લખનઉ અગ્નિકાંડ: SITની રચના, 7 દિવસમાં રિપોર્ટ આપવો પડશે; બે એન્જિનિયર સહિત ચાર સસ્પેન્ડ
લખનઉમાં ગેમિંગ ઝોન અને સોફ્ટવેર ઓફિસમાં આગ લાગતા 15 લોકોના મોત થયા હતા.
Published : June 23, 2026 at 9:35 AM IST
લખનઉ: સોમવારે બપોરે લખનઉના અલીગંજ વિસ્તારમાં એક બિલ્ડિંગના ત્રીજા માળે આવેલા ગેમિંગ ઝોન અને સોફ્ટવેર ઓફિસમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ ઘટનામાં 15 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા, જ્યારે પાંચ અન્ય ઘાયલ થયા હતા. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે ઘણા લોકો લટકતા વાયરનો ઉપયોગ કરીને બિલ્ડિંગમાંથી કૂદીને નીચે ઉતર્યા હતા. મળતી માહિતી પ્રમાણે આગ લાગી ત્યારે ગેમિંગ ઝોનમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા.
મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અલીગઢનો પ્રવાસ ટુંકાવીને લખનઉ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. મુખ્યમંત્રીએ ઘટનાની તપાસના આદેશ આપ્યા છે.CM યોગી આદિત્યનાથ KGMU હોસ્પિટલ પહોંચીને ઘાયલોને મળ્યા હતા. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે જવાબદાર અધિકારીને બક્ષવામાં નહીં આવે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આ ઘટના અંગે શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.
#WATCH | लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना पर कहा, " यह दुखद घटना है... घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है, sit टीम का गठन हुआ है। 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है, प्रथम… pic.twitter.com/IKsW0pQaG3— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 23, 2026
ત્રણ લોકોની ધરપકડ
ઉત્તર પ્રદેશ ફાયર સર્વિસ એક્ટ હેઠળ અલીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર આરોપીઓ અને અન્ય જવાબદાર વ્યક્તિ સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસે ત્રણ આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
ચાર અધિકારી સસ્પેન્ડ
આ ઘટનામાં મુખ્યમંત્રીના નિર્દેશ પર ચાર લોકો ગૌરવ કુમાર (એક્સચેન્જ કલેક્શન, જાનકીપુરમ), કમલેન્દ્ર કુમાર સિંહ (FSSO, ઇન્દિરા નગર), અનિલ કુમાર (AE) અને પ્રમોદ પાંડે (JE)ને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
સસ્પેન્ડ કરાયેલા લોકોમાં બે LDAના, એક ઉર્જા વિભાગના અને એક ફાયર વિભાગના અધિકારી છે.
SITની રચના
મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથના નિર્દેશ પર બે સભ્યોની ખાસ તપાસ ટીમ (SIT)ની રચના કરવામાં આવી છે. વિશેષ તપાસ ટીમમાં અમૃત અભિજાત, અપર મુખ્ય સચિવ (પ્રવાસન, ધાર્મિક બાબતો અને સંસ્કૃતિ વિભાગના વધારાના મુખ્ય સચિવ) અને પ્રવીણ કુમાર (લખનૌ ઝોનના અતિરિક્ત પોલીસ મહાનિર્દેશક) ને સોંપવામાં આવી છે. ટીમને સાત દિવસમાં તેનો અહેવાલ સુપરત કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
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