાષ્ટ્રના નાંદેડ જિલ્લામાં ગુરુવારે એક ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો હતો. ટ્રક અને ટાટા મેજિક વાહન વચ્ચે સામસામે થયેલી ટક્કરમાં આઠ લોકોના મોત થયા હતા. અન્ય સાત લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયાના અહેવાલ પણ સામે આવ્યા છે. આ અકસ્માત નાંદેડ-ભોકર હાઈવે પર વાકડ ગામ નજીક થયો હતો. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે ટાટા મેજિક વાનનો કુરચો નીકળી ગયો હતો અને તે રસ્તાની બાજુમાં ફેંકાઈ ગઈ હતી.
અકસ્માત સમયે બંને વાહનો પૂરપાટ ઝડપે હતા. ઘાયલોને સારવાર માટે ભોકર અને નાંદેડની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા છે, કારણ કે કેટલાક ઈજાગ્રસ્તોની હાલત ગંભીર છે. પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર જગદીશ વાંડેરવારે આઠ લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે.
અકસ્માત બાદ ઘટનાસ્થળે અફરાતફરીનો માહોલ
અકસ્માતની જાણ થતાં જ આસપાસના ગામના લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને તેમણે પોલીસ તથા એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ રાહત અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં ઘટનાસ્થળે બચાવ કામગીરી ચાલુ છે અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન માટે નાંદેડ પોલીસની ટીમ ત્યાં પહોંચી ગઈ છે. મૃતકોની ઓળખ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. અકસ્માતમાં કોનો વાંક હતો તે અંગે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
ટ્રક ડ્રાઈવર પણ કેબિનમાં ફસાયો
ટાટા મેજિક સાથેની ટક્કર બાદ ટ્રકનો આગળનો ભાગ પણ ખરાબ રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત થયો હતો. ટ્રક ચાલક કેબિનની અંદર ફસાઈ ગયો હતો. તેને બહાર કાઢવા માટે પોલીસ અને બચાવ ટીમોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી.
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