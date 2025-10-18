ETV Bharat / bharat

પંજાબમાં ગરીબ રથ ટ્રેનમાં લાગી આગ, લુધિયાણાથી દિલ્હી જઈ રહી હતી

અકસ્માતમાં કોઈને ઈજા થઈ નથી, સમયસર આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો હતો. વાંચો વધુ વિગત...

પંજાબમાં ગરીબ રથ ટ્રેનમાં લાગી આગ
પંજાબમાં ગરીબ રથ ટ્રેનમાં લાગી આગ (PTI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 18, 2025 at 11:00 AM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 11:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી : અમૃતસર-સહરસા ગરીબ રથ ટ્રેન નંબર (12204) માં આજે સવારે આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. હાલની માહિતી અનુસાર, ટ્રેન લુધિયાણાથી દિલ્હી જઈ રહી હતી અને સરહિંદ રેલવે સ્ટેશન નજીક ટ્રેનમાં આગ લાગી હતી. ટ્રેન સરહિંદ સ્ટેશન પરથી આગળ વધી અને ત્યારે આ બનાવ બન્યો. ટ્રેનને તાત્કાલિક રોકી દેવામાં આવી અને અગ્નિશામક કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

ગરીબ રથ ટ્રેનમાં લાગી આગ : માહિતી મળતા જ વરિષ્ઠ રેલ્વે અધિકારીઓ પોલીસ ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. આ સાથે જ બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. હજી સુધી કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે, પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે અને તમામ મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.

રાહત અને બચાવ કાર્ય : ગરીબ રથ ટ્રેનમાં લાગેલી આગ અંગે રેલવે અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના સવારે 7:30 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. જે ​​કોચમાં આગ લાગી હતી તેને તાત્કાલિક ખાલી કરાવવામાં આવ્યો અને અગ્નિશામક કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આગ એક જ ભાગમાં સીમિત હતી અને ઝડપથી કાબુમાં લેવામાં આવી હતી.

ત્રણ કોચને નુકસાન થયું : SHO રતન લાલે જણાવ્યું હતું કે, મુસાફરોને સમયસર બહાર કાઢવામાં આવ્યા, કોઈ ઈજા થઈ નથી. આ ઘટનામાં ત્રણ કોચને નુકસાન થયું હતું, અને આગ લાગવાના કારણની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અધિકારીઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સલામતી તપાસ પછી, ટ્રેન ટૂંક સમયમાં તેના ગંતવ્ય સ્થાન માટે રવાના થશે. દરમિયાન, ઉત્તર રેલવેએ પણ જણાવ્યું હતું કે આગનું કારણ જાણવા માટે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો...

Last Updated : October 18, 2025 at 11:10 AM IST

TAGGED:

PUNJAB TRAIN FIRE
PUNJAB TRAIN FIRE INCIDENT
LUDHIANADELHI GARIB RATH TRAIN FIRE
GARIB RATH TRAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.