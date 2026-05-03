MPમાં માથાભારે શખ્સોએ દલિત રીક્ષા ચાલકને ઢોરમાર માર્યો, જોડાનો હાર પહેરાવી અર્ધનગ્ન કરીને ગામમાં ફેરવ્યાનો આરોપ

મધ્યપ્રદેશના મુરૈનામાં દલિત શ્રમિક પર માથાભારે શખ્સોએ દમન આચર્યુ હોવાની ઘટના સામે આવી છે. પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 3, 2026 at 10:57 AM IST

મુરૈના, મધ્યપ્રદેશ: ચંબલની ભૂમિ, જે એક સમયે બળવાખોરો અને ડાકુઓની વાર્તાઓ સાથે સંકળાયેલી હતી, આજે ફરી ચર્ચામાં છે. પરંતુ આ વખતે તેનું કારણ એક ક્રૂર અત્યાચારનો મામલો છે. મુરૈનાના સિવિલ લાઇન્સ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સ્થાનિક માથાભારે લોકોનો એવો આતંક જોવા મળ્યો, જેણે અનેક પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. એક દલિત ઈ-રિક્ષા કે જે રોજીરોટી માટે સવારી લઈને શનિવારે સાંજે પોતાના ગામ પરત ફરી રહ્યો હતો, ત્યારે નેશનલ હાઇવે-44 પરથી ફિલ્મી ઢબે તેનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ જનકપુર ગામમાં તેને લઈ જવામાં આવ્યો, જ્યાં ન માત્ર તેને ગંભીર રીતે માર મારવામાં આવ્યો, પરંતુ તેના ગળામાં જૂતાની માળા લટકાવીને આખા ગામમાં અર્ધ નગ્ન હાલતમાં ફેરવવામાં આવ્યો.

માથાભારે શખ્સોએ ઈ-રિક્ષા ચાલકને આંતર્યો

સિવિલ લાઇન્સ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્રમાં આવતા જતાવર ગામના 40 વર્ષીય રહેવાસી મોહનલાલ (નામ બદલ્યું છે) મજૂરીની સાથે ઈ-રિક્ષા ચલાવીને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. નિત્યક્રમ મુજબ તેઓ શનિવારે સાંજે બસ સ્ટેન્ડ પરથી મુસાફરો ભરીને પોતાના ગામ પરત ફરી રહ્યા હતા. જ્યારે તેની ઈ-રિક્ષા સિકરોદા કેનાલ પાસે નેશનલ હાઇવે-44 પર ચંબલદીપ હોટલ પાસે પહોંચી, ત્યારે ટ્રેક્ટર-ટ્રોલીમાં આવેલા 24થી વધુ લોકોએ તેમનો રસ્તો રોક્યો.

પોલીસ એક આરોપીની ધરપકડ કરી, બાકીના આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ
ઢોર માર માર્યો અને જૂતાનો હાર પહેરાવી અર્ધનગ્ન ફેરવ્યો

ટ્રેક્ટર થોભતાની સાથે જ તેમાંથી દિલીપ ગુર્જર, ભૂરા ગુર્જર અને સુરેન્દ્ર ગુર્જર નીચે ઉતર્યા અને શ્રમિકને બળજબરીથી તેની રિક્ષામાંથી ખેંચીને રસ્તા પર પછાડ્યો. ત્યારબાદ, માથાભારે શખ્સોએ તેને લાતો, મુક્કાઓ અને લાકડીઓથી નિર્દયતાથી ઢોર માર માર્યો. તેમનો કહેર અહીંથી ન અટકતા તેઓ તેને ટ્રેક્ટર-ટ્રોલીમાં બેસાડી, ગંગાપુર લઈ ગયા, અને ત્યાં તેને અર્ધ નગ્ન કરીને તેના ગળામાં જૂતાનો હાર પહેરાવ્યો. ત્યારબાદ, જનકપુર ગામમાં લઈ ગયા અને ગામના મુખ્ય ચોકની મધ્યમાં બેસાડીને તેને માર મારવાનું ચાલું રાખ્યું. પીડિતના જણાવ્યા મુજબ, "દબંગોએ તેને લગભગ અડધા કલાક સુધી બંધક બનાવી રાખ્યો અને બંદૂકની અણીએ અપમાનિત કર્યો."

પીડિત ઈ રીક્ષા ચાલકે પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી ફરિયાદ
પોલીસે શ્રમિકને માથાભારે શખ્સોની કેદમાંથી મુક્ત કરાવ્યો

ઈ-રિક્ષામાં મુસાફરી કરતા મુસાફરોએ પોલીસને આ અંગે ઘટનાની જાણ કરી. માહિતી મળતાં, સિવિલ લાઇન્સ સ્ટેશનની પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ અને પીડિતને આરોપીઓના ચુંગાલમાંથી બચાવી લીધી. પીડિત મજૂરની ફરિયાદના આધારે પોલીસે ગઈકાલે રાત્રે ભૂરા ગુર્જર, સુરેન્દ્ર ગુર્જર, મહેન્દ્ર ગુર્જર, દિલીપ ગુર્જર અને કારુઆ ગુર્જર સામે કેસ નોંધ્યો. આરોપીઓમાંથી એકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને તેને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે અન્યની શોધ ચાલુ છે.

જૂના કેસમાં સમાધાન માટે કરતા હતા દબાણ

પીડિતે આ સમગ્ર ઘટના પાછળનો ચોંકાવનારૂ કારણ જણાવ્યું છે. તેનું કહેવું છે કે, "જનકપુર ગામમાં દિલીપ ગુર્જર,ભૂરા ગુર્જર અને શેરુ ગુર્જર સાથે ગત વર્ષે દિવાળી દરમિયાન તેમની સાથે ઝઘડો થયો હતો. તે દરમિયાન આરોપીઓએ તેમીન સાથે મારપીટ કરી હતી, ત્યાર બાદ તેણે પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધાવી હતી." પીડિતના જણાવ્યા અનુસાર, એજ જુની અદાવતમાં સમાધાન કરવા માટે તે લોકો સતત તેના પર દબાણ કરી રહ્યાં હતાં, અને મે સમાધાનની ના પાડી દીધી, તો માથાભારે તત્વોએ ષડયંત્ર રચીને તેને નિશાન બનાવ્યો. પીડિતનો આરોપ છે કે તેના અપહરણથી લઈને ગામમાં ફરવા સુધીની સમગ્ર ઘટનાઓ આ દબાણનું સીધું પરિણામ છે, જે તેને ડરાવવા અને કેસ પાછો ખેંચવા માટે દબાણ કરવા માટે રચવામાં આવી હતી.

ઉદયભાન સિંહ યાદવ, SHO, સિવિલ લાઇન્સ પોલીસ સ્ટેશન
પોલીસે બે પક્ષો વચ્ચેના વિવાદની માહિતી આપી

સિવિલ લાઇન્સ પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટેશન પ્રભારી (SHO) ઉદયભાન સિંહ યાદવે પ્રાથમિક રીતે આ ઘટનાને સામાન્ય મારપીટનો કેસ ગણાવ્યો છે. તેમના મતે, "બંને પક્ષો વચ્ચેનો જૂનો વિવાદ પ્રકાશમાં આવ્યો છે." SHO ઉદયભાન સિંહ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, શ્રમીકના પરિવારના સભ્યોએ સમગ્ર ઘટના વર્ણાવી છે, પીડિત એક ઈ રિક્શા ચલાવે છે, તે મુસાફરોને લઈને જઈ રહ્યાં હતાં, મુસાફરોમાં આજ માથાભારે શખ્સો હતા, અને તેમને નહેર પાસે ઉતાર્યા, જ્યારે પીડિત ઈ રિક્ષા ચાલકે તેમની પાસેથી પૈસા માગ્યા, તો તેમણે પૈસા આપવાની ના પાડી, અને તેની સાથે જ રિક્ષામાં બેસેલા અન્ય લોકોએ મારપીટ શરૂ કરી દીધી. ત્યાર બાદ પીડિત ત્યાં જ ભટકતો રહ્યો, આ માહિતી મળતા અમે તેમને લઈને અહીં આવ્યા અને આરોપીઓ વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી.

પોલીસ મથક પ્રભારી જણાવ્યું હતું કે, ખરેખર જૂનો વિવાદ હોય શકે છે. પરંતુ એવું હોય તો તેઓ તેમની રિક્ષામાં કેમ બેઠા ? તે અમને જણાવી શક્યો હોત કે તેમની સામે સામાધાનનું દબાણ થઈ રહ્યું છે. જોકે, પોલીસે આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા 5 આરોપીઓ સામે નામજોગ ફરિયાદ દાખલ કરી છે અને એક આરોપીની ધરપકડ પણ કરી છે, તેમજ અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ ચાલી રહી છે.

ઘટનાના સમાચાર મળતાં, ભીમ આર્મી, બહુજન સમાજ પાર્ટી અને આઝાદ સમાજ પાર્ટીના પદાધિકારીઓ અને કાર્યકરો તાત્કાલિક સિવિલ લાઇન્સ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા. ત્યાં, પોલીસને કડક ચેતવણી આપતાં, તેઓએ આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી. વધુમાં, તેઓએ પીડિતને નિષ્પક્ષ તપાસ અને ન્યાય આપવાની હાકલ કરી, સાથે જ ચેતવણી પણ આપી કે જો તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ નહીં થાય તો તેઓ વિરોધ પ્રદર્શન કરશે.

