મધ્યપ્રદેશ: દેવાસમાં ફટાકડા બનાવતી ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ, 4 લોકોના મોત થયા, મૃતકોની સંખ્યા વધવાની આશંકા
દેવાસ નજીક ટોંક કલાન વિસ્તારમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, ચાર લોકોના મોત થયા છે.
Published : May 14, 2026 at 12:41 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 1:11 PM IST
દેવાસ: દેવાસ જિલ્લાના મકસી રોડ પર ટોંક કલાન વિસ્તારમાં ગુરુવારે સવારે 11:30 વાગ્યે એક પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો હતો. શરૂઆતના અહેવાલો અનુસાર, આ ભયાનક અકસ્માતમાં ચાર લોકોના મોત થયા છે. ઘણા લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા છે. સતત થઈ રહેલા વિસ્ફોટોને કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો છે. આખી ફેક્ટરીમાંથી ધુમાડો નીકળી રહ્યો છે. બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે.
અકસ્માતના સમાચાર મળતા જ સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને રાહત ટીમો ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. નજીકના ગ્રામજનો પણ બચાવમાં મદદ કરી રહ્યા છે. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લોકોને તાત્કાલિક દેવાસ જિલ્લા હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવી રહ્યા છે.
Dewas: Many people died in a cracker factory blast in Madhya Pradesh.
ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા લોકોને પહેલા દેવાસ જિલ્લા હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા
ફેક્ટરીમાંથી હજુ પણ ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળી રહ્યા છે. ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોએ જણાવ્યું હતું કે ઘણા લોકોની હાલત ગંભીર છે. ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલા લોકોને ફેક્ટરીની અંદરથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને દેવાસ જિલ્લા હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. દેવાસ જિલ્લા હોસ્પિટલના તબીબી કર્મચારીઓને પણ તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવી હતી. ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલા લોકોને હોસ્પિટલમાં પહોંચતાની સાથે જ સારવાર શરૂ કરવામાં આવી હતી. લોકોનું કહેવું છે કે આ ભયાનક અકસ્માતની ગંભીરતા સૂચવે છે કે મૃત્યુઆંક વધી શકે છે.
11 ગંભીર રીતે ઘાયલ લોકોને ઇન્દોર રિફર કરવામાં આવ્યા
ઘટનાસ્થળે હાજર કેટલાક લોકોએ જણાવ્યું હતું કે 8 થી 10 લોકોના મોત થયા હોવાનું માનવામાં આવે છે. વિસ્ફોટનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. હોસ્પિટલ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગંભીર રીતે ઘાયલ 12 લોકોને જિલ્લા હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. ગંભીર રીતે ઘાયલ 11 લોકોને ઇન્દોર રિફર કરવામાં આવ્યા છે.
ઘટનાસ્થળે પરિસ્થિતિ ગંભીર
અકસ્માતમાં ઘણા લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા. ત્રણ મહિલાઓ ગુમ થયાના અહેવાલ છે. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે શરીરના ભાગો 20 થી 25 ફૂટ દૂર ફેંકાઈ ગયા હતા. આગમાં દાઝી ગયેલા લોકોની હાલત એટલી ગંભીર હતી કે કેટલાક લોકોના વાળ તેમની ચામડી સાથે દેખાઈ રહ્યા હતા. દરમિયાન, દેવાસ કલેક્ટર ઋતુરાજ સિંહે કહ્યું, "અકસ્માતમાં બે લોકોના મોત થયા છે, અને એક ડઝનથી વધુ ઘાયલ થયા છે." જ્યારે ડિવિઝનલ કમિશનર આશિષ સિંહ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા, ત્યારે ભીડે તેમને ઘેરી લીધા અને પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરતા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા.