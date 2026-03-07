ETV Bharat / bharat

મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધ વચ્ચે મધ્યમવર્ગ પર મોંઘવારીની મિસાઈલ ત્રાટકી, ગેસના ભાવમાં ધરખમ વધારો

રાંધણ ગેસના ભાવમાં 60 રૂપિયા અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં 115 રૂપિયાનો વધારો થતાં મધ્યમવર્ગીય ગૃહિણીઓના રસોડાનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે.

ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વધતા ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું
By ANI

Published : March 7, 2026 at 12:22 PM IST

નવી દિલ્હી: શનિવાર, 7 માર્ચથી રાંધણ ગેસના સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. દેશભરમાં 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹60નો વધારો થયો છે.

તેવી જ રીતે, 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ ₹115નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેની અસર હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને નાના વ્યાપારી મથકો જેવા વ્યવસાયો પર પડી છે.

ઉત્તર પ્રદેશના મુરાદાબાદની એક ગૃહિણીએ LPG સિલિન્ડરના વધેલા ભાવ અંગે જણાવ્યું હતું કે, "સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ઘણી સમસ્યાઓ છે. આવક ઓછી છે અને ખર્ચ વધારે છે..."

અન્ય એક મહિલાએ કહ્યું, "આજે LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે. થોડા દિવસોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પણ વધશે. તેની અસર સામાન્ય માણસ પર પડશે..."

LPG ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારા અંગે કોંગ્રેસના નેતા અખિલેશ પ્રસાદ સિંહે કહ્યું, "આ ચોક્કસપણે ચિંતાનો વિષય છે. પહેલાથી જ ખૂબ મોંઘવારી છે, અને જો હવે ભાવ વધશે તો જનતા પરનો બોજ વધુ વધશે. સરકારે ચિંતા કરવી જોઈએ અને જોવું જોઈએ..."

