લાલકૃષ્ણ અડવાણી હોસ્પિટલમાં દાખલ, છાતીમાં સંક્રમણની ફરિયાદ બાદ સારવાર ચાલુ
ડૉક્ટરોનું કહેવું છે કે વધતી ઉંમર અને છાતીમાં સંક્રમણને ધ્યાનમાં રાખતા જરૂરી ટેસ્ટ અને મેડિકલ મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહી છે.
Published : October 17, 2026 at 8:15 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા અને દેશના પૂર્વ નાયબ વડાપ્રધાન લાલકૃષ્ણ અડવાણીને છાતીમાં સંક્રમણની ફરિયાદ બાદ નવી દિલ્હીની ઇંદ્રપ્રસ્થ અપોલો હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. હોસ્પિટલ તંત્ર અને ડૉક્ટરો તરફથી આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, તેમની હાલત અત્યારે સ્થિર છે અને તેઓ નિષ્ણાત તબીબોની ટીમની દેખરેખ હેઠળ છે.
98 વર્ષીય વરિષ્ઠ અડવાણીને શુક્રવાર સાંજે 7:30 વાગ્યે હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસ બાદ તેમણે હોસ્પિટલના પલ્મોનોલોજી વિભાગમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ડૉક્ટરોનું કહેવું છે કે વધતી ઉંમર અને છાતીમાં સંક્રમણને ધ્યાનમાં રાખતા જરૂરી ટેસ્ટ અને મેડિકલ મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અપોલો હોસ્પિટલના મેડિકલ બુલેટિન અનુસાર, ચિંતાની કોઇ વાત નથી.
#BREAKING: Senior BJP leader Lal Krishna Advani has been admitted to Apollo Hospital for treatment of a chest infection and age-related health issues https://t.co/qE1WIvXIzz— IANS (@ians_india) October 16, 2026
ભારતીય રાજકારણના પિતા ગણાતા લાલકૃષ્ણ અડવાણી લાંબા સમયથી વધતી ઉંમર સાથે જોડાયેલી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે, આ પહેલા પણ તેમણે નિયમિત તપાસ અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી ચિંતાઓને કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી ચુક્યા છે, તેમના હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના સમાચાર બાદ નેતાઓ અને ફેન્સે તેમના જલદી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરી છે.
ભારત રત્નથી સન્માનિત થઇ ચુક્યા છે અડવાણી
લાલકૃષ્ણ અડવાણી ભારતીય રાજકારણના સૌથી પ્રભાવશાળી નેતાઓમાંથી એક રહ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના સહ-સંસ્થાપક અને પૂર્વ અધ્યક્ષ તરીકે તેમણે પાર્ટીના વિસ્તારમાં ઐતિહાસિક ભૂમિકા નીભાવી છે. તે 1998થી 2004 સુધી દેશના ગૃહમંત્રી અને 2002થી 2004 સુધી અટલ બિહારી વાજપેયી સરકારમાં પણ નાયબ વડાપ્રધાન રહ્યા. ભારતીય રાજકારણમાં તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાનને જોતા ભારત સરકારે તેમણે દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન 'ભારત રત્ન'થી પણ સન્માનિત કર્યા છે.
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