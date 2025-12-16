થાઈલેન્ડ ભાગી ગયેલા લુથરા બંધુઓને દિલ્હી લાવવામાં આવ્યા, ગોવા પોલીસે અટકાયત કરી

ETV Bharat / bharat

અરપોરા ગોવાની રાજધાની પણજીથી લગભગ 25 કિમી દૂર છે. દૂર છે. નાઈટ ક્લબમાં લાગેલી આગમાં 25 લોકોના મોત થયા હતા.

થાઈલેન્ડ ભાગી ગયેલા લુથરા બંધુઓને આજે દિલ્હી પાછા લાવવામાં આવશે.
થાઈલેન્ડ ભાગી ગયેલા લુથરા બંધુઓને આજે દિલ્હી પાછા લાવવામાં આવશે. (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 4:19 PM IST

નવી દિલ્હી: અરપોરા ગોવામાં 'બિર્ચ બાય રોમિયો લેન' નાઈટ ક્લબ આગ અકસ્માતના આરોપી લુથરા ભાઈઓ (ગૌરવ અને સૌરભ)ને મંગળવારે થાઈલેન્ડથી દિલ્હી એરપોર્ટ લાવવામાં આવ્યા હતા. ભારતીય એજન્સીઓ બંનેને લાવી છે. બંને આરોપીઓને પ્રત્યાર્પણ સંધિ દ્વારા ભારત પરત લાવવામાં આવ્યા છે. તે જ સમયે, ગોવા પોલીસ પહેલેથી જ એરપોર્ટ પર હાજર છે, જ્યાં ઔપચારિકતા પૂર્ણ થતાં જ તેને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો.

ગોવા પોલીસે કહ્યું કે તેમના અહીં આગમન પર, કેન્દ્રીય એજન્સીઓના અધિકારીઓ બંને આરોપી ભાઈઓને રાજધાની દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં લઈ જશે, જ્યાંથી ગોવા પોલીસ તેમને ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ પર લેશે. બંને આરોપીઓને બુધવારે 17મી ડિસેમ્બરે માપુસા કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, 'બિર્ચ બાય રોમિયો લેન' નાઈટ ક્લબમાં આગ લાગ્યા બાદ તરત જ બંને આરોપી ભાઈઓ થાઈલેન્ડના ફૂકેટ ભાગી ગયા હતા. ગોવા પોલીસે આ મામલે એફઆઈઆર પણ નોંધી છે. મામલો વેગ પકડતો જોઈને ઈન્ટરનેશનલ ક્રિમિનલ પોલીસ ઓર્ગેનાઈઝેશન (ઈન્ટરપોલ)એ બંને ભાઈઓ સામે બ્લુ કોર્નર નોટિસ જારી કરી હતી. દરમિયાન, ગોવા સરકારે કેસને સરળતાથી ચલાવવા માટે એક વિશેષ કાનૂની ટીમની રચના કરી છે. પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 105 હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે, જેમાં 10 વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે. તપાસ અધિકારી લુથરા બંધુઓ સામે તમામ પુરાવા એકત્ર કરી રહ્યા છે જેથી મજબૂત ચાર્જશીટ તૈયાર કરી શકાય.

ભારતીય સત્તાવાળાઓએ તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો થાઈ પક્ષને આપ્યા છે, જેમાં ભાઈઓના પાસપોર્ટ રદ થયા બાદ જારી કરાયેલા જરૂરી ઈમરજન્સી સર્ટિફિકેટ્સ (ECs)નો સમાવેશ થાય છે. તમને જણાવી દઈએ કે, થાઈ પોલીસે ગુરુવારે ફૂકેટના એક રિસોર્ટમાંથી બંને ભાઈઓની અટકાયત કરી હતી, જ્યારે ભારતે તેમના પાસપોર્ટ સસ્પેન્ડ કર્યા હતા અને થાઈ અધિકારીઓને તેમને દેશનિકાલ કરવાની વિનંતી કરી હતી. ભારતીય કાયદા અમલીકરણ ટીમ પણ ભાઈના પરત આવવા માટેની ઔપચારિકતાઓનું સંકલન કરી રહી છે.

મળતી માહિતી મુજબ ક્લબમાં ફાયર શોના કારણે આગ લાગી હતી, જેના કારણે પ્રવાસીઓ અને સ્ટાફ સહિત 25 નિર્દોષ લોકોના મોત થયા હતા અને ઘણા લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. રેસ્ટોરન્ટમાં ગ્રાઉન્ડ અથવા ડેક ફ્લોર પર ઈમરજન્સી એક્ઝિટ ડોર નથી એ જાણતા હોવા છતાં લુથરા બંધુઓએ ફાયર શોનું આયોજન કર્યું હતું.

