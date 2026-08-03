લિવ-ઈન રિલેશનશિપમાં ક્રૂરતા પર સુપ્રીમ કોર્ટનું કડક વલણ, પરિણીત મહિલાઓની જેમ જ મળશે કાનૂની કવચ
કોર્ટે ક્રૂરતા સંબંધિત કલમનો વ્યાપ વધારીને તેને લિવ-ઇન સંબંધમાં રહેતા પાર્ટનર્સ પર પણ લાગુ કરવાનો નિર્ણય આપ્યો અને તેના સમર્થનમાં સમલૈંગિક સંબંધોનું ઉદાહરણ પણ આપ્યું
By Sumit Saxena
Published : August 3, 2026 at 10:29 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે એક મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરતાં જણાવ્યું કે જેમ સમલૈંગિક સંબંધો, જેને ક્યારેક ગુનો અને સામાજિક કલંક માનવામાં આવતા હતા, હવે ગુનાની શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે અને તેમને સ્વાભાવિક માનવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે લગ્ન પહેલાં સાથે રહેવું (લિવ-ઇન રિલેશનશિપ) પણ હવે અસામાન્ય કે અસ્વીકાર્ય રહ્યું નથી. પતિ અથવા તેના સગાંઓ દ્વારા કરવામાં આવતી ક્રૂરતાને દંડિત કરતી કલમનો વ્યાપ વધારતાં સર્વોચ્ચ અદાલતે નિર્ણય આપ્યો કે આ જોગવાઈ લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં રહેતા પાર્ટનર્સ પર પણ લાગુ પડશે.
ન્યાયમૂર્તિ સંજય કરોલ અને ન્યાયમૂર્તિ એન. કોટિશ્વર સિંહની બેન્ચે જણાવ્યું કે, અગાઉના સમયમાં લગ્નને જ બે વ્યક્તિઓ જીવનભર સાથે રહી શકે તેવો એકમાત્ર માર્ગ માનવામાં આવતો હતો અને લગ્ન વિના સાથે રહેવું સામાજિક કલંક ગણાતું હતું.
અદાલતે કહ્યું કે લગ્નને પવિત્ર માનવામાં આવતા હતા, પરંતુ હવે સમાજની વ્યવસ્થા બદલાઈ રહી છે. પોતાના 77 પાનાના ચુકાદામાં બેન્ચે જણાવ્યું કે, "લગ્ન પહેલાં સાથે રહેવું હવે ન તો અજાણી બાબત રહી છે અને ન તો અસ્વીકાર્ય. જેમ સમલૈંગિક સંબંધોને, જેને ક્યારેક ગુનો અને માનસિક બીમારી માનવામાં આવતા હતા, હવે ગુનાની શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે અને તેમને સ્વાભાવિક માનવામાં આવે છે."
બેન્ચે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, આ સામાજિક મૂલ્યોના ક્રમિક વિકાસનું પ્રતિબિંબ છે. અમેરિકાના ન્યાયાધીશ ઓલિવર વેન્ડેલ હોમ્સના શબ્દોનો ઉલ્લેખ કરતાં કોર્ટે કહ્યું કે કાયદો એક તરફ જીવનમાંથી નવા સિદ્ધાંતો સ્વીકારે છે અને બીજી તરફ જૂના સિદ્ધાંતોને છોડે છે.
બેન્ચે વધુમાં જણાવ્યું કે જે સંબંધો લગ્નના સ્વરૂપ જેવા હોય અને જેમાં લગ્ન કરવાનો સ્પષ્ટ ઇરાદો પણ સામેલ હોય, તે સંબંધો લગ્નને સૌથી નજીક ગણાશે અને આવા સંબંધોને જ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 498A હેઠળ સુરક્ષા મળશે. કોર્ટે કહ્યું, "અમારા મતે, આ વિશિષ્ટ આવશ્યકતા જ 'લગ્નના સ્વરૂપ જેવા સંબંધ' (જેને ઘરેલુ હિંસા અધિનિયમ, 2005 હેઠળ સમજવામાં આવે છે, જે મૂળભૂત રીતે નાગરિક કાયદો છે) અને અમારી સામેની આ જોગવાઈ, જે ફોજદારી જવાબદારી નક્કી કરે છે, તેની વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ કરે છે."
બેન્ચે જણાવ્યું કે જો કોઈ મહિલા લગ્ન પહેલાં પણ ઘરેલુ વ્યવસ્થા એટલે કે લિવ-ઇન સંબંધમાં રહેતી હોય, જે આજના સમયમાં ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારોમાં એક હકીકત બની ગઈ છે, તો તેને પણ પરિણીત મહિલાને મળતી કાનૂની સુરક્ષા મળવી જોઈએ. કોર્ટે કહ્યું, "ક્રૂરતા કોઈ પણ સ્વરૂપમાં હોય, તે ઘરના દરવાજા પર જોઈને અંદર પ્રવેશતી નથી કે આ ઘર કોઈ પરિણીત મહિલાનું છે કે નહીં. એકવાર તે પ્રવેશે છે, પછી તેનું વિનાશક સ્વરૂપ વધુ ગંભીર બની જાય છે."
બેન્ચે અંતમાં કહ્યું કે તેથી "લગ્નના સ્વરૂપ જેવા સંબંધ"માં રહેતી મહિલાને પણ કલમ 498A હેઠળ સુરક્ષા આપવામાં આવશે. આ માટે, આ જોગવાઈના સુધારાત્મક અને સામાજિક કલ્યાણના હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને "પતિ" શબ્દનું ઉદ્દેશ્યપૂર્ણ અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું છે. કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું કે કોઈપણ વ્યક્તિ એ જાણીને અથવા એવી અપેક્ષા રાખીને કોઈ સંબંધમાં પ્રવેશતો નથી કે તેની સાથે ક્રૂરતા કરવામાં આવશે. જ્યારે કોઈ યુગલ પોતાના સંબંધની શરૂઆત કરે છે, ત્યારે દરેક વ્યક્તિની આશા હોય છે કે આ સંબંધ સારા ઇરાદા અને સુખ-સમૃદ્ધિ લઈને આવશે.
સર્વોચ્ચ અદાલતે ચુકાદો આપ્યો કે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 498A એવી લિવ-ઇન રિલેશનશિપ પર પણ લાગુ પડે છે, જે "લગ્નના સ્વરૂપ જેવા સંબંધ" (Relationship in the Nature of Marriage)ની શ્રેણીમાં આવે છે અને જેમાં લગ્ન કરવાનો સ્પષ્ટ ઇરાદો એ સંબંધનો આવશ્યક ભાગ હોવાનું સાબિત થાય છે.
સર્વોચ્ચ અદાલતે આ ટિપ્પણીઓ કર્ણાટક હાઈકોર્ટના એક ચુકાદાને યથાવત રાખતાં કરી હતી. હાઈકોર્ટે અરજદાર-પતિ સામે ક્રૂરતાના આરોપ હેઠળ ચાલી રહેલી કાર્યવાહી રદ કરવાની ના પાડી હતી. અરજદારે દલીલ કરી હતી કે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 498A હેઠળનો કેસ તેના પર લાગુ પડતો નથી, કારણ કે આ જોગવાઈ લિવ-ઇન રિલેશનશિપ પર લાગુ થતી નથી.
આરોપ મુજબ, આરોપી-અપીલકર્તા અને પ્રતિવાદી નંબર 2 (મહિલા)એ ઓક્ટોબર 2010માં હિંદુ રીતિ-રિવાજો અનુસાર લગ્ન કર્યા હતા અને ત્યારથી તેઓ બેંગલુરુમાં સાથે રહેતા હતા. જોકે, વર્ષ 2016માં તેમના દાંપત્ય જીવનમાં મતભેદો અને કડવાશ ઊભી થઈ, જેના પરિણામે આ અપીલ દાખલ કરવામાં આવી.
બંને પક્ષો વચ્ચેનો મુખ્ય વિવાદ એ મુદ્દે છે કે તેમના લગ્ન કાયદેસર થયા હતા કે નહીં. આરોપી-અપીલકર્તાનું કહેવું છે કે તેમના લગ્ન ક્યારેય થયા જ નહોતા, તેથી કલમ 498A લાગુ થવાનો પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નથી. બીજી તરફ, પ્રતિવાદી નંબર 2 (મહિલા)નો દાવો છે કે તેઓ કાયદેસર લગ્નબંધનમાં બંધાયેલા હતા, તેથી અપીલકર્તા સામે લગાવવામાં આવેલી તમામ કલમો સંપૂર્ણપણે લાગુ પડે છે.
હાઈકોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 498Aમાં વપરાયેલ "પતિ" શબ્દનો અર્થ માત્ર કાયદેસર રીતે લગ્ન કરનાર વ્યક્તિ પૂરતો મર્યાદિત નથી. તેનો વ્યાપ એવા વ્યક્તિ સુધી પણ વિસ્તરે છે, જે એવા લગ્નસંબંધમાં પ્રવેશ્યો હોય જે કાયદાકીય રીતે અમાન્ય (શૂન્ય) અથવા રદ કરી શકાય તેવા હોય. ઉપરાંત, આ જોગવાઈ એવી લિવ-ઇન રિલેશનશિપ પર પણ લાગુ પડે છે, જેમાં લગ્ન જેવા લક્ષણો હાજર હોય, જો કે કલમ 498Aમાં દર્શાવેલી ક્રૂરતા (Cruelty) સંબંધિત જરૂરી શરતો પૂર્ણ થતી હોવી આવશ્યક છે.
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