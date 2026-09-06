મધ્ય પ્રદેશમાં લઠ્ઠાકાંડ: બાંદામાં ઝેરી દારૂના સેવન બાદ 6 લોકોના મોત
મધ્ય પ્રદેશના બાંદાના બારાજ ગામમાં શનિવાર અને રવિવારની રાત્રિ દરમિયાન છ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા; પોલીસ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. કપિલ તિવારીનો રિપોર્ટ.
Published : September 6, 2026 at 9:21 AM IST
સાગર: મધ્યપ્રદેશના સાગરમાં શનિવારે રાત્રે છ લોકોના શંકાસ્પદ મૃત્યુ બાદ ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. બાંદા વિસ્તારમાં છ લોકોના મોતનું કારણ ઝેરી દારૂ હોવાની શંકા છે. શનિવાર અને રવિવારની મધ્યરાત્રિ દરમિયાન બાંદાના બારાજ ગામમાં આ ઘટના બની હતી. માહિતી મળતાં, વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા અને આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે. બાંદા એસડીઓપીએ ગામમાં ઝેરી દારૂ પીવાથી છ વ્યક્તિઓના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી છે જેમની તબિયત લથડી હતી. એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ વિસ્તારમાં ઘણા દિવસોથી વિવિધ બ્રાન્ડનો ગેરકાયદેસર દારૂ વેચાઈ રહ્યો હતો, અને આ અંગે સમયાંતરે એક્સાઇઝ વિભાગમાં ફરિયાદો નોંધાઈ હતી.
ગ્રામજનોએ દારૂ પીવાની પુષ્ટિ કરી: SDOP બાંદા
બાંદા SDOP પ્રદીપ વાલ્મીકીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "અમને આજે વહેલી સવારે માહિતી મળી હતી કે શાહગઢ તાલુકાના બરાજ ગામમાં દારૂ પીવાથી લોકોના મોત થયા છે. વિગતો એકત્રિત કર્યા પછી, પુષ્ટિ મળી કે છ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. અમે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છીએ અને ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. મૃતકોના પોસ્ટમોર્ટમ માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. ગ્રામજનોએ પુષ્ટિ આપી છે કે આ વ્યક્તિઓએ દારૂ પીધો હતો. અમે દારૂના પ્રકાર અને તે તેમના સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો તેની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. SP સહિત વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા છે."
ગેરકાયદેસર દારૂ માટે કુખ્યાત બાંદા
ETV ભારતે પણ આ બાબતે SP અનુરાગ સુજાનિયાનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેમણે ફોનનો જવાબ આપ્યો ન હતો.
નોંધનીય છે કે, ગત ઓગસ્ટ મહિનામાં ભાવનગરમાં પણ ઝેરી દારૂ પીવાના કારણે 13 લોકોના મોત થયા હતા જ્યારે 60થી વધુ લોકોને તેની અસર થઈ હતી. આ ઘટનામાં ગુજરાત પોલીસ દ્વારા મધ્ય પ્રદેશથી મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
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