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ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ વિરુદ્ધ 'મહાપંચાયત'; પંજાબ સહિત અનેક રાજ્યોના ખેડૂતો દિલ્હીમાં ભેગા થશે

ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદા વિરુદ્ધ 'મહાપંચાયત'; પંજાબ સહિત અનેક રાજ્યોના ખેડૂતો દિલ્હીમાં ભેગા થશે.

ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ વિરુદ્ધ 'મહાપંચાયત'; પંજાબ સહિત અનેક રાજ્યોના ખેડૂતો દિલ્હીમાં ભેગા થશે
ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ વિરુદ્ધ 'મહાપંચાયત'; પંજાબ સહિત અનેક રાજ્યોના ખેડૂતો દિલ્હીમાં ભેગા થશે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 20, 2026 at 10:15 PM IST

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અમૃતસર/પટિયાલા: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના પ્રસ્તાવિત વેપાર કરારના વિરોધમાં દેશભરના ખેડૂત સંગઠનોએ 21 જુલાઈએ દિલ્હીમાં મહાપંચાયતનું આયોજન કર્યું છે. સોમવારે પંજાબના મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો આ કાર્યક્રમ માટે રવાના થયા હતા. બિયાસમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, કિસાન મજૂર સંઘર્ષ સમિતિ પંજાબના નેતા જર્મનજીત સિંહ બંદાલાએ જણાવ્યું હતું કે દેશ બચાવો મોરચાના આહ્વાન પર આ મહાપંચાયતમાં લગભગ 550 સંગઠનો ભાગ લેશે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર દેશના ખેડૂતો, મજૂરો, નાના વ્યવસાયો અને સામાન્ય લોકોના હિતમાં નથી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ કરાર દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર અમેરિકન કંપનીઓ અને તેમના ખેડૂતોને ફાયદો પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, જ્યારે ભારતમાં નાના ખેડૂતોના હિતોને અવગણવામાં આવી રહ્યા છે.

બંદાલાએ કહ્યું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ખેતી મોટા પાયે થાય છે, જેમાં હજારો એકરમાં ફેલાયેલા ખેતરો છે, અને સરકાર તેના ખેડૂતોને નોંધપાત્ર સબસિડી આપે છે. તેનાથી વિપરીત, ભારતમાં મોટાભાગના ખેડૂતો બે થી અઢી એકર જમીન ધરાવે છે અને તેમને ખૂબ જ ઓછી સરકારી સહાય મળે છે.

ખેડૂત નેતાએ કહ્યું કે આવી સ્થિતિમાં, જો અમેરિકાથી સસ્તા કૃષિ ઉત્પાદનો ભારતમાં આવશે, તો ભારતીય ખેડૂતો ખુલ્લા બજારમાં સ્પર્ધા કરી શકશે નહીં, જેના કારણે તેમની આવક અને ખેતી બંનેને ભારે નુકસાન થશે.

તેમણે કહ્યું કે અગાઉની સરકારોએ કૃષિ ક્ષેત્રને વિદેશી હસ્તક્ષેપથી બચાવ્યું હતું, પરંતુ વર્તમાન સરકાર અમેરિકાના દબાણ હેઠળ આ કરાર કરવા જઈ રહી છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આ કરાર માત્ર ખેડૂતોની આજીવિકા પર જ નહીં પરંતુ નાના દુકાનદારોના રોજગાર અને અન્ય ક્ષેત્રો પર પણ નકારાત્મક અસર કરશે.

ખેડૂત નેતા જર્મનજીત સિંહ બંદાલાએ કહ્યું કે પંજાબ સહિત દેશના વિવિધ રાજ્યોના મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો 21 જુલાઈએ દિલ્હીના કિસાન ઘાટ ખાતે યોજાનારી મહાપંચાયતમાં ભાગ લેશે. તેમણે કહ્યું કે જો સરકાર ખેડૂતોને તેમના માર્ગમાં રોકે તો પણ તેઓ શાંતિપૂર્ણ રીતે તેમનો કાર્યક્રમ ચલાવશે અને લોકોને પોતાનો સંદેશ આપશે.

બંદાલાએ સ્પષ્ટતા કરી કે આ આંદોલનની માત્ર શરૂઆત છે. તેમણે કહ્યું, "જો કેન્દ્ર સરકાર ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર રદ નહીં કરે અને ખેડૂતોની માંગણીઓ સ્વીકારશે નહીં, તો ભવિષ્યમાં આંદોલન વધુ તીવ્ર બનશે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ખેડૂત સંગઠનો તેમના હકો માટે લડતા રહેશે અને જ્યાં સુધી સરકાર તેમની માંગણીઓ સ્વીકારે નહીં ત્યાં સુધી આંદોલન બંધ નહીં થાય.

ગુરનામ સિંહ ચાડુનીની પોલીસે અટકાયત કરી

આ દરમિયાન, ભારતીય કિસાન યુનિયન (ચાડુની) ના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ગુરનામ સિંહ ચાડુનીને દિલ્હી જતા સમયે પોલીસે અટકાયતમાં લીધા હતા.

સંગઠનના પ્રવક્તા પ્રિન્સ વારૈચે જણાવ્યું હતું કે સોમવારે કુરુક્ષેત્ર જિલ્લાના પેહોવા નજીક રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ-152D પર પોલીસે ચાડુનીના વાહનને અટકાવ્યું હતું. "તેમને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં, પોલીસ અધિકારીઓ તેમને લઈ ગયા," તેમણે કહ્યું.

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