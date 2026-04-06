હિન્દુ યુવતીએ ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવી મુસ્લિમ સાથે કર્યા લગ્ન, પરિવારે અપહરણનો આરોપ લગાવી FIR નોંધાવી
પોલીસે FIR તો નોંધી પણ મામલો સંવેદનશીલ ગણાવી હાલ દસ્તાવેજ શેર કરવાની મનાઈ કરી.
Published : April 6, 2026 at 9:31 PM IST
જમ્મુ: જમ્મુ અને કાશ્મીરના સાંબા જિલ્લામાં એક હિન્દુ યુવતીના મુસ્લિમ પુરુષ સાથે લગ્નના મામલે વિવાદ સર્જાયો છે. યુવતીએ ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યો અને સાંબાના ખાડા મદના ગામના એક મુસ્લિમ યુવક સાથે કોર્ટમાં લગ્ન કર્યા. જો કે, છોકરીના પરિવારે આને અપહરણ ગણાવી પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નોંધાવી છે.
પરિવારનો આરોપ અને પોલીસની કાર્યવાહી
યુવતીના માતા-પિતાએ સાંબાના બારી બ્રહ્મણા પોલીસ સ્ટેશનમાં અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવી છે. તેમનો આરોપ છે કે તેમની દીકરીનું અપહરણ કરીને તેને બીજા ધર્મના વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરવા મજબૂર કરવામાં આવી છે. પોલીસે પરિવારની ફરિયાદના આધારે અપહરણ અને ચોરીના આરોપો સાથે FIR નોંધી છે.
બારી બ્રહ્મણા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર સંદીપ સિંહ ચિબે ETV ભારતને જણાવ્યું કે, FIR નોંધવામાં આવી છે. જો કે, FIRની નકલની માંગ અંગે તેમણે કહ્યું કે આ મામલો સંવેદનશીલ છે અને હાલમાં દસ્તાવેજ શેર કરી શકાતો નથી. કેસના અન્ય પાસાઓની તપાસ ચાલી રહી છે.
યુવતીના વીડિયો સ્ટેટમેન્ટે ઉઠાવ્યા સવાલ
આ દરમિયાન, સોશિયલ મીડિયા પર યુવતીનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તેણે પરિવારના આરોપોનું ખંડન કર્યું છે. વીડિયોમાં યુવતીએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે તેણે કોઈપણ પ્રકારના દબાણ વિના, પોતાની સ્વેચ્છાથી મુસ્લિમ પુરુષ સાથે લગ્ન કર્યા છે અને ઇસ્લામ ધર્મ અપનાવ્યો છે.
તેણીએ જણાવ્યું, “હું છેલ્લા 2 વર્ષથી મારા માતા-પિતાને મારી ઇચ્છા વિશે જણાવી રહી હતી કે હું આ વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરવા માંગું છું, પરંતુ કોઈ ફાયદો થયો નહીં.”
પરિવારને ચેતવણી પણ આપી
યુવતીએ વીડિયોમાં પોતાના પરિવારને ચેતવણી આપતાં કહ્યું, “મારા પર કોઈ દબાણ ન કરો, અન્યથા હું કોઈ આત્યંતિક પગલું લઈ શકું છું.” તેણીએ પોલીસને અપીલ કરી કે છોકરા અને તેના પરિવાર તેમજ મિત્રોને હેરાન ન કરવામાં આવે.
પોલીસનો પક્ષ
યુવતીના નિવેદન અંગે પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, તેનું નિવેદન તપાસનો ગૌણ ભાગ છે અને તે છોકરીના પક્ષ સાથે સંબંધિત છે. પોલીસની તપાસ અલગથી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં કેસની તપાસ ચાલુ છે. આ મામલો સંવેદનશીલ હોવાથી પોલીસ હાલમાં વધુ માહિતી જાહેર કરવા તૈયાર નથી.
નોંધનીય છે કે આવા કિસ્સાઓમાં કોર્ટે અનેકવાર એવો નિર્ણય આપ્યો છે કે પુખ્ત વયની યુવતીને પોતાની મરજીના લગ્ન કરવાનો અને ધર્મ પસંદ કરવાનો અધિકાર છે. હવે આ મામલે પોલીસ તપાસ શું નિષ્કર્ષ લાવે છે તે જોવું મહત્વનું રહેશે.
