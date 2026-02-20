ફૂટસલ રમતી વખતે લોકસભા સાંસદ રિકી એન્ડ્રુ જે. સિંગકોન પડી ગયા, હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ
લોકસભા સાંસદ અને વોઇસ ઓફ ધ પીપલ પાર્ટીના નેતા રિકી એન્ડ્રુ જે. સિંગકોન ફૂટસલ રમતી વખતે અકસ્માત થયો.
Published : February 20, 2026 at 9:06 AM IST
શિલોંગ: ગુરુવારે સાંજે લોકસભા સાંસદ અને વોઇસ ઓફ ધ પીપલ પાર્ટીના નેતા રિકી એન્ડ્રુ જે. સિંગકોનનું હોસ્પિટલમાં અવસાન થતાં મેઘાલયના રાજકારણમાં શોક છવાઈ ગયો. અહેવાલો અનુસાર, શિલોંગમાં ફૂટસલ રમતી વખતે રિકી એન્ડ્રુ અચાનક પડી ગયા હતા અને પછી ઉભા થયા નહીં. તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં તેમનું મૃત્યુ થયું.
વોઇસ ઓફ ધ પીપલ પાર્ટી (VPP) ના એક વરિષ્ઠ નેતાએ જણાવ્યું કે હોસ્પિટલના ડોકટરોએ રાત્રે લગભગ 8:45 વાગ્યે રિકી એન્ડ્રુને મૃત જાહેર કર્યા. પાર્ટીના સાથીઓ અને નજીકના સહયોગીઓએ જણાવ્યું કે જ્યારે આ ઘટના બની ત્યારે સાંસદ એક મૈત્રીપૂર્ણ ફૂટસલ સત્રમાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા. શિલોંગ મતવિસ્તારના લોકસભા સાંસદ સિંગકોન ખાસી-જૈંતિયા હિલ્સમાં સક્રિય જનભાગીદારી અને જમીની સ્તરે પહોંચ માટે જાણીતા હતા.
મુખ્યમંત્રીએ શોક વ્યક્ત કર્યો
મુખ્યમંત્રી કોનરાડ કે. સંગમાએ સિંગકોનના અવસાન પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને તેમને એક સમર્પિત જનપ્રતિનિધિ ગણાવ્યા જેમણે લોકોના કલ્યાણ માટે અથાક મહેનત કરી. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે મેઘાલયે એક બહુપક્ષીય પ્રતિનિધિ ગુમાવ્યો છે. પક્ષના નેતાઓએ પણ તેમના અવસાન પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને સંસદમાં પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં સાંસદની ભૂમિકાને યાદ કરી. સાંસદ રિકી એન્ડ્રુના અવસાનથી રાજ્યમાં એક એવો ખાલીપો સર્જાયો છે જે ક્યારેય ન ભરાય.
Deeply shocked and profoundly saddened by the untimely demise of Hon’ble MP from Shillong, Dr. Ricky A J Syngkon. Dr. Ricky was a dedicated and compassionate leader, with deep enthusiasm for public service and unwavering commitment to his people. He was rooted in faith and served… pic.twitter.com/BeSgPrkWEZ— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) February 19, 2026
રિકી એન્ડ્રુ એક જમીની સ્તરના નેતા હતા
લોકસભા સાંસદ રિકી એન્ડ્રુ જે. સિંગકોન ખાસી-જૈંતિયા હિલ્સ ક્ષેત્રમાં તેમની હાજરી અને આઉટરીચ માટે જાણીતા હતા. તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્થાનિક મુદ્દાઓ ઉઠાવવા માટે કટ્ટર હિમાયતી હતા. તેઓ સંસદમાં પણ ખૂબ જ અવાજ ઉઠાવતા હતા. તેમને સ્થાનિક લોકો વચ્ચે કામ કરવાનો આનંદ આવતો હતો.
ફૂટસલ શું છે?
માહિતી અનુસાર, ફૂટસલને ફૂટબોલનું ટૂંકું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. આ મેચ બે ટીમો વચ્ચે રમાય છે, જેમાં દરેક ટીમમાં પાંચ ખેલાડીઓ હોય છે. મેદાન ફૂટબોલ મેચ કરતા નાનું છે. આ મેચ હાર્ડ કોર્ટ પર રમાય છે. ફૂટસલમાં ગોલ ત્યારે થાય છે જ્યારે બોલ સંપૂર્ણપણે ગોલ લાઇનની અંદર પડે છે. જોકે, જો બોલ લાઇન પર રહે છે, તો તેને ગોલ ગણવામાં આવતો નથી. હાફ પીરિયડ દરેક 20 મિનિટ ચાલે છે. ફૂટસલ બોલ ફૂટબોલ બોલ કરતા નાનો અને થોડો ભારે હોય છે.
