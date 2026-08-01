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ઓગસ્ટ મહિનાના પહેલા જ દિવસે મળી રાહતભરી ખબર, ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં મોટો ઘટાડો

મોંઘવારીના આ સમયમાં સરકારે જનતાને નોંધપાત્ર રાહત આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ઓઈલ કંપનીઓએ ગેસ સિલિન્ડરમાં આજથી નવા દરો લાગુ કર્યા છે.

કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો
કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો (Etv Bharat Gujarat)
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By ANI

Published : August 1, 2026 at 7:16 AM IST

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નવી દિલ્હી: ઓગસ્ટ મહિનો આજથી શરૂ થઈ ગયો છે, અને મહિનાના પહેલા જ દિવસે લોકોને ઘણી રાહત મળી છે. ઓઈલ કંપનીઓએ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ અપડેટ કર્યા છે, જે આજથી, શનિવાર, 1 ઓગસ્ટથી લાગુ થશે.

નવીનતમ માહિતી અનુસાર,ઓઈલ કંપનીઓએ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 200 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો કર્યો છે. આજથી તમામ શહેરોમાં નવા ભાવ અમલી બન્યા છે.

નોંધનીય છે કે તમામ તેલ કંપનીઓએ શનિવારે સવારે 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે. મેટ્રો શહેર કોલકાતામાં, કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં 209 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો થયો છે. જ્યારે દેશની રાજધાની નવી દિલ્હીમાં પણ સિલિન્ડર 202 રૂપિયા સસ્તો થયો છે.

સમાચાર એજન્સી ANI મુજબ આજે કોલકાતામાં 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિંમત 209 રૂપિયા અને દિલ્હીમાં 202 રૂપિયા ઘટાડવામાં આવી છે. આ ફેરફાર સાથે, કોલકાતામાં 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત આજથી ₹2,872.50 થશે. જોકે LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.

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