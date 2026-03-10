ETV Bharat / bharat

મદુરાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટના દરજ્જાને મંજૂરી, જલ જીવન મિશનને 2028 સુધી લંબાવ્યું; હાઇવે પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી

અશ્વિની વૈષ્ણવે મદુરાઈ એરપોર્ટને અપગ્રેડ કરવા અને જલ જીવન મિશન 2.0 શરૂ કરવા માટે મંત્રીમંડળની મંજૂરીની જાહેરાત કરી.

ફાઇલ ફોટો: કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ
ફાઇલ ફોટો: કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 10, 2026 at 5:55 PM IST

નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે મંગળવારે દેશભરમાં માળખાગત સુવિધાઓ, કનેક્ટિવિટી અને ગ્રામીણ વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે મીડિયા બ્રીફિંગ દરમિયાન આ જાહેરાતો કરી.

આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોમાંનો એક તમિલનાડુના મદુરાઈમાં મદુરાઈ એરપોર્ટને આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ તરીકે જાહેર કરવાનો છે. મંદિરોના શહેર મદુરાઈમાં સ્થિત, આ એરપોર્ટ તમિલનાડુના સૌથી જૂના એરપોર્ટમાંનું એક છે. એક સત્તાવાર પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે કે તે દક્ષિણ તમિલનાડુ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પ્રવેશદ્વાર તરીકે સેવા આપે છે અને પર્યટન અને યાત્રાધામને પ્રોત્સાહન આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, જે પ્રદેશના એકંદર વિકાસમાં ફાળો આપે છે.

મદુરાઈ એરપોર્ટને આંતરરાષ્ટ્રીય દરજ્જો આપવાથી કનેક્ટિવિટી વધશે, વેપારને વેગ મળશે અને પ્રદેશમાં આર્થિક વિકાસને પ્રોત્સાહન મળશે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય યાત્રાળુઓ અને વ્યવસાયોને આકર્ષવાની એરપોર્ટની ક્ષમતા શહેરના ઐતિહાસિક મહત્વ સાથે મેળ ખાય છે.

મંત્રીમંડળે તેના નવા તબક્કા, જળ જીવન મિશન 2.0 હેઠળ, ડિસેમ્બર 2028 સુધી જળ જીવન મિશન (JJM) ને લંબાવવાની મંજૂરી પણ આપી.

માળખાકીય સુધારાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને JJM નું પુનર્ગઠન કરવા માટે, મંત્રીમંડળે કુલ ખર્ચમાં ₹8.69 લાખ કરોડનો વધારો કરવાની મંજૂરી આપી, જેમાં કુલ કેન્દ્રીય સહાય ₹3.59 લાખ કરોડ થઈ, જે 2019-20 માં મંજૂર કરાયેલ ₹2.08 લાખ કરોડથી વધીને, એટલે કે, ₹1.51 લાખ કરોડનો વધારાનો કેન્દ્રીય હિસ્સો છે. મિશન હેઠળ, 'સુજલામ ભારત' નામનું રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ માળખું બનાવવામાં આવશે, જે હેઠળ દરેક ગામને એક અનન્ય સુજલામ ગામ/સેવા ક્ષેત્ર ID સોંપવામાં આવશે, જે સમગ્ર પીવાના પાણી પુરવઠા પ્રણાલીને સ્ત્રોતથી નળ સુધી ડિજિટલી મેપ કરશે.

પારદર્શિતા અને જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે, GP અને VWSC 'જલ ​​અર્પણ' દ્વારા યોજનાઓના રોલઆઉટ અને ઔપચારિક સોંપણીમાં સામેલ થશે. તેમાં જણાવાયું છે કે ગ્રામ પંચાયતો યોગ્ય સંચાલન અને જાળવણી પ્રણાલી સુનિશ્ચિત કર્યા પછી ગામોને "હર ઘર જલ" તરીકે પ્રમાણિત કરશે.

આર્થિક બાબતોની કેબિનેટ સમિતિએ ₹3,839.42 કરોડના ખર્ચે NH-752D પર મધ્યપ્રદેશના બદનાવરથી તિમરવાની સુધીના ચાર-લેન કોરિડોરના નિર્માણને પણ મંજૂરી આપી. આ પ્રોજેક્ટ દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે સાથે જોડાણમાં સુધારો કરશે, મુસાફરીનો સમય ઘટાડશે અને ધાર અને ઝાબુઆ જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારોમાં આર્થિક વિકાસને વેગ આપશે.

તેણે ₹4,474 કરોડના કુલ ખર્ચે બે રેલ્વે પ્રોજેક્ટ્સ, સૈંથિયા-પાકુર ચાર-લેન લાઇન અને સંતરાગાચી-ખડગપુર ચાર-લેન લાઇનને પણ મંજૂરી આપી. વૈષ્ણવે સમજાવ્યું કે વધેલી લાઇન ક્ષમતા ગતિશીલતામાં નોંધપાત્ર વધારો કરશે, ભારતીય રેલ્વેની કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા અને સેવા વિશ્વસનીયતામાં સુધારો કરશે. આ મલ્ટી-ટ્રેકિંગ દરખાસ્તો કામગીરીને સુવ્યવસ્થિત કરવા અને ભીડ ઘટાડવા માટે રચાયેલ છે.

વૈષ્ણવે કહ્યું, "આ પ્રોજેક્ટ્સ પ્રદેશના લોકોને 'આત્મનિર્ભર' બનાવશે અને પ્રદેશમાં મોટા પાયે વિકાસને વેગ આપશે, રોજગાર અને સ્વરોજગારની તકોમાં વધારો કરશે. આ પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન પીએમ-ગતિ શક્તિ રાષ્ટ્રીય માસ્ટર પ્લાન અનુસાર કરવામાં આવ્યું છે, જે સંકલિત આયોજન અને હિસ્સેદારોના પરામર્શ દ્વારા મલ્ટી-મોડલ કનેક્ટિવિટી અને લોજિસ્ટિક્સ કાર્યક્ષમતા વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ પ્રોજેક્ટ્સ લોકો, માલસામાન અને સેવાઓના પરિવહન માટે સીમલેસ કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે."

પશ્ચિમ બંગાળ અને ઝારખંડના પાંચ જિલ્લાઓને આવરી લેતા આ બે પ્રોજેક્ટ્સ, હાલના ભારતીય રેલ્વે નેટવર્કને આશરે 192 કિમી સુધી વિસ્તૃત કરશે. મંજૂર થયેલા મલ્ટી-ટ્રેકિંગ પ્રોજેક્ટ્સ આશરે 14.7 મિલિયનની વસ્તી ધરાવતા 5,652 ગામોમાં કનેક્ટિવિટી વધારશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રસ્તાવિત ક્ષમતા વિસ્તરણથી દેશભરના અનેક મુખ્ય પ્રવાસન સ્થળો સાથે રેલ કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો થશે, જેમાં બોલપુર-શાંતિનિકેતન, નંદિકેશ્વરી મંદિર (શક્તિપીઠ), તારાપીઠ (શક્તિપીઠ), પટચિત્ર ગ્રામ, ધારિકા વન, ભીમબંધ વન્યજીવન અભયારણ્ય અને રામેશ્વર કુંડનો સમાવેશ થાય છે. મંજૂર કરાયેલા પ્રોજેક્ટ્સ કોલસો, પથ્થર, ડોલોમાઇટ, સિમેન્ટ, સ્લેગ, જીપ્સમ, લોખંડ અને સ્ટીલ, અનાજ, પીઓએલ અને કન્ટેનર જેવી ચીજવસ્તુઓના પરિવહન માટે આવશ્યક માર્ગો છે. ક્ષમતા વિસ્તરણના પરિણામે 31 MTPA (મિલિયન ટન પ્રતિ વર્ષ) નો વધારાનો માલસામાન વધશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રેલવે, પર્યાવરણને અનુકૂળ અને ઊર્જા-કાર્યક્ષમ પરિવહન માધ્યમ હોવાથી, આબોહવા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે અને દેશના લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચમાં ઘટાડો કરશે, તેલની આયાત (60 મિલિયન લિટર) ઘટાડશે અને CO2 ઉત્સર્જન (280 મિલિયન કિગ્રા) ઘટાડશે, જે 10 મિલિયન વૃક્ષો વાવવા બરાબર છે.

