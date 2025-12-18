ધર્મ સ્વતંત્રતા બિલ પછી, રાજ્યપાલે ઉત્તરાખંડ UCC સુધારા બિલ પરત કર્યું, કારણ જાણો
લોકભવન યુસીસી ઉત્તરાખંડ સુધારા બિલની કલમ 4 ની કલમ 3 સામે વાંધો ઉઠાવે છે, જેમાં જૂની સજા જાળવી રાખીને નવી સજાનો ઉલ્લેખ છે.
Published : December 18, 2025 at 4:14 PM IST
દહેરાદૂન : ઉત્તરાખંડ ધર્મ સ્વતંત્રતા (સુધારા) બિલ, 2025 પરત કર્યા પછી, ઉત્તરાખંડ લોકભવને હવે ઉત્તરાખંડ સમાન નાગરિક સંહિતા (સુધારા) બિલ, 2025 પરત કરી દીધું છે. તેથી, રાજ્ય સરકારે હવે ઉત્તરાખંડ સમાન નાગરિક સંહિતા (સુધારા) બિલ, 2025 ફરીથી વિધાનસભામાં સુધારા સાથે પસાર કરાવવું પડશે.
લોકભવને UCC સુધારા બિલ પરત કર્યું
લોકભવને ઉત્તરાખંડ UCC સુધારા બિલની કલમ 4 ની કલમ 3 સામે વાંધો ઉઠાવ્યો છે, કારણ કે તેની જોગવાઈઓ પણ મૂળ કાયદામાં શામેલ છે. તેથી, આ સુધારા બિલ અંગે રાજ્યપાલના સંદેશ સાથે, બિલને ફરીથી ગૃહમાં પસાર કરવું પડશે.
વિધાનસભામાં બિલ ફરીથી પસાર કરવું પડશે
યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ ઉત્તરાખંડ (સુધારા) બિલ, 2025, 20 ઓગસ્ટના રોજ ઉત્તરાખંડની ઉનાળાની રાજધાની ગેરસેનમાં યોજાયેલી વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન પસાર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આ સુધારા બિલને રાજ્યપાલની ભલામણ માટે લોકભવનમાં મોકલવામાં આવ્યું હતું. જોકે, કેટલીક ખામીઓને કારણે, લોકભવને તેને સરકારને પરત કરી દીધું.
લોકભવને આ કારણોસર બિલ પરત કર્યું
યુસીસી ઉત્તરાખંડ (સુધારા) બિલ, 2025 ની કલમ 4માં નિર્ધારિત વયથી ઓછી ઉંમરના લગ્ન માટે બે વાર સજાની જોગવાઈનો ઉલ્લેખ છે, જેનો લોકભવને વાંધો ઉઠાવ્યો છે.
હકીકતમાં, આ સુધારા બિલની કલમ 4, કલમ 3 માં જૂની સજા જાળવી રાખીને નવી સજાનો ઉલ્લેખ છે. આનાથી ભવિષ્યમાં ગેરસમજ થઈ શકે છે. પરિણામે, લોકભવને આ બિલ ગૃહ વિભાગને મોકલ્યું છે જેથી ઉત્તરાખંડ યુસીસી (સુધારા) બિલ, 2025, જે ફરી એકવાર સુધારેલ છે, તેને વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરી લોકભવનમાં મોકલી શકાય. આ વાંધો ઉઠાવીને, લોકભવને રાજ્યપાલના સંદેશ સાથે સુધારો બિલ સરકારને પરત કરી દીધું છે.
ધાર્મિક બાબતો અને સંસ્કૃતિ વિભાગે ઉત્તરાખંડ ધર્મ સ્વતંત્રતા અને ગેરકાયદેસર પ્રથાઓ પર પ્રતિબંધ (સુધારા) બિલ, 2025 લાગુ કરવા માટે કામ શરૂ કરી દીધું છે, જેને તાજેતરમાં લોકસભા દ્વારા પરત કરવામાં આવ્યું હતું. આ મુખ્યત્વે એટલા માટે છે કારણ કે તે સરકારના સૌથી મહત્વપૂર્ણ બિલોમાંનું એક છે. તેથી, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે રાજ્ય સરકાર આ સુધારા બિલને વિધાનસભામાં નવા બિલ તરીકે પસાર થાય તે પહેલાં એક વટહુકમ દ્વારા લાગુ કરી શકે છે. આનાથી તેની કડક જોગવાઈઓ અમલમાં રહેશે તેની ખાતરી થશે. વધુમાં, સરકાર ભવિષ્યના વિધાનસભા સત્રમાં તેને બિલ તરીકે સરળતાથી પસાર કરી શકશે.
ઉત્તરાખંડ ધર્મ સ્વતંત્રતા અને ગેરકાયદેસર ધર્માંતરણ પ્રતિબંધ (સુધારા) બિલ, 2025 ખાસ છે કારણ કે સરકારે બળજબરીથી ધર્મ પરિવર્તન માટે સજા માટે કડક જોગવાઈઓ કરી છે, જેમાં આજીવન કેદ સુધીની સજાનો સમાવેશ થાય છે.
