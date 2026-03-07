મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધ વચ્ચે મધ્યમવર્ગ પર મોંઘવારીની મિસાઈલ ત્રાટકી, ગેસના ભાવમાં ધરખમ વધારો
રાંધણ ગેસના ભાવમાં 60 રૂપિયા અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં 115 રૂપિયાનો વધારો થતાં મધ્યમવર્ગીય ગૃહિણીઓના રસોડાનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે.
By ANI
Published : March 7, 2026 at 12:22 PM IST
નવી દિલ્હી: શનિવાર, 7 માર્ચથી રાંધણ ગેસના સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. દેશભરમાં 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹60નો વધારો થયો છે.
તેવી જ રીતે, 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ ₹115નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જેની અસર હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ અને નાના વ્યાપારી મથકો જેવા વ્યવસાયો પર પડી છે.
#WATCH दिल्ली: घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 7, 2026
एक महिला ने कहा, " आज lpg सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, कुछ दिनों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा..." pic.twitter.com/WNEGUGYtnp
ઉત્તર પ્રદેશના મુરાદાબાદની એક ગૃહિણીએ LPG સિલિન્ડરના વધેલા ભાવ અંગે જણાવ્યું હતું કે, "સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. ઘણી સમસ્યાઓ છે. આવક ઓછી છે અને ખર્ચ વધારે છે..."
#WATCH मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश: LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर एक स्थानीय निवासी ने कहा, " सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारी समस्याएं हैं। आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है..." pic.twitter.com/p9a1FwIWQr— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 7, 2026
અન્ય એક મહિલાએ કહ્યું, "આજે LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે. થોડા દિવસોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પણ વધશે. તેની અસર સામાન્ય માણસ પર પડશે..."
#WATCH दिल्ली: LPG गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, " निश्चित रूप से यह चिंता की बात है। पहले से ही बहुत महंगाई है और अब अगर कीमतें बढ़ी हैं, तो जनता पर और बोझ बढ़ेगा। सरकार को चिंता करनी चाहिए और इसको देखना चाहिए..." pic.twitter.com/fyXkZauVYa— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 7, 2026
LPG ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારા અંગે કોંગ્રેસના નેતા અખિલેશ પ્રસાદ સિંહે કહ્યું, "આ ચોક્કસપણે ચિંતાનો વિષય છે. પહેલાથી જ ખૂબ મોંઘવારી છે, અને જો હવે ભાવ વધશે તો જનતા પરનો બોજ વધુ વધશે. સરકારે ચિંતા કરવી જોઈએ અને જોવું જોઈએ..."