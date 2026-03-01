રામોજી ફિલ્મ સિટીએ પ્રવાસીઓ માટે નવી લૉક એન એસ્કેપ ગેમ લોન્ચ કરી
હૈદરાબાદ સ્થિત રામોજી ફિલ્મ સિટીના મુલાકાતીઓ હવે રોમાંચક નવી લૉક એન એસ્કેપ - મિસ્ટ્રી એસ્કેપ ગેમનો અનુભવ કરી શકશે, જે ખુબજ રોમાંચક હશે.
હૈદરાબાદ: વિશ્વ પ્રસિધ્ધ રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં હવે પ્રવાસીઓ માટે વધુ એક ગેમ ઉપલબ્ધ હશે. પ્રવાસીઓને સાહસિક અને રોમાંચનો અનુભવ પૂરો પાડવા માટે, ફિલ્મ સિટીએ એક નવી ગેમ, લૉક એન એસ્કેપ - મિસ્ટ્રી એસ્કેપ ગેમ લૉન્ચ કરી છે. આ ગેમ પ્રવાસીઓને હોલીવુડ ફિલ્મનો અનુભવ આપવા માટે બનાવવામાં આવી છે. આયોજકો કહે છે કે લૉક એન એસ્કેપ - મિસ્ટ્રી એસ્કેપ ગેમ તમામ પ્રકારના લોકોને આકર્ષવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
પ્રવાસીઓ આ રમતનો આનંદ માણશે
લૉક 'એન' એસ્કેપ - મિસ્ટ્રી એસ્કેપ ગેમ પ્રવાસીઓને એડવેન્ચરનો અનુભવ પુરો પાડશે. દરેક રૂમને અનોખી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં જુરાસિક વર્લ્ડ, હેરી પોટર એડવેન્ચર્સ, મિરર ઇમેજ અને હોલીવુડ ફિલ્મોના કોયડાઓ છે. આયોજકોએ જણાવ્યું હતું કે મિસ્ટ્રી એસ્કેપ ગેમ દરેકને આકર્ષિત કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. ગેમ ડિઝાઇનર જય કહે છે કે ફિલ્મ સિટીની મુલાકાત લેતા પ્રવાસીઓ ચોક્કસપણે આ રમતનો આનંદ માણશે.
ડિરેક્ટર જયએ રમતને વિગતવાર સમજાવી. તેમણે કહ્યું, "અમે પ્રવાસીઓના મનોરંજન માટે હોલીવુડ ફિલ્મોના દ્રશ્યો સેટ કર્યા છે. 10 રૂમ છે, અને દરેક રૂમમાં રમત પૂર્ણ કરવા અને આગલા રૂમમાં જવા માટે 15 મિનિટની સમય મર્યાદા છે. ધ સિક્રેટ થ્રોન જેવી ઘણી રહસ્યમય રમતો છે, જેમાં રૂમની ચાવી શોધવાની જરૂર પડે છે. ભલે રમત જોવી એક મોટું કાર્ય હોય, પરંતુ બાળકોને તેમાં ખૂબ મજા આવશે. આ પ્રવાસીઓને એક મોટો સાહસિક અનુભવ આપશે. અમે દરેક રૂમમાં જુરાસિક વર્લ્ડ, હેરી પોટર એડવેન્ચર્સ, મિરર ઇમેજ અને હોલીવુડ ફિલ્મોના કોયડાઓ જેવી વિવિધ રમતો ડિઝાઇન કરી છે. અમે દરેકને આકર્ષિત કરવા માટે રમતો ડિઝાઇન કરી છે. ફિલ્મ સિટીની મુલાકાત લેતા પ્રવાસીઓને ચોક્કસપણે આ રમત ગમશે."