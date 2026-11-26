પર્યાવરણના મુદ્દાઓથી લઈને આદિવાસી અધિકારો સુધી: 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ' વિજેતા એમ. સુચિત્રાની નિર્ભય પત્રકારત્વની 37 વર્ષની સફર
પીઢ પત્રકાર અને 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ' વિજેતા એમ. સુચિત્રા ક્લાઈમેટ ઈમરજન્સી અને આદિવાસીઓના અધિકારો પરના તેમના 37 વર્ષના પત્રકારત્વના અનુભવો પર પ્રકાશ પાડે છે.
Published : November 26, 2026 at 7:33 AM IST
કશ્મીન ફર્નાન્ડિસ, વિજયવાડા: વરિષ્ઠ પત્રકાર એમ. સુચિત્રા આદિવાસીઓના અધિકારો, પર્યાવરણીય મુદ્દાઓ અને સામાજિક ન્યાય માટેના સંઘર્ષો પરના તેમના રિપોર્ટિંગ માટે જાણીતા છે. 16 નવેમ્બરના રોજ, પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે તેમના યોગદાન બદલ તેમને 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ 2026'થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં, તેમણે પત્રકારત્વમાં પોતાની 37 વર્ષની કારકિર્દી વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરી.
જો તમે એમ.સુચિત્રાને પૂછો કે તેમણે ચાર દાયકાનો મોટો ભાગ કેરળના સૌથી જટિલ પર્યાવરણીય અને માનવાધિકાર સંકટમાં કેવી રીતે વિતાવ્યો, તો તે તમને ભવ્ય, સિનેમેટિક મૂળની વાર્તા નહીં જણાવે. તે તમને ભાગ્યના કોઇ મોટા ઝટકા વિશે નહીં જણાવે. તેના બદલે, તે તમને કાલિકટ યુનિવર્સિટીમાંથી ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સમાં માસ્ટર ડિગ્રી, સબ-એડિટર તરીકે શરૂઆતની નોકરી અને જેને તે શાંતિથી 'કુદરતી પ્રગતિ' જણાવે છે, તેના વિશે જણાવશે.
આ તેમના કરિયર માટે એક મોટી ઓળખ છે, જેમાં પ્રિન્ટ, ડિજિટલ, સાથે ઇન્ડિપેડન્ટ રિસર્ચ, ડાઉન ટૂ અર્થ અને ધ ન્યૂ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસથી લઇને ધ વાયર અને ધ કારવાં સામેલ છે. 16 નવેમ્બર, 2026ના રોજ વિજયવાડામાં એક ભવ્ય સમારોહમાં, સુચિત્રા ગારૂએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન.ચંદ્રબાબુ નાયડુ, નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ અને રામોજી ગ્રુપના CMD ચૌધરી કિરણ અને અન્ય લોકોની હાજરીમાં આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ સૈયદ અબ્દુલ નજીરના હસ્તે એવોર્ડ મેળવ્યો હતો.
ભારતીય પત્રકારત્વની દુનિયામાં, જ્યાં ટેલિવિઝન એન્કરો બનાવટી આક્રોશ પર બૂમો પાડે છે, સુચિત્રા તેનાથી બિલકુલ વિપરીત જિદ્દી છે. તે જૂના જમાનાનાં રિપોર્ટર છે જે માને છે કે એર-કન્ડિશન્ડ ઓફિસમાંથી વાર્તા સમજી શકાતી નથી. "જ્યારે તમે ફિલ્ડ પર ઉતરો છો, તેનો અવાજ સ્થિર અને ધીમો હોય તો તમને તે અનુભૂતિ, તે ગંધ, તે રંગ મળશે અને તમને ક્ષેત્રમાંથી ઘણા બધા અવાજો મળશે."
તે સાંભળવામાં સરળ લાગે છે. સ્થળ પર જાઓ. લોકો સાથે વાત કરો. ખરેખર શું બની રહ્યું છે તે લખો. છતાં, જેમણે પણ ક્યારેય કંઈક મુશ્કેલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે તે જાણે છે કે સૌથી સરળ નિયમો પાળવા જ સામાન્ય રીતે સૌથી અઘરા હોય છે; ખાસ કરીને ત્યારે, જ્યારે "સુગંધ"નો અર્થ કોચી પર 12 દિવસ સુધી છવાયેલો ઝેરી ધુમાડો હોય, અને "ફિલ્ડ"નો અર્થ ગેરકાયદેસર રેતી ખનનનો એવો ધંધો હોય જે એવા લોકો ચલાવતા હોય કે જેઓ ઇચ્છતા હોય કે તમે તમારા ડેસ્ક પર પાછા જ ન ફરો.
તમને કદાચ નવાઈ લાગશે કે ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સમાં તાલીમ પામેલી વ્યક્તિ આદિવાસી વસાહતોમાં માતૃ મૃત્યુદરનું દસ્તાવેજીકરણ કરવા તરફ કેવી રીતે વળી, પરંતુ જો તમે તેમને પૂરતા સમય સુધી સાંભળો, તો આ જોડાણ એકદમ તાર્કિક લાગે છે. ભૌતિકશાસ્ત્ર એટલે કારણ અને અસર, એટલે કે પદાર્થ પર કામ કરતા એવા અદ્રશ્ય બળો જ્યાં સુધી કંઈક તૂટી ન જાય. સુચિત્રા એ જ ચોકસાઈ અને ગંભીરતા જાહેર નીતિમાં લાગુ કરે છે. તેમના માટે "પર્યાવરણ" એ માત્ર વૃક્ષો, નદીઓ અને કાર્બનના આંકડાઓનો અમૂર્ત સમૂહ નથી. તે એક માનવાધિકારનો મુદ્દો છે.
તેઓ ધ્યાન દોરે છે કે, "ક્લાઈમેટ ચેન્જ ખાસ કરીને એવા સમુદાયોને વધુ અસર કરી રહ્યું છે જેમનું આ સમસ્યામાં સૌથી ઓછું યોગદાન છે, જેમ કે ખેડૂતો, આદિવાસીઓ અને તેમાં પણ ખાસ કરીને મહિલાઓ અને બાળકો."
આપત્તિઓને આપણાથી દૂર રાખવા માટે આપણે જે નમ્ર અને સુઘડ ભાષાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તેઓ તેનો અસ્વીકાર કરે છે. તેઓ આગ્રહપૂર્વક કહે છે, "તેને 'ક્લાઈમેટ ચેન્જ' ન કહો; તેને 'ક્લાઈમેટ ઈમરજન્સી' કહો."
37 વર્ષથી વધુ સમયથી, તેમણે સમગ્ર દક્ષિણ ભારતમાં આબોહવાની કટોકટી પર નજર રાખી છે. કેરળના એકમાત્ર આદિવાસી બ્લોક અટ્ટાપ્પડીમાં, તેમણે આદિવાસી સમુદાયોમાં કુપોષણ, કથળતી આરોગ્ય સેવાઓ અને માતા તથા શિશુ મૃત્યુદરના વિનાશક સંગમની તપાસ કરી હતી. આ કાર્ય બદલ તેઓ મનીલામાં આયોજિત '2006 ડેવલપિંગ એશિયા જર્નાલિઝમ એવોર્ડ્સ'માં 'ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ જર્નાલિસ્ટ ઓફ ધ યર' નું સન્માન મેળવનાર પ્રથમ મહિલા બન્યા હતા.
તેઓ 'નિલ્પુ સમરમ' આંદોલન દરમિયાન આદિવાસી જમીન વિરોધીઓની પડખે ઊભા રહ્યા છે, નિલંબુરમાં ચોલા નાયકા આદિવાસી જૂથની સંકોચાતી જતી દુનિયાની નોંધ લીધી છે, અને નક્સલબારી તથા શ્રીકાકુલમ વિદ્રોહની મહિલા બળવાખોરોના વિસરાયેલા મૌખિક ઇતિહાસને ઉજાગર કર્યો છે.
કુટ્ટનાડમાં, તેમણે "દરિયાની સપાટીથી નીચેની તરસ" વિશે લખ્યું. ચારેબાજુ પાણીથી ઘેરાયેલા હોવા છતાં ખારાશ અને રાસાયણિક પાણીના પ્રવાહને કારણે પીવાના શુદ્ધ પાણીના એક ટીપા માટે પણ વલખાં મારતા સમુદાયોની વ્યથા તેમણે રજૂ કરી. કોચીમાં, જ્યારે 2023 માં બ્રહ્મપુરમ કચરાના ડમ્પમાં આગ લાગી અને લગભગ બે અઠવાડિયા સુધી શહેરનો શ્વાસ રૂંધાઈ ગયો, ત્યારે સુચિત્રાએ તેને માત્ર એક અલગ નાગરિક ભૂલ તરીકે ન જોયું. કચરાના વ્યવસ્થાપનના નિષ્ણાત સી. સુરેન્દ્રનાથ સાથે મળીને, તેમણે 'ચોકિંગ ઓન ટોક્સિક સ્મોક' નામનો એક સીમાચિહ્નરૂપ અહેવાલ સહ-લેખિત કર્યો, જેમાં આ આગને ઘન-કચરાના કાયદાઓના વ્યવસ્થિત અને લગભગ ગુનાહિત ઉલ્લંઘનના અનિવાર્ય પરિણામ તરીકે ખુલ્લી પાડવામાં આવી હતી.
સુચિત્રા સાથે વાત કરતી વખતે સૌથી વધુ ધ્યાન ખેંચનારી બાબત એ છે કે તેઓ કેટલી ઝડપથી આપણા સુખદ ભ્રમણાઓને તોડી નાખે છે. એક આદર્શ અને "કચરા-મુક્ત" રાજ્ય તરીકેની કેરળની પ્રતિષ્ઠાનું જ ઉદાહરણ લો. સુચિત્રા આ વાત માનવા તૈયાર નથી. તેઓ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે, "કેરળ પોતાના કચરાને બહાર ધકેલી રહ્યું છે" અને ધ્યાન દોરે છે કે કચરા અને ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટના પહાડો સરહદ પાર કરીને તમિલનાડુ અને તેનાથી પણ આગળ મોકલવામાં આવે છે.
તેમના મતે, કચરો એ માત્ર વ્યવસ્થાપનની સમસ્યા નથી. તે વર્ગ અને જ્ઞાતિની સમસ્યા છે. ધનિક દેશો પોતાનો કચરો ગરીબ દેશોમાં ઠાલવે છે. ધનિક વિસ્તારો પોતાના વેસ્ટ પ્લાન્ટ્સ ગરીબ વસાહતોમાં ધકેલે છે. તેઓ કહે છે, "તમે જ્યાં પણ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ પ્લાન્ટ સ્થાપશો, તે અનિવાર્યપણે કોઈ ગરીબ વિસ્તારમાં જ હશે. તેમના સ્વાસ્થ્યને અસર થાય છે, તેમની આજીવિકાને અસર થાય છે. તેથી, આ ન્યાયનો પણ પ્રશ્ન છે."
તેમને પશ્ચિમી ઘાટમાં પણ આવો જ સંઘર્ષ જોવા મળે છે, જ્યાં ગાડગિલ અને કસ્તુરીરંગન સંરક્ષણ અહેવાલો પરની ચર્ચાએ પર્યાવરણીય અસ્તિત્વને સ્થાનિક ખેડૂતોની તાત્કાલિક આજીવિકાની સામે લાવીને મૂકી દીધું છે. આ એક એવી ગૂંચવણ છે જેને તેમણે ડૉ. લાવણ્યા સુરેશ સાથે સહ-લેખિત તેમના 2021 ના મોનોગ્રાફ (સંશોધન પુસ્તિકા), 'સુસાઈડલ રેઝિસ્ટન્સ'માં ઉકેલી છે. તમે સરકારી મંત્રાલયમાં બેસીને નકશા પર માત્ર એક રેખા દોરી દો અને એવી અપેક્ષા રાખો કે લોકોનું જીવન તેની આસપાસ આપોઆપ ગોઠવાઈ જશે, એ શક્ય નથી.
એકલા, સ્વતંત્ર પત્રકારને આદર્શ કે રોમેન્ટિક સ્વરૂપ આપવું સહેલું છે. જાણે નોટબુક લઈને આખી વ્યવસ્થા સામે લડતો કોઈ યોદ્ધો. પરંતુ વાસ્તવિકતા, જેમ કે સુચિત્રા નિખાલસપણે સ્વીકારે છે, ખૂબ વધારે એકલતા નોંધપાત્ર રીતે વધુ જોખમી છે. તેઓ કહે છે, "સ્વતંત્ર પત્રકાર બનવું સહેલું નથી. કારણ કે તમારી પાસે ન તો કોઈ બેકઅપ હોય છે કે ન તો કોઈ મીડિયા સંસ્થાનો ટેકો. તમે એકલા હાથે કામ કરી રહ્યા હોવ છો."
તેઓ પોતાના વ્યવસાયના ગંભીર આંકડાઓ ટાંકે છે: આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા 'રિપોર્ટર્સ વિધાઉટ બોર્ડર્સ' અનુસાર, '2026 વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ઈન્ડેક્સ'માં 180 દેશોમાંથી ભારત 157મા ક્રમે છે. 2014 થી 2024 ની વચ્ચે, દેશમાં 28 પત્રકારોની હત્યા કરવામાં આવી હતી, અને તેમાંથી લગભગ અડધા (ઓછામાં ઓછા 13) પત્રકારોની હત્યા ગેરકાયદેસર ખનન અને રેતી માફિયા જેવા પર્યાવરણીય ગુનાઓની તપાસ કરતી વખતે કરવામાં આવી હતી. સુચિત્રા આ જોખમોને પ્રત્યક્ષ રીતે જાણે છે, કારણ કે તેમણે ઓબુલાપુરમમાં ગેરકાયદેસર લોખંડના અયસ્કના ખનન અને સમગ્ર દક્ષિણ ભારતમાં નદીની રેતીના ખનન પર વિસ્તૃત અહેવાલો આપ્યા છે.
તો પછી આ હિંમત આવે છે ક્યાંથી? શું તેઓ જન્મજાત નીડર હતા? આ કોઈ જન્મજાત મહાશક્તિ હોવાના વિચારને તેઓ હસી કાઢે છે. તેઓ કહે છે, "મને ખબર નથી કે હું હિંમત સાથે જન્મી હતી કે નહીં. પરંતુ જ્યારે તમે વર્ષોવર્ષ નિષ્ઠાપૂર્વક તમારું કામ કરો છો, ત્યારે ચોક્કસપણે, કુદરતી રીતે જ તમારામાં એ હિંમત આવી જાય છે." સુચિત્રા માટે, હિંમત એટલે ડરનો અભાવ નથી; તે માત્ર આદતનું એક પ્રતિફળ છે. તમે તમારા તથ્યોની ચકાસણી કરો છો, કોઈપણ રાજકીય પક્ષનું મુખપત્ર બનવાનો ઇનકાર કરો છો, અણગમતા પ્રશ્નો પૂછતા રહો છો, અને અંતે, પોતાની વાત પર અડગ રહેવું એ તમારો સહજ સ્વભાવ બની જાય છે.
જ્યારે તેઓ 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ' સ્વીકારવા વિશે વાત કરે છે, ત્યારે તેઓ એવા વ્યક્તિ જેવા નથી લાગતા જેઓ ટ્રોફીને ફ્રેમમાં મઢાવીને આરામ કરવા તૈયાર હોય. તેઓ એવા વ્યક્તિ જેવા લાગે છે જેમના ખભા પર હમણાં જ એક વધુ ભારે બેગ મૂકવામાં આવી હોય. તેઓ કહે છે, "હું આને એક વધારાની અથવા નવી જવાબદારી તરીકે જોઉં છું, જેથી પ્રામાણિક અને જાહેર હિતના પત્રકારત્વ પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધ રહી શકું, અને લોકોને અસર કરતા મુદ્દાઓ પર સતત રિપોર્ટિંગ ચાલુ રાખી શકું."
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