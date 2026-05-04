ETV Bharat / bharat

બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામ: આજે મત ગણતરી; TMC સત્તા જાળવશે કે પછી ભાજપ ઐતિહાસિક રીતે જીત મેળવશે

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 6:47 AM IST

|

Updated : May 4, 2026 at 7:09 AM IST

Choose ETV Bharat

ભારતમાં સૌથી મોટા રાજ્ય ચૂંટણી જંગ આજે સમાપ્ત થઇ રહ્યો છે કારણ કે બધાની નજર પશ્ચિમ બંગાળ પર છે જ્યાં 23 અને 29 એપ્રિલના રોજ યોજાયેલી બે તબક્કાની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે આજે સવારે 8 વાગ્યાથી મત ગણતરી શરૂ થશે.

ઉગ્ર ચૂંટણી પ્રચાર અને રેકોર્ડબ્રેક મતદાન પછી, પશ્ચિમ બંગાળ આજે અંતિમ પરિણામ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જ્યાં દરેક વ્યક્તિ શ્વાસ થંભાવીને રાહ જોઈ રહ્યું છે કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) સત્તા પર ટકી રહેવામાં સફળ થાય છે કે પછી ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) ઐતિહાસિક સફળતા મેળવે છે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 294 બેઠક ધરાવતી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં જીતનો જાદુઇ આંકડો 148 છે.

પશ્ચિમ બંગાળના 77 કેન્દ્રો પર મતગણતરી થઇ રહી છે જેમાં કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની 294 બેઠકમાંથી 293 બેઠકનું પરિણામ આજે જાહેર થશે જ્યારે ચૂંટણી પંચે દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લામાં ફાલટા મત વિસ્તારમાં મતદાન રદ કર્યું છે. આ બેઠક પર 21 મેએ મતદાન અને 24 મેના રોજ પરિણામ જાહેર થશે.

રાજ્યમાં બે તબક્કાની ચૂંટણી 29 એપ્રિલના રોજ સમાપ્ત થઈ, જેમાં ચૂંટણી નિરીક્ષકે જણાવ્યું હતું કે સ્વતંત્રતા પછી રાજ્યનું અત્યાર સુધીનું સૌથી વધુ 92.47 ટકા મતદાન થયું હતું.D

LIVE FEED

7:08 AM, 4 May 2026 (IST)

બંગાળમાં મતદાન પહેલા રસ્તા પર ફેકેલી મળી VVPATની સ્લિપ્સ, ચૂંટણી પંચે કરી સ્પષ્ટતા

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ની મતગણતરીના એક દિવસ પહેલા 3 મેએ ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લામાં VVPATની કાપલીઓ ફેકવાની ઘટના સામે આવી છે. નોઆપારા વિધાનસભા બેઠકના બુથ નંબર 29માં કથિત રીતે VVPAT સ્લિપ્સ મત ગણતરીના એક દિવસ પહેલા મધ્યમગ્રામ વિધાનસભાની ઇચ્છાપુર નીલગંજ પંચાયતના સુભાષનગરમાં ફેકેલી મળી હતી. હવે આ ઘટનામાં જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરી છે.

જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી (ઉત્તર 24 પરગણા)એ ટ્વીટ કરતા જણાવ્યું કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જે VVPAT સ્લિપ્સ મળી હતી તે મતગણતરી પહેલા કરવામાં આવેલા મોક પોલ સાથે જોડાયેલી છે. આ વાસ્તવિક મતદાનના દિવસની સ્લિપ્સ નથી. અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ ઘટનાની વિસ્તૃત તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને ઔપચારિક ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવી છે. હવે અધિકારીની સ્પષ્ટતા બાદ વિવાદ શાંત થવાની આશા છે.

6:45 AM, 4 May 2026 (IST)

બંગાળમાં ભાજપ-TMC વચ્ચે જોરદાર ચૂંટણી પ્રચાર

પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી પ્રચાર જોરદાર રહ્યો હતો કારણ કે ભાજપે પોતાની સંપૂર્ણ શક્તિનો ઉપયોગ કર્યો હતો જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ જેવા ટોચના નેતાઓએ ભ્રષ્ટાચાર, કાયદો અને વ્યવસ્થા, ઘૂસણખોરી, મહિલા સુરક્ષા અને બેરોજગારી જેવા મુદ્દા ઉઠાવી TMC પર પ્રહાર કર્યા હતા.

બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજી અને TMCના સાંસદ અભિષેક બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે TMC વડા SIR ઉત્પીડન, બંગાળી દમન અને 'બહારના' મુદ્દા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું, જેમાં ભાજપ તેના રાષ્ટ્રીય પ્રતિબદ્ધતાઓ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

Last Updated : May 4, 2026 at 7:09 AM IST

TAGGED:

WEST BENGAL ELECTION RESULT
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION
ELECTION RESULT
MAMATA BANRJEE TMC AND BJP
WEST BENGAL ELECTION RESULT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.