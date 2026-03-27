લોકડાઉનની અફવાઓ સંપૂર્ણપણે ખોટી, કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીની સ્પષ્ટતા
કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે રાષ્ટ્રવ્યાપી લોકડાઉનના સમાચાર સંપૂર્ણપણે ખોટા અને પાયાવિહોણા છે, લોકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી.
Published : March 27, 2026 at 1:28 PM IST
નવી દિલ્હી: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર રાષ્ટ્રવ્યાપી લોકડાઉનની અફવાઓ ઝડપથી ફેલાઈ રહી હતી. આ અફવાઓને પગલે સામાન્ય નાગરિકોમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો હતો. જો કે, હવે કેન્દ્ર સરકારે આ અટકળોને સંપૂર્ણપણે ખોટી ઠેરવી છે.
કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ (ટ્વિટર) પર એક સત્તાવાર પોસ્ટ દ્વારા સ્પષ્ટતા કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે ભારત સરકાર પાસે હાલમાં લોકડાઉન લાદવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ વિચારણા હેઠળ નથી. તેમણે લખ્યું, “વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ અસ્થિર છે, પરંતુ અમે ઊર્જા, સપ્લાય ચેઇન અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની દરેક પ્રવૃત્તિ પર વાસ્તવિક સમયમાં નજર રાખી રહ્યા છીએ.”
Hardeep Singh Puri rubbishes rumours of lockdown in India amid West Asia conflict; calls it " irresponsible and harmful"— ANI Digital (@ani_digital) March 27, 2026
આ અફવાઓ પાછળનું મુખ્ય કારણ પશ્ચિમ એશિયામાં વધેલો તણાવ છે. ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચેના સંઘર્ષને કારણે તેલ અને ગેસની વૈશ્વિક અછતની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન, સરકાર દ્વારા LPG સપ્લાય અંગે “ચિંતાજનક” શબ્દના ઉપયોગને સંદર્ભ વગર ફેલાવવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે લોકોમાં ગેરસમજ ફેલાઈ.
વધુમાં, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તાજેતરમાં સંસદમાં વૈશ્વિક આર્થિક ઝટકાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવા ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. કેટલાક લોકોએ આ નિવેદનને 2020ના કોવિડ લોકડાઉનની છઠ્ઠી વર્ષગાંઠ સાથે જોડી દીધું. આ રીતે સોશિયલ મીડિયા પર એવો ભ્રમ ફેલાવવામાં આવ્યો કે સરકાર ફરીથી પ્રતિબંધો લાદવાની યોજના બનાવી રહી છે.
કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ આ તમામ અટકળોને સંપૂર્ણપણે ખોટા અને પાયાવિહોણા ગણાવી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે વડાપ્રધાન દ્વારા જારી કરાયેલ “તૈયારી”નો આહ્વાન વહીવટી સ્તરના આકસ્મિક આયોજન માટે હતો, નાગરિકોની હિલચાલને પ્રતિબંધિત કરવા માટે નહીં.
મંત્રીએ લોકોને અપીલ કરી કે આવા સમયે શાંત, જવાબદાર અને એકતા સાથે રહેવું જરૂરી છે. તેમણે કહ્યું, “અફવાઓ ફેલાવવી અને ગભરાટનું વાતાવરણ ઊભું કરવું એ બેજવાબદારી અને હાનિકારક છે.”
સરકારે ખાતરી આપી છે કે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે પણ દેશની અર્થવ્યવસ્થા અને પુરવઠા પ્રણાલીને મજબૂત રાખવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. નાગરિકોએ ફક્ત પ્રેસ ઇન્ફર્મેશન બ્યુરો (PIB) અથવા સત્તાવાર સરકારી ચેનલો દ્વારા જારી કરાયેલી માહિતી પર જ વિશ્વાસ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
