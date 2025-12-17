કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી બર્લિન પહોંચ્યા, વિદેશી કોંગ્રેસ નેતાઓને મળશે
Published : December 17, 2025 at 5:51 PM IST
નવી દિલ્હી/બર્લિન : લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીનું જર્મનીની 5 દિવસની મુલાકાત દરમિયાન બર્લિન એરપોર્ટ પર આગમન થતાં ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ કોંગ્રેસ (IOC) દ્વારા ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
રાહુલ ગાંધી આજે એક મોટા IOC કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે, જ્યાં તેઓ સમગ્ર યુરોપના IOC નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરશે. તેમના આગમન પર, IOC ટીમો દ્વારા તેમનું ફુલહાર અને સ્મિત સાથે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમ કોંગ્રેસની વૈશ્વિક પહોંચ અને પ્રવૃત્તિઓને મજબૂત બનાવવા માટે આયોજિત કરવામાં આવી રહ્યો છે.
IOC એ જણાવ્યું હતું કે રાહુલ ગાંધી ભારતીય ડાયસ્પોરાને સંબોધવા અને યુરોપમાં વિવિધ પાર્ટી પ્રમુખો સાથે મુલાકાત કરવા માટે ત્યાં હાજર રહેશે. આ મુલાકાત દરમિયાન, તેઓ NRI મુદ્દાઓ અને તેઓ પાર્ટીની વિચારધારાને કેવી રીતે વધુ ફેલાવી શકે છે તેના પર ચર્ચા કરશે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે રાહુલ ગાંધીનું સ્વાગત કરીને ગર્વ થાય છે, જેઓ 17 ડિસેમ્બરે બર્લિનમાં ભારતીય ડાયસ્પોરાને મળશે.
Leader of the Opposition in the Lok Sabha and Member of Parliament Rahul Gandhi arrived at Berlin Airport, Germany, on his visit from December 15 to 20. pic.twitter.com/zFdF8RIo9O— Indian Overseas Congress (@INCOverseas) December 17, 2025
ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ કોંગ્રેસે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ કાર્યક્રમ સમગ્ર યુરોપમાંથી ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ કોંગ્રેસના તમામ પ્રમુખોને એકસાથે લાવશે, જે રાહુલ ગાંધી સાથે મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે એક અનોખું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડશે, ખાસ કરીને પાર્ટીને મજબૂત બનાવવા, NRIની ચિંતાઓ અને IOC કેવી રીતે વધુ લોકોને પાર્ટી સાથે જોડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે,"
સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન જાહેર કરાયેલી પાંચ દિવસની મુલાકાતની ભાજપના નેતાઓ દ્વારા વ્યાપક ટીકા કરવામાં આવી હતી, જેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમની વારંવારની મુલાકાતો ભારતીય કોંગ્રેસ પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવે છે.
Leader of the Opposition in the Lok Sabha and Member of Parliament Rahul Gandhi was extended warm welcome by IOC teams upon arrival at Berlin Airport, Germany, on his visit from December 15 to 20. pic.twitter.com/GQbwjnnOwq— Indian Overseas Congress (@INCOverseas) December 17, 2025
ભાજપના સાંસદ કંગના રનૌતે 10 ડિસેમ્બરે કહ્યું હતું કે, તેઓ તેમના પ્રવાસોનો હિસાબ રાખતા નથી, પરંતુ તેમની સતત મુસાફરી વિરોધી પક્ષના પતનનું કારણ છે. તેમણે કડક શબ્દોમાં કહ્યું, "આ માણસમાં કોઈ તાકાત કે ચારિત્ર્ય નથી. હું તેમના પ્રવાસોનો હિસાબ રાખતી નથી, કે હું તેમના વિશે કોઈ સમાચાર વાંચતી નથી. તો, હું તેમના પ્રવાસો વિશે શું કહી શકું? પરંતુ તે દરેકને સ્પષ્ટ છે કે તેમની પાર્ટી એક અંકમાં કેમ પડી ગઈ છે."
પ્રિયંકા ગાંધીએ જર્મની પ્રવાસનો બચાવ કરતા કહ્યું કે, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતાનો અડધો કાર્યકારી સમય દેશની બહાર વિતાવે છે, તો પછી જ્યારે તેઓ મુસાફરી કરી રહ્યા હોય ત્યારે વિપક્ષી નેતાઓ શા માટે પ્રશ્નો ઉભા કરી રહ્યા છે." જર્મની પ્રવાસ 20 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે.
