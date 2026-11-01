Mahadev Betting App: માસ્ટરમાઇન્ડ સૌરભ ચંદ્રાકરને ઓમાનથી ભારત લવાયો, સોમવારે કોર્ટમાં હાજર કરાશે!
છત્તીસગઢ સરકારના અનુરોધ પર CBIએ મહાદેવ ઓનલાઈન બુક મામલામાં તપાસ પોતાના હાથમાં લીધી હતી.
Published : November 1, 2026 at 9:34 PM IST
નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)એ અન્ય કેન્દ્રિય એજન્સીઓ સાથે મળીને એક મોટી સફળતા મેળવી છે. 'મહાદેવ એપ' ગેરકાયદે સટ્ટાબાજી સિન્ડિકેટના પ્રમોટર સૌરભ ચંદ્રાકરને ઓમાનથી ભારત પરત લવાયો છે. ઓમાન ગયેલી CBIની એક વિશેષ ટીમ તેને ભારત લઈ આવી છે. સોમવારે તેને રાયપુરની એક વિશેષ CBI કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.
સૌરભ ચંદ્રાકર CBI દ્વારા તપાસવામાં આવી રહેલા બે કેસોમાં વોન્ટેડ છે, જેના માટે ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરવામાં આવી ચૂકી છે. તે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા તપાસવામાં આવી રહેલા એક કેસમાં પણ આરોપી છે. વિદેશથી આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત નેટવર્ક ચલાવતા અને ભારતીય નાગરિકોને નિશાન બનાવતા ભાગેડુઓને ભારત પરત લાવવાના પ્રયાસોમાં આ પ્રત્યાર્પણ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. છત્તીસગઢ સરકારની વિનંતી પર CBIએ 'મહાદેવ ઓનલાઇન બુક' કેસોની તપાસ પોતાના હાથમાં લીધી હતી.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે 'મહાદેવ ઓનલાઇન બુક' દેશના સૌથી મોટા ગેરકાયદે ઓનલાઇન સટ્ટાબાજી સિન્ડિકેટ્સમાંનું એક હતું, જે ભારતની બહારથી ચલાવવામાં આવતું હતું. આ સિન્ડિકેટ ભારતભરમાં ફેલાયેલા ફ્રેન્ચાઇઝી "પેનલ્સ" અને "શાખાઓ"ના નેટવર્ક દ્વારા ક્રિકેટ, ફૂટબોલ, પત્તાની રમતો અને અન્ય કાર્યક્રમો પર ગેરકાયદે સટ્ટાબાજીની સુવિધા આપતું હતું. જે યુઝર્સને જોડતા હતા અને તેમની પાસેથી સટ્ટાની રકમ એકત્ર કરતા હતા.
The Central Bureau of Investigation (CBI), in coordination with other Central Agencies, has successfully secured the extradition of Sourabh Chandrakar, the promoter of the Mahadev App illegal betting syndicate, from Oman (Pics Source: CBI) https://t.co/HgFzphJzy3— ANI (@ANI) November 1, 2026
આ ગેરકાયદે સટ્ટાબાજીમાંથી મળેલી રકમ મોટી સંખ્યામાં ફેક બેંક ખાતાઓ દ્વારા ફેરવવામાં આવતી હતી અને અનેક વ્યવહારો બાદ તેને 'હવાલા' માધ્યમો દ્વારા વિદેશ મોકલી દેવામાં આવતી હતી. તપાસમાં એ પણ ખુલાસો થયો છે કે આ ગેરકાયદે કમાણીનો એક હિસ્સો સરકારી અધિકારીઓને 'પ્રોટેક્શન મની' (લાંચ) તરીકે ચૂકવવામાં આવતો હતો, જેથી આ સિન્ડિકેટ કોઈપણ અવરોધ વિના પોતાનું કામ ચાલુ રાખી શકે.
CBIએ 'પ્રિવેન્શન ઓફ કરપ્શન એક્ટ, 1988' તેમજ ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી અને બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવવા સંબંધિત કલમો હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ ચાર્જશીટમાં 'છત્તીસગઢ જુગાર (પ્રતિબંધ) અધિનિયમ'ની જોગવાઈઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. સૌરભ ચંદ્રાકર આ ચાર્જશીટમાં નામિત મુખ્ય આરોપીઓ પૈકીનો એક છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ભારત અને વિદેશમાં આવેલી તેની કેટલીક સંપત્તિઓ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
તેની સામે જારી કરાયેલી 'રેડ કોર્નર નોટિસ'ના આધારે, રોયલ ઓમાન પોલીસે ચંદ્રાકરને શોધી કાઢ્યો અને કસ્ટડીમાં લીધો. ત્યારબાદ, CBI અને EDએ તાત્કાલિક ઓમાન સમક્ષ તેના પ્રત્યાર્પણ માટેની ઔપચારિક વિનંતીઓ રજૂ કરી, જેમાં આરોપી વિરુદ્ધ એકત્ર કરાયેલા તમામ પુરાવાઓ પણ સામેલ હતા. આ પ્રત્યાર્પણ પ્રક્રિયા ભારતીય સરકારી એજન્સીઓ, ઇન્ટરપોલ નેશનલ સેન્ટ્રલ બ્યુરો અને ઓમાનના સક્ષમ સત્તાવાળાઓ વચ્ચેના ગાઢ સંકલન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
તેના પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી મળ્યા બાદ, CBIની એક ટીમ મસ્કત ગઈ અને તેને સુરક્ષિત રીતે ભારત લઈ આવી. CBIએ સહકાર આપવા બદલ સલ્તનત ઓફ ઓમાનની સરકાર અને રોયલ ઓમાન પોલીસનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. આ પગલું બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચેના ગાઢ અને મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠિત ગુનાખોરી સામે લડવાની તેમની સહિયારી પ્રતિબદ્ધતાને દર્શાવે છે.
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