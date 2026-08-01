ઓગસ્ટ મહિનાના પહેલા જ દિવસે મળી રાહતભરી ખબર, ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં મોટો ઘટાડો
મોંઘવારીના આ સમયમાં સરકારે જનતાને નોંધપાત્ર રાહત આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ઓઈલ કંપનીઓએ ગેસ સિલિન્ડરમાં આજથી નવા દરો લાગુ કર્યા છે.
By ANI
Published : August 1, 2026 at 7:16 AM IST
નવી દિલ્હી: ઓગસ્ટ મહિનો આજથી શરૂ થઈ ગયો છે, અને મહિનાના પહેલા જ દિવસે લોકોને ઘણી રાહત મળી છે. ઓઈલ કંપનીઓએ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ અપડેટ કર્યા છે, જે આજથી, શનિવાર, 1 ઓગસ્ટથી લાગુ થશે.
નવીનતમ માહિતી અનુસાર,ઓઈલ કંપનીઓએ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 200 રૂપિયાથી વધુનો ઘટાડો કર્યો છે. આજથી તમામ શહેરોમાં નવા ભાવ અમલી બન્યા છે.
आज कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये और दिल्ली में 202 रुपये की कटौती की गई है। इस बदलाव के बाद, आज से कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,872.50 रुपये होगी। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है: सूत्र। pic.twitter.com/r0R3ixtOPT— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 1, 2026
નોંધનીય છે કે તમામ તેલ કંપનીઓએ શનિવારે સવારે 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો છે. મેટ્રો શહેર કોલકાતામાં, કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં 209 રૂપિયા સુધીનો ઘટાડો થયો છે. જ્યારે દેશની રાજધાની નવી દિલ્હીમાં પણ સિલિન્ડર 202 રૂપિયા સસ્તો થયો છે.
સમાચાર એજન્સી ANI મુજબ આજે કોલકાતામાં 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિંમત 209 રૂપિયા અને દિલ્હીમાં 202 રૂપિયા ઘટાડવામાં આવી છે. આ ફેરફાર સાથે, કોલકાતામાં 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત આજથી ₹2,872.50 થશે. જોકે LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.