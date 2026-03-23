ETV Bharat / bharat

દેશમાં LPG કટોકટી 'મોદી સર્જિત' આપત્તિ: કોંગ્રેસ નેતા પવન ખેરા

સંતુ દાસના અહેવાલ મુજબ, ખેરાએ જણાવ્યું હતું કે પીએમ મોદીએ પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષની નિંદા કરવી જોઈતી હતી, અને દેશ તેમની નિષ્ફળતાની કિંમત ચૂકવી રહ્યો છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા પવન ખેરાએ સોમવારે કહ્યું કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે દેશભરમાં LPGની અછત "મોદી-નિર્મિત" આપત્તિ છે.

ખેરાએ કેન્દ્રમાં ભાજપની આગેવાની હેઠળની સરકારની વિદેશ નીતિ પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો અને આરોપ લગાવ્યો કે વડા પ્રધાને સમાધાન કર્યું છે અને દેશના લોકો તેની કિંમત ચૂકવી રહ્યા છે. એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, ખેરા, જે કોંગ્રેસના મીડિયા અને પ્રચાર વિભાગના અધ્યક્ષ પણ છે, તેમણે કહ્યું, "નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની નિંદા કરવી જોઈતી હતી, પરંતુ તેમણે તેમ કર્યું નહીં. (ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા) આયાતુલ્લાહ ખામેનીની હત્યા પર પણ મોદી તરફથી શોકનો એક પણ શબ્દ સંભળાયો નહીં."

તેમણે કહ્યું, "જો નરેન્દ્ર મોદી નમવાને બદલે મક્કમ રહ્યા હોત, તો તેમણે આ હત્યાની નિંદા કરી હોત અને શોક વ્યક્ત કર્યો હોત. તેમણે એક સભ્ય દેશની ગૌરવપૂર્ણ વિદેશ નીતિનું સન્માન કર્યું હોત. પરંતુ નરેન્દ્ર મોદીની કાયરતાએ સમગ્ર દેશને જોખમમાં મૂક્યો છે. જે માર્ગ (હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ)માંથી 85 ટકા ગેસ આવતો હતો તે સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયો છે."

ખેરડાએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આવી સ્થિતિમાં, આખો દેશ જાણવા માંગે છે કે મોદી અમેરિકા સાથે કયા રહસ્યો શેર કરે છે જેના કારણે તેઓ દેશના હિત વિશે વિચારતા પણ નથી. "શ્રીલંકા અમેરિકાને આંખમાં જુએ છે અને કહે છે, 'અમે તમને અમારા બેઝનો ઉપયોગ કરવા દઈશું નહીં.' પરંતુ નરેન્દ્ર મોદી પાસે કંઈ કહેવાની હિંમત નથી," તેમણે કહ્યું.

ખેરડાએ વધુમાં કહ્યું, "નરેન્દ્ર મોદીએ જવાબ આપવો જોઈએ કે તેમણે દેશના હિત સાથે સમાધાન કેમ કર્યું. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ રશિયન અને ચીની જહાજો માટે કોઈપણ અવરોધ વિના ખુલ્લો રહ્યો, પરંતુ ભારત માટે નહીં."

"અમે એમ નથી કહેતા કે તમારે ઈરાન તરફ ખૂબ ઝૂકવું જોઈએ. અમે ફક્ત એટલું જ કહી રહ્યા છીએ કે તમારે નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. બધા જવાબદાર અને સમજદાર દેશો આવું જ કરે છે. ભારતે હંમેશા એવું કર્યું છે. તમે કેમ નહીં કર્યું?" તેમણે પ્રશ્ન કર્યો. LPG કટોકટીના અહેવાલોનો ઉલ્લેખ કરતા ખેડાએ કહ્યું, "આ 'મોદી દ્વારા બનાવેલી' આપત્તિ છે. આપણે એવી પરિસ્થિતિનો સામનો ન કરવો જોઈએ જ્યાં આ કટોકટીએ 103.5 મિલિયન શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા 110 મિલિયન બાળકોને પીએમ પોષણ યોજના હેઠળ મધ્યાહન ભોજનથી વંચિત રાખ્યા હોય." તેમણે કહ્યું કે BRICSના અધ્યક્ષ તરીકે, ભારતે જવાબદારીપૂર્વક વર્તવું જોઈતું હતું. "પરંતુ મોદી પાસે ઉભા થવાની હિંમત નથી, તેઓ દબાણ હેઠળ છે," વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું. ખેડાએ કહ્યું કે જો સરકારે જવાબદાર દેશોની જેમ વર્તણૂક કરી હોત, તો ભારત પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધથી પોતાને બચાવી શક્યું હોત. વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ નેતાએ વધુમાં કહ્યું, "અમે વારંવાર નરેન્દ્ર મોદીને તેમના 'રાજધર્મ'ની યાદ અપાવી, પરંતુ તેમણે કોઈ ધ્યાન આપ્યું નહીં."

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.