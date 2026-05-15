ભોજશાળા મંદિર છે: મધ્ય પ્રદેશ હાઇકોર્ટનો હિન્દુ પક્ષની તરફેણમાં ચૂકાદો, ધાર જિલ્લામાં સુરક્ષા વધારાઈ

ઈન્દોર હાઇકોર્ટે ભોજશાળામાં હિન્દુ પક્ષને પૂજા કરવાનો અધિકાર આપ્યો છે.

ASI એ મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટ, ધારમાં ભોજશાળા સંકુલ પર સર્વેક્ષણ અહેવાલ રજૂ કર્યો ત્યારે ભોજશાળા મંદિરનની તસવીર (File/ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 3:23 PM IST

Updated : May 15, 2026 at 3:34 PM IST

મધ્યપ્રદેશ: શુક્રવારે મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટની ઈન્દોર બેન્ચે એક મોટા ચુકાદામાં 11મી સદીના ભોજશાળા સંકુલને મંદિર જાહેર કર્યું, જેના કારણે જિલ્લા વહીવટીતંત્રને ધાર જિલ્લામાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરવાની ફરજ પડી હતી.

ઈન્દોર હાઈકોર્ટે ધાર ભોજશાળા કેસમાં પોતાનો ચુકાદો આપ્યો છે. હવેથી ભોજશાળાની અંદર કોઈ નમાઝ અદા કરવામાં આવશે નહીં. તેનાથી વિપરીત, હવે દૈનિક પૂજા વિધિઓ પરિસરમાં કરવામાં આવશે. વધુમાં, કોર્ટે આ મામલામાં મુસ્લિમ પક્ષને કલેક્ટરને અરજી કરીને અન્ય સ્થળે વૈકલ્પિક સ્થળે જમીન આપવાની વાત કરી છે.

ઈન્દોર હાઇકોર્ટે ભોજશાળામાં હિન્દુ પક્ષને પૂજા કરવાનો અધિકાર આપ્યો છે. હાઇકોર્ટે કહ્યું કે ભોજશાળાનું મૂળ સ્વરૂપ સંસ્કૃત શિક્ષા કેન્દ્રનું હતું. કોર્ટે અગાઉ ASI ને સર્વે કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો અને ASIના સર્વે પર કોર્ટે વિશ્વાસ મૂક્યો છે. આ સર્વેના રિપોર્ટ અને વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ પર આધાર રાખીને, કોર્ટે મંદિરની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો છે.

ચુકાદા બાદ, કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે ધાર જિલ્લામાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરવામાં આવી હતી. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકવા માટે ધારમાં ભોજશાળા સંકુલ અને તેની આસપાસ લગભગ 1200 પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

ધાર કલેક્ટર રાજીવ રંજન મીણાએ સ્થાનિકોને શાંતિ અને સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ જાળવવા અપીલ કરી હતી, અને જણાવ્યું હતું કે, વહીવટીતંત્ર કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકવા માટે પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS) ની કલમ 163 હેઠળ પ્રતિબંધક આદેશો સમગ્ર જિલ્લામાં લાગુ કરવામાં આવ્યા છે અને 5 જૂન, 2026 સુધી અમલમાં રહેશે."

ઐતિહાસિક સ્મારક પર હિન્દુ, મુસ્લિમ અને જૈન સમુદાયોના દાવાઓ સાથે સંકળાયેલા લાંબા સમયથી પડતર અને સંવેદનશીલ વિવાદમાં સુનાવણી પૂર્ણ કર્યા પછી ડિવિઝન બેન્ચે આજે (શુક્રવાર, 15 મે) માટે પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો. જ્યારે હિન્દુ સમુદાય ભોજશાળાને દેવી સરસ્વતીને સમર્પિત મંદિર માને છે, ત્યારે મુસ્લિમ પક્ષે આ સ્મારકને કમલ મૌલા મસ્જિદ તરીકે ઓળખાવ્યું હતું. તે જ સમયે, જૈન સમુદાયના એક અરજદારે દાવો કર્યો હતો કે આ સંકુલ મધ્યયુગીન જૈન મંદિર અને ગુરુકુળ છે.

સુનાવણી દરમિયાન, હિન્દુ, મુસ્લિમ અને જૈન સમુદાયોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા અરજદારોએ ASI-સંરક્ષિત સ્થળ પર પૂજા કરવાના વિશિષ્ટ અધિકારોની માંગ કરી હતી. ત્રણેય પક્ષોએ સ્થળ પર ચોક્કસ પૂજા અધિકારો અને પ્રવેશ વ્યવસ્થાની માંગ કરતી દલીલો રજૂ કરી હતી, જેમાં હિન્દુ પક્ષે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે કોર્ટનો ચુકાદો સંકુલમાં નિયમિત પૂજા વિધિઓ માટે માર્ગ મોકળો કરશે.

પાંચ અરજીઓ અને ત્રણ હસ્તક્ષેપ અરજીઓ સાંભળ્યા પછી ડિવિઝન બેન્ચે પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો. ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (ASI) સર્વેક્ષણ અહેવાલ, ઐતિહાસિક રેકોર્ડ અને સ્મારક સાથે જોડાયેલા ધાર્મિક દાવાઓ અંગે તમામ પક્ષો દ્વારા વિગતવાર દલીલો રજૂ કરવામાં આવી હતી.

કાર્યવાહી દરમિયાન, મુસ્લિમ પક્ષનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલોએ દલીલ કરી હતી કે ASI એ સ્થળનું સર્વેક્ષણ કરતી વખતે યોગ્ય પ્રક્રિયાઓનું પાલન કર્યું નથી.


