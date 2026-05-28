ભારત લાવવામાં આવશે ચંદ્રની માટી, ISROના ડિરેક્ટરે જણાવ્યો ચંદ્રયાન 4 અને 5નો પ્લાન
Published : May 28, 2026 at 7:34 PM IST
ભોપાલ: ચંદ્રયાન 2 અને 3ની સફળતા બાદ, ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ISRO)ના વૈજ્ઞાનિકો હવે ચંદ્રયાન 4 અને ચંદ્રયાન 5ની તૈયારી કરી રહ્યા છે. ચંદ્રયાન 5 ચંદ્ર પર પાણીની હાજરીની તપાસ કરશે. દરમિયાન, ISRO ચંદ્રની માટી અને ખડકોના નમૂનાઓ પાછા લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ માહિતી ભોપાલ આવેલા ઇસરોમાં NRSC ડિરેક્ટર ડૉ. પ્રકાશ ચૌહાણે આપી છે.
તેમણે કહ્યું, "ISROએ ચંદ્રયાન 4 માટે 2028નું લક્ષ્ય રાખ્યું છે, અને અમારા વૈજ્ઞાનિકો આ લક્ષ્ય તરફ કામ કરી રહ્યા છે."
ભારત લાવવામાં આવશે ચંદ્રની માટી અને ખડકોના નમૂના
ISROના NRSC ડિરેક્ટર ડૉ. પ્રકાશ ચૌહાણે કહ્યું, "ISRO ચંદ્રના વિવિધ પાસાઓ વિશે જાણવા માટે સતત કામ કરી રહ્યું છે. ચંદ્રયાન 2 હજુ પણ ખૂબ સારા પરિણામો આપી રહ્યું છે. ચંદ્રયાન 2 ઓર્બિટરે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ નજીક કાયમ માટે અંધારામાં રહેનારા ચાર ખાડા નીચે દટાયેલા બરફના પુરાવા શોધી કાઢ્યા છે. આ ચંદ્ર પર પાણીની હાજરીના મજબૂત સંકેતો આપે છે. ISRO હવે આ દિશામાં વધુ સંશોધન માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું, "ઇસરો હવે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર પાણી અને બરફ તેમજ અન્ય સંસાધનોની શોધખોળ માટે ચંદ્રયાન 5 તૈયાર કરી રહ્યું છે. આ મિશન ઇસરો અને જાપાનની અવકાશ એજન્સી JAXA દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે. તે એક લેન્ડર-રોવર મિશન હશે. ઇસરો આ મિશન માટે લેન્ડર બનાવી રહ્યું છે, જ્યારે જાપાની એજન્સી રોવર બનાવી રહી છે. તેને ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતારવામાં આવશે."
ચંદ્રયાન 2 અને 3 કરતા ભારે હશે ચંદ્રયાન 5નું રોવર
ડૉ. પ્રકાશ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે 22 જુલાઈ, 2019ના રોજ શ્રીહરિકોટાના સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી લોન્ચ કરાયેલ ચંદ્રયાન મિશનનું ઓર્બિટર હજુ પણ ચંદ્રની પરિક્રમા કરી રહ્યું છે અને ચંદ્ર વિશે માહિતી મોકલી રહ્યું છે. ઓર્બિટરમાં અદ્યતન કેમેરા અને સાધનોએ ચંદ્ર પર પાણીની હાજરીના મજબૂત પુરાવા આપ્યા છે. ચંદ્રયાન 3એ પણ ખૂબ જ સકારાત્મક પરિણામો આપ્યા છે, અને ચંદ્રયાન 4 માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.
ડૉ. પ્રકાશ જણાવે છે કે, "ચંદ્રયાન 4 એક સેમ્પલ રિટર્ન મિશન હશે, જેમાં 2028ની ટાઇમલાઇન રાખવામાં આવી છે. આ મિશન ચંદ્ર પર રોબોટ ઉતારશે." આ રોબોટ, રોબોટિક હથિયારોની મદદથી, ચંદ્રની માટી અને ખડકોના નમૂના એકત્રિત કરશે અને તેમને ભારત પાછા લાવશે. આ પછી, તેમનું વિશ્લેષણ સરળ બનશે.
ચંદ્રયાનના ત્રણ મિશન આ પ્રકારના હતા
1999માં, ભારતીય વિજ્ઞાન એકેડેમીની બેઠકમાં સૌપ્રથમ ચંદ્ર વૈજ્ઞાનિક મિશન પર વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, આ દિશામાં કામ શરૂ થયું, અને 22 ઓક્ટોબર, 2008ના રોજ ચંદ્રયાન મિશન 1 લોન્ચ કરવામાં આવ્યું. આ મિશનમાં ચંદ્રના રાસાયણિક અને ખનિજ સંસાધનોનું અન્વેષણ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. ઓર્બિટરે 3,400થી વધુ વખત ચંદ્રની પરિક્રમા કરી અને ચંદ્ર પર પાણીના અણુઓની હાજરીના પુરાવા સફળતાપૂર્વક શોધી કાઢ્યા.
ચંદ્રયાન 2: ચંદ્રયાન 2 22 જુલાઈ, 2019ના જ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. આ મિશન દરમિયાન, લેન્ડર વિક્રમે છેલ્લી ક્ષણે ચંદ્રની સપાટી પર હાર્ડ લેન્ડિંગ કર્યું, જેના પરિણામે લેન્ડર સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો. જો કે, ઓર્બિટર ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષામાં પોતાને સ્થાપિત કરવામાં સફળ રહ્યું અને સતત ચંદ્ર ડેટા મોકલી રહ્યું છે. આ મિશનને ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવની સપાટી નીચે પાણીના બરફના પુરાવા મળ્યા હતા.
ચંદ્રયાન 3: ભારતે 14 જુલાઈ, 2023ના રોજ ચંદ્રયાન 3 સાથે સફળતા મેળવી. આ મિશનમાં, ભારતે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર વિક્રમ લેન્ડર અને પ્રજ્ઞાન રોવરને સફળતાપૂર્વક ઉતાર્યા, અને આમ કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો હતો. આ મિશન દ્વારા ચંદ્રની માટીના તાપમાન અને ખનિજો વિશે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી હતી.
