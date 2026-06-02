LUCC કૌભાંડ: સીબીઆઈએ 800 કરોડ રૂપિયાના છેતરપિંડીમાં બે મુખ્ય માસ્ટરમાઇન્ડની ધરપકડ કરી
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઉત્તરાખંડ પોલીસે કૌભાંડના સંદર્ભમાં 18 FIR દાખલ કર્યા પછી કથિત મુખ્ય કાવતરાખોરો ફરાર થઈ ગયા હતા.
Published : June 2, 2026 at 9:31 PM IST
નવી દિલ્હી: સીબીઆઈએ ઉત્તરાખંડ ₹800 કરોડના LUCC ચિટ ફંડ કૌભાંડના બે કથિત માસ્ટરમાઇન્ડની મુંબઈથી ધરપકડ કરી છે, એમ અધિકારીઓએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું. એવો આરોપ છે કે લોની અર્બન મલ્ટી-સ્ટેટ ક્રેડિટ એન્ડ થ્રિફ્ટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી (LUCC) ના 100,000 થી વધુ રોકાણકારોને સારા વળતરનું વચન આપીને ₹800 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
ઉત્તરાખંડ રાજ્ય પોલીસે કૌભાંડમાં 18 એફઆઈઆર દાખલ કર્યા પછી કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ, કિશન જૈન અને પંકજ જૈન ફરાર થઈ ગયા હતા. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ઉત્તરાખંડ હાઈકોર્ટે ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં કેસ સીબીઆઈને સોંપ્યા હતા. સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે એજન્સીએ તેમને મુંબઈમાં શોધી કાઢ્યા હતા, જ્યાં સોમવારે તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
"તપાસ ટીમ દ્વારા સતત અને સઘન પ્રયાસો બાદ તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં વિશાળ માત્રામાં નાણાકીય રેકોર્ડનું વિશ્લેષણ, બેંક વ્યવહારોની તપાસ, મૌખિક પુરાવા એકત્રિત કરવા અને દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં વ્યાપક ક્ષેત્રીય તપાસ હાથ ધરવાનો સમાવેશ થાય છે," નિવેદનમાં જણાવાયું છે.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસ LUCC દ્વારા જાહેર થાપણોના ગેરકાયદેસર સંગ્રહ, છેતરપિંડી, ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ, ગુનાહિત કાવતરું, અનિયમિત થાપણ યોજનાઓ ચલાવવા અને ભંડોળના ગેરઉપયોગના આરોપો સાથે સંબંધિત છે, જે ઉત્તરાખંડના અનેક જિલ્લાઓમાં મોટી સંખ્યામાં થાપણદારોને અસર કરે છે.
પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "અત્યાર સુધીની તપાસમાં ઉત્તરાખંડ રાજ્યમાં જનતા સાથે અભૂતપૂર્વ છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયો છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં રોકાણકારો (આશરે એક લાખથી વધુ) ને LUCC ની વિવિધ અનિયમિત થાપણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરવા માટે લલચાવવામાં આવ્યા હતા."
પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે આ થાપણદારો દ્વારા કરવામાં આવેલ કુલ રોકાણ આશરે ₹800 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. CBI તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કિશન જૈન અને પંકજ જૈન કથિત રીતે મુખ્ય આરોપીઓમાં સામેલ છે.
CBIના નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે તેઓએ, અન્ય આરોપીઓ સાથે, LUCC દ્વારા સંચાલિત વિવિધ અનિયમિત થાપણ યોજનાઓ હેઠળ થાપણદારો પાસેથી એકત્રિત કરાયેલા ભંડોળને એકત્રિત કરવા, હેન્ડલ કરવા, ડાયવર્ટ કરવા અને ગેરઉપયોગ કરવામાં સક્રિય અને મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
તેમાં જણાવાયું છે કે પુરાવા લાખો રોકાણકારો પાસેથી એકત્રિત કરાયેલા ભંડોળના ટ્રાન્સમિશન, હેન્ડલિંગ અને ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલા મોટા કાવતરામાં તેમની સંડોવણી તરફ ઇશારો કરે છે. તેમાં જણાવાયું છે કે, "ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ મેળવ્યા પછી, બંને આરોપીઓને દેહરાદૂન સ્થિત BUDS એક્ટ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે." CBI એ અગાઉ 12 અને 13 મેના રોજ પાંચ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી હતી, જેમાં ઉત્તરાખંડમાં LUCC ના ત્રણ વરિષ્ઠ સહકારી પ્રમોટરોનો સમાવેશ થાય છે. આ વ્યક્તિઓએ ઉત્તરાખંડમાં જાહેર જનતા અને સંચાલિત ચેસ્ટ શાખાઓ પાસેથી સક્રિય રીતે થાપણો એકત્રિત કરી હતી.
CBI ના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "આખો પાંચેય આરોપીઓ હાલમાં દહેરાદૂનની સુધોવાલા જેલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે." એજન્સીએ ગુનાના પૈસાથી આરોપીઓ દ્વારા ખરીદેલી ઘણી સ્થાવર મિલકતોની વિગતો પણ મેળવી છે.
CBI એ જણાવ્યું હતું કે આ રેકોર્ડ ઉત્તરાખંડ સરકારના નાણા સચિવ સાથે શેર કરવામાં આવ્યા છે. તેમને આ સંપત્તિઓ સ્થગિત કરવા અને અનરેગ્યુલેટેડ ડિપોઝિટ સ્કીમ્સ પ્રોહિબિશન એક્ટ (BUDS એક્ટ) ની જોગવાઈઓ હેઠળ પીડિતોને વહેંચવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.