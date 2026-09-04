'પત્ની સીમકાર્ડના એડવાળા શ્વાન જેવી નથી કે તે દરેક સમયે પતિની પાછળ ફરે', ડિવોર્સ મામલે હાઈકોર્ટની કડક ટીપ્પણી
મદુરાઈ હાઈકોર્ટમાં છૂટાછેડા કેસની સુનાવણી થઈ હતી જેમાં પતિએ પત્ની પર લગ્નેત્તર સંબંધનો આરોપ લગાવ્યો હતો
Published : September 4, 2026 at 8:05 PM IST
મદુરાઈઃ મદ્રાસ હાઈકોર્ટની મદુરાઈ બેન્ચે કહ્યું કે, પત્ની પાસેથી એ આશા ન રાખી શકાય કે તે પોતાના પતિની પાછળ પાછળ એવી જ રીતે જાય જેવી રીતે સીમકાર્ડની જૂની જાહેરાતમાં એક શ્વાન પોતાના માલિકની પાછળ જાય છે. ત્યારબાદ કોર્ટે આ દંપતિના છૂટાછેડાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી.
સમગ્ર કેસની વિગતો પર નજર કરીએ તો એક દંપતિએ 10 સપ્ટેમ્બર 1992ના શિવગંગામાં હિન્દૂ રીતિ-રિવાજો મુજબ લગ્ન કર્યા હતા. આ દંપતિને હાલ ચાર બાળકો છે. પતિ કામ અર્થે મુંબઈ ગયો હતો જ્યારે પત્ની શિવગંગામાં રહેતી હતી. ત્યારબાદ બંને વચ્ચે થોડા સમય માટે અણબનાવ રહ્યો. આ સ્થિતિમાં પતિએ વર્ષ 2014માં શિવગંગા ફેમિલી કોર્ટમાં છૂટાછેટા માટે અરજી કરી હતી. પતિએ તેની પત્ની પર અન્ય પુરૂષ સાથે સંબંધ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. જો કે ફેમિલી કોર્ટ પતિની આ અરજી ફગાવી દીધી હતી.
ફેમિલી કોર્ટનું માનવું હતું કે, જ્યારે પતિ કામ માટે મુંબઈ ગયો હતો ત્યારે તે પોતાની પત્નીને સાથે લઈને નહોતો ગયો અને આ રીતે તેણે પોતાના વૈવાહિક કર્તવ્યનું પાલન નહોતું કર્યું. આ ઉપરાંત ફેમિલી કોર્ટે એવો પણ ચુકાદો આપ્યો કે જો પતિ પોતાની પત્નીને સાથે લઈને ગયો હોત તો આ સ્થિતિનું નિર્માણ જ ન થયું હોત. કોર્ટે પતિને પણ તેની પત્નીના લગ્નેત્તર સંબંધ માટે આંશિક રીતે જવાબદાર ઠેરવ્યો હતો કહ્યું હતું કે તે પોતાની જ ભૂલને આધાર બનાવીને હિન્દૂ વિવાહ અધિનિયમની ધારા 23(1)(a) અંતર્ગત છૂટાછેડા માગી શકે નહીં.
ફેમિલી કોર્ટના આ આદેશ સામે પતિએ હાઈકોર્ટની મદુરાઈ બેન્ચમાં અરજી દાખલ કરી હતી. આ અરજીની સુનાવણી કરતા જજોએ કહ્યું હતું કે, પતિ માટે દરેક વખતે એ વ્યવહારિક રીતે શક્ય નથી હોતું કે તે જ્યાં પણ જાય ત્યાં તેની પત્નીને પણ સાથે લઈ જાય. સૈનિકનું ઉદાહરણ આપતા જજોએ કહ્યું કે, જો કોઈ વ્યક્તિ સૈનિક છે તો બની શકે કે તે મિલિટ્રી કેમ્પ અંદર પોતાના પરિવાર સાથે જીવન વિતાવવું શક્ય ન હોય અને જો એવી જ રીતે પત્નીની પણ નોકરી કે અન્ય જવાબદારીઓ પણ હોઈ શકે છે. વધુમાં જજોએ એમ પણ કહ્યું હતું કે પત્ની પાસેથી એવી આશા ન રાખી શકાય કે તે દરેક સ્થળે પતિની પાછળ પાછળ જાય જેવી રીતે સીમકાર્ડની જૂની જાહેરાતમાં શ્વાન પોતાના માલિકનો પીછો કરે છે. આ ઉપરાંત હાઈકોર્ટની મદુરાઈ બેન્ચે ફેમિલી કોર્ટના દ્રષ્ટિકોણની પણ આલોચના કરી અને કહ્યું કે, જો કે કેટલાક લોકો કોર્ટની સલાહને 'ક્રાંતિકારી દ્રષ્ટિકોણ'ના રૂપમાં સરાહના કરે છે, પરંતુ તેઓ તેનો સ્વીકાર કરી શકતા નથી.
હાઈકોર્ટની મદુરાઈ બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, હિન્દુ લગ્ન અધિનિયમની કલમ 23(1)(a)માં 'દુર્વ્યવહાર' શબ્દનો મતલબ ગંભીર અથવા ઘોર દુર્વ્યવહાર, ન્યાય અને કાયદા વિરૂદ્ધનું કામ વગેરે છે. સાથે જ પતિએ તેની પત્ની પર લગાવેલા લગ્નેત્તર સંબંધોના આરોપોને પણ મદુલાઈ બેન્ચે ફગાવી દીધા હતા. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, આનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે, પતિએ એ વ્યક્તિને આ કેસમાં પ્રતિવાદી તરીકે સામેલ નહોતો કર્યો જેની સાથે તેની પત્નીના અફેરનો આરોપ હતો.
હાઈકોર્ટેના જૂના ચુકાદાઓનો હવાલો આપતા જજોએ કહ્યું કે, જ્યારે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેયરનો આરોપ લગાવવામાં આવે છે ત્યારે એ વ્યક્તિને પણ આ મામલામાં સામેલ કરવો જરૂરી છે જે કથિત રીતે સામેલ હોય. જોકે કોર્ટે આ કેસની મુખ્ય વાત એ માની કે આ દંપતિ 16 વર્ષથી અલગ રહેતું હતું. કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું કે, પત્નીએ પણ પતિ સાથે રહેવા માટે કોઈ પ્રયાસો કર્યા ન હતા, કોઈ ઔપચારિક પત્ર કે નોટિસ મોકલી હોવાનો પણ કોઈ પૂરાવો નહોતો. જોકે, ફેમિલી કો્ટે બંને પક્ષો સાથે સીધી વાત કરીને સમાધાન કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ તે પ્રયાસ સફળ થયો ન હતો.
અંતે કોર્ટે એ તારણ કાઢ્યું હતું કે, તેમનું વૈવાહિત જીવન સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયું હતું અને તે ઠીક થઈ શકે તેમ નહોતું. હાઈકોર્ટની મદુરાઈ બેન્ચે સુપ્રીમ કોર્ટના એ ચુકાદાનો હવાલો આપ્યો જેમાં કહ્યું હતું કે, પતિ-પત્નીનું લાંબા સમય સુધી સાથે ન રહેવું, વૈવાહિક જીવન સંપૂર્ણ પણે તૂટી જવું અને પછી સાથે રહેવાની શક્યતા ન હોવી, આ સ્થિતિઓમાં હિન્દૂ મેરેજ એક્ટ અંતર્ગત માનસિક ક્રૂરતા માનવામાં આવે છે. આ આધાર પર મદુરાઈ બેન્ચે શિવગંગા ફેમિલી કોર્ટના આદેશ પલટી દીધો અને દંપતિને તલાક આપી દીધા અને લગ્ન જીવનનો કાયદાકીય રીતે અંત આણ્યો હતો. છૂટાછેડા આપવાની સાથે સાથે કોર્ટે પતિને પોતાની પત્નીને ભરણપોષણ માટે રૂપિયા 7 લાખ આપવાનો આદેશ કર્યો હતો.
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