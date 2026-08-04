મદ્રાસ હાઈકોર્ટે આજે ઉદયનિધિ સ્ટાલિનની મુક્તિનો આદેશ આપ્યો
સીએમ વિજય અને તેમના નજીકના મિત્ર, અભિનેત્રી ત્રિશા અંગેની ટિપ્પણી બાદ ઉદયનિધિ વિવાદમાં ફસાઈ ગયા હતા.
Published : August 4, 2026 at 4:31 PM IST
ચેન્નાઈ: મદ્રાસ હાઈકોર્ટે આજે (4 ઓગસ્ટ) મુખ્યમંત્રી અને મહિલાઓ વિરુદ્ધ અપમાનજનક ટિપ્પણી કરવા બદલ ધરપકડ કરાયેલા ઉદયનિધિ સ્ટાલિનને પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
3 ઓગસ્ટના રોજ, ડીએમકેએ તંજાવુરમાં મેકેદાતુ ડેમના બાંધકામને રોકવા અને ડેલ્ટા જિલ્લાઓને દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારો જાહેર કરવાની માંગણી સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં બોલતા, વિપક્ષી નેતા ઉદયનિધિ સ્ટાલિનએ કહ્યું હતું કે કાવેરીનું પાણી તમિલનાડુ સુધી પહોંચશે કે નહીં તે અનિશ્ચિત છે, પરંતુ પાણી ઉપલબ્ધ હોવું જરૂરી છે.
કરંથાઈના રહેવાસી ભૈરવીએ તંજાવુર પૂર્વ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે તેમની ટિપ્પણી તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી પ્રત્યે અપમાનજનક અને મહિલાઓ પ્રત્યે અપમાનજનક છે.
આ ફરિયાદના આધારે, તંજાવુર પોલીસે ઉદયનિધિ સ્ટાલિન વિરુદ્ધ છ કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. ત્યારબાદ, તંજાવુર પૂર્વ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર મણિકંદન સહિત ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (તિરુવિદાઈમારુથુર રેન્જ) અલાગેસનના નેતૃત્વ હેઠળની એક ટીમે ઉદયનિધિને તેમના ઘરેથી ધરપકડ કરી.
ત્યારબાદ, ઉદયનિધિ સ્ટાલિન વતી મદ્રાસ હાઇકોર્ટમાં આગોતરા જામીન માટે અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમણે તેમના ભાષણમાં મુખ્યમંત્રી વિજય કે અભિનેત્રી ત્રિશા જેવા કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિઓનું નામ લીધું નથી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેમણે ફક્ત રાજકીય વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા અને મહિલાઓ માટે અપમાનજનક રીતે બોલ્યા ન હતા. તેથી, તેઓ કોર્ટ દ્વારા લાદવામાં આવેલી કોઈપણ શરતોનું પાલન કરવા તૈયાર હતા.
આ મામલો બપોરે 2:15 વાગ્યે ન્યાયાધીશ જી.કે. ઇલાન્થિરૈયન સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો હતો. પોલીસનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટ જનરલ વિજય નારાયણે જણાવ્યું હતું કે ઉદયનિધિએ એવા વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા જે જાહેરમાં બોલવા યોગ્ય નથી. તેમણે કોર્ટને માહિતી આપી હતી કે ઉદયનિધિને ધરપકડ બાદ પૂછપરછ માટે તંજાવુર લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે અને પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા પછી તેમને છોડી મૂકવામાં આવશે.
આદેશમાં, ન્યાયાધીશે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે આગોતરા જામીન માટેની અરજી તકનીકી રીતે અયોગ્ય હતી, કારણ કે ઉદયનિધિને દિવસની શરૂઆતમાં જ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા, વર્તમાન સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને જામીન આપવામાં આવી રહ્યા છે. ન્યાયાધીશે ઉદયનિધિ સ્ટાલિનને પોલીસ તપાસમાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો.