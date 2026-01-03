ETV Bharat / bharat

યુપીના પ્રયાગરાજમાં આજથી માઘ મેળાનો પ્રારંભ, નોંધી લો પવિત્ર સ્નાનની તારીખ

પવિત્ર નગરી પ્રયાગરાજમાં સંગમના કિનારે આજથી માઘ મેળાનો પ્રારંભ થયો છે. આ 40 દિવસના મેળા દરમિયાન પવિત્ર સ્નાનનું ખૂબ મહત્વ છે.

January 3, 2026

પ્રયાગરાજ, ઉત્તરપ્રદેશ: માઘ મેળો માત્ર મેળો નહીં, પરંતુ આસ્થા, સાધના અને સનાતન પરંપરાનું પત્રિક છે. પુરાણોમાં માઘ માસને દેવ માસ પણ કહેવામાં આવ્યો છે. આ દરમિયાન સંગમમાં કરેલું સ્નાન, ગંગા જળ જેવું પુણ્યકારી માનવામાં આવ્યું છે.

હિન્દુ પંચાગ મુજબ, માઘ મહિનો અત્યંત પવિત્ર અને પુણ્યશાળી માનવામાં આવે છે. આ મહિનામાં સ્નાન, દાન, જપ અને તપ કરવાથી વિશેષ આધ્યાત્મિક લાભ મળે છે. આ કારણોસર, ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં દર વર્ષે માઘ મહિનામાં ભવ્ય માઘ મેળો યોજાય છે. ત્રિવેણી સંગમ (જ્યાં ગંગા, યમુના અને સરસ્વતીનો સંગમ થાય છે) ના કિનારે આયોજિત આ મેળો શ્રદ્ધા અને ભક્તિનો અદ્ભુત સંગમ છે. સંગમમાં સ્નાન કરવા માટે અને પૂણ્યનું ભાથું બાંધવા માટે દેશભરમાંથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડે છે.

ભારત અને વિદેશથી લાખો ભક્તો, સંતો અને કલ્પવાસીઓ માઘ મેળામાં પવિત્ર સ્નાન કરવા માટે આવે છે. ધાર્મિક માન્યતા મુજબ માઘ મહિનામાં સંગમમાં સ્નાન કરવાથી શાશ્વત પુણ્ય, પાપોથી મુક્તિ અને આધ્યાત્મિક શુદ્ધિકરણ મળે છે. 2026 માં, માઘ મેળો આજથી એટલે કે, 3 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, અને 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ સમાપ્ત થશે.

2026ના માઘ મેળામાં આ મુખ્ય સ્નાન મહત્વપૂર્ણ

જોકે માઘ મહિનાને સ્નાન અને દાન માટે શુભ માનવામાં આવે છે, પરંતુ માઘ મેળા દરમિયાન કેટલીક ખાસ તિથિઓ છે જેનું ધાર્મિક મહત્વ ખૂબ જ વધારે છે. આ વર્ષે, માઘ મેળામાં છ મુખ્ય સ્નાન થશે.

માઘ મેળાનું સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને પુણ્યશાળી સ્નાન મૌની અમાવસ્યા પર માનવામાં આવે છે. આ દિવસે સંગમ કિનારા પર ભક્તોની સૌથી વધુ ભીડ જોવા મળે છે. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, મૌની અમાવસ્યા પર મૌન સ્નાન કરવાથી પાપોનો નાશ, માનસિક શાંતિ અને મોક્ષ પ્રાપ્તિનો માર્ગ મોકળો થાય છે. વર્ષ 2026માં, આ શુભ સ્નાન 18 જાન્યુઆરીએ કરવામાં આવશે.

2026ના માઘ મેળામાં સ્નાન કરવાનો શુભ સમય

હિન્દુ ધર્મમાં, બ્રહ્મ મુહૂર્તને સ્નાન, દાન અને ધાર્મિક વિધિઓ માટે શ્રેષ્ઠ સમય માનવામાં આવે છે. બ્રહ્મ મુહૂર્ત સવારે ૪:૦૦ થી ૫:૩૦ વાગ્યા સુધીનું હોય છે. આ સમય દરમિયાન સંગમમાં સ્નાન કરવાથી સ્નાનના ફાયદા અનેકગણા વધી જાય છે. ભક્તોને આ સમય દરમિયાન પવિત્ર સ્નાન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

