પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કાનું મતદાન શરૂ, મમતા સહિત 1,448 ઉમેદવારોનું ભાવિ EVMમાં થશે કેદ
Published : April 29, 2026 at 6:52 AM IST
Updated : April 29, 2026 at 8:01 AM IST
કોલકાત્તા: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની 142 બેઠક માટે આજે બીજા તબક્કાનું મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. 4 મેએ ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર થશે. 23 એપ્રિલે પશ્ચિમબંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં બમ્પર મતદાન થયું હતું. 142 વિધાનસભા બેઠક પર 32,173,8370 મતદારો છે, જે 1,448 ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી કરશે. મમતા બેનર્જીથી લઈને સુવેન્દુ અધિકારી સુધીના ઘણા રાજકીય દિગ્ગજો માટે આ અગ્નિ કસોટી છે.lusion:
ભાજપના ઉમેદવાર બિમન ઘોષે કર્યુ મતદાન, કહ્યું 'અમે વધુ બેઠકો જીતીશું અને સત્તામાં આવીશું. બંગાળ બદલાશે.'
અરમબાગ, હુગલી (પશ્ચિમ બંગાળ): પરસુરા વિધાનસભા મતવિસ્તારના ભાજપના ઉમેદવાર બિમન ઘોષે જણાવ્યું હતું કે, "હું મતદારોને સવારે બહાર નીકળીને મતદાન કરવા અપીલ કરું છું. આ એક તહેવાર છે. મતદાન કરો અને બંગાળને બદલો. વાસ્તવિક પરિવર્તન હવે આવી રહ્યું છે. આ વખતે, પ્રથમ તબક્કાનો રેકોર્ડ તૂટશે... મને આશા છે કે મતદાન પ્રક્રિયા શાંતિપૂર્ણ રહેશે... અમે વધુ બેઠકો જીતીશું અને સત્તામાં આવીશું. બંગાળ બદલાશે... 'ફઈ-ભત્રીજા'ની ટીએમસી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની બંધ થઈ જશે. તેના કામદારોએ બીજી કંપનીઓ શોધવી પડશે... લોકોને, હું કહેવા માંગુ છું: 'પહેલા મતદાન કરો; પછી, જલપાન કરો.'"
ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ટીએમસી સાંસદ મિતાલી બાગની કાર પર થયેલા કથિત હુમલા પર ટિપ્પણી કરતા, તેમણે ટિપ્પણી કરી, "આ મિતાલી બાગ દ્વારા રચિત નાટક હતું... શું જનતા આ બધું જોતી નથી? શું આંસુ વહેવાથી તેમના કેસને મદદ મળશે? ના. સાંસદની સ્થિતિ જવાબદાર છે; તેણીએ તે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈતું હતું. તેઓ સમાપ્ત થઈ ગયા છે..."
ડગપુર સદરથી ભાજપના ઉમેદવાર, દિલીપ ઘોષે કર્યુ મતદાન, કહ્યું અમારી લડાઈ ચૂંટણી માટે નથી, સામાજિક પરિવર્તન માટે છે
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી 2026 માટે બીજા તબક્કાના મતદાન પર, ખડગપુર સદરથી ભાજપના ઉમેદવાર, દિલીપ ઘોષ કહ્યું કે, "...અમારી લડાઈ કોઈ એક ચૂંટણી માટે નથી. અમે સામાજિક પરિવર્તન માટે આવ્યા છીએ. અમે લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવા અને તે પરિવર્તનને આપણી સામે જોવા માટે લડી રહ્યા છીએ... અમે લડતા રહીશું અને આગળ વધીશું... લોકો મતદાન કરવા માટે તૈયાર છે. જ્યાં પહેલા 60-65% મતદાન થતું હતું, ત્યાં હવે 90-95% મતદાન થઈ રહ્યું છે... આ વખતે ચૂંટણી પંચની કડકાઈએ લોકોનો મનોબળ વધુ વધાર્યો છે..."
મતદાન કરવા માટે આવેલા ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી દિનેશ ત્રિવેદીએ કરી ચૂંટણી પંચની પ્રશંસા
કોલકાતા: ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી અને બાંગ્લાદેશમાં ભારતના આગામી હાઇ કમિશનર દિનેશ ત્રિવેદીએ કહ્યું, "આ લોકશાહીનો તહેવાર છે. તે આપણો વારસો છે... હું ચૂંટણી પંચ અને તેમાં સામેલ દરેક વ્યક્તિને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપવા માંગુ છું. તેઓ બધા ઘણા મહિનાઓથી અથાગ મહેનત કરી રહ્યા છે... ચૂંટણી પંચ કાયદા અનુસાર બધું જ કડક રીતે કરે છે..."
ટીએમસી સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાએ નાદિયામાં કર્યુ મતદાન
બીજા તબક્કા માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. ત્યારે ટીએમસી સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાએ નાદિયાની કરીમપુર ગર્લ્સ હાઇ સ્કૂલના મતદાન મથક નંબર 120 પર મતદાન કર્યું.
#WATCH नादिया: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 | दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने करीमपुर गर्ल्स हाई स्कूल के पोलिंग बूथ नंबर 120 पर मतदान किया। pic.twitter.com/qzu5AsgC23— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
ભાટપારા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર પવન સિંહે કર્યુ મતદાન, કહ્યું મતદાન શાંતિપૂર્વક થઈ રહ્યું છે
કોલકાતા: મતદાન કર્યા પછી, ભાટપારા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર પવન સિંહે કહ્યું, "ખૂબ સારું લાગ્યું. મતદાન શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહ્યું છે. મને આશા છે કે દિવસભર શાંતિપૂર્ણ રહેશે. જોકે, હું લોકોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે મતદાન કરવા અપીલ કરવા માંગુ છું..."
#WATCH पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 | कोलकाता: वोट डालने के बाद भाटपारा सीट से भाजपा उम्मीदवार पवन सिंह ने कहा, "बहुत अच्छा लगा। वोटिंग शांति से हो रही है। मुझे उम्मीद है कि यह पूरे दिन शांति से रहेगी। लेकिन मैं लोगों से जल्द से जल्द वोट करने की अपील करना चाहूंगा..." pic.twitter.com/Zk05NCUscJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
કોલકાત્તાના હિંગળગંજ અને મીનાખાનમાં મતદાન કેન્દ્રોની બહાર મતદારોની કતાર લાગી
વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કા માટે મતદાન શરૂ થતાં જ હિંગળગંજ, મીનાખાનમાં મતદાન કેન્દ્રોની બહાર મતદારોની કતાર લાગી.
VIDEO | West Bengal Election 2026: Voters queue up outside polling centres in Hingalganj, Minakhan as voting for second phase of assembly election begins.#AssemblyPollsWithPTI#WestBengalPollsWithPTI— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/D5igtONCwO
"અમે જીતીશું; અમને ન્યાય મળશે. લોકો અમને મત આપશે.": રત્ના દેબનાથ
પાનિહાટી: આર.જી. કર મેડિકલ કોલેજમાં બળાત્કાર અને હત્યાનો ભોગ બનેલી યુવતીની માતા અને પાનિહાટી બેઠક પરથી ભાજપના ઉમેદવાર રત્ના દેબનાથ કહ્યુ હતું કે, "અમે જીતીશું; અમને ન્યાય મળશે. લોકો અમને મત આપશે."
West Bengal Elections 2026 | Panihati: Mother of the RG Kar Medical College rape and murder victim and BJP candidate from Panihati seat Ratna Debnath says, "We will win, we will get justice. People will vote for us." pic.twitter.com/DeYzom1J90— ANI (@ANI) April 29, 2026
આરજી કાર મેડિકલ કોલેજમાં બળાત્કાર અને હત્યાનો ભોગ બનેલી યુવતીના પિતા થયાં ભાવુક
પશ્ચિમ બંગાળ આરજી કાર મેડિકલ કોલેજમાં બળાત્કાર અને હત્યાનો ભોગ બનેલી યુવતીના પિતા શેખરંજન દેબનાથ પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન કરવા જવાની વાત કરતા ભાવુક થયા હતાં. તેમણે કહ્યું કે, " અમારી દીકરીને ન્યાય અપાવવા માટે આ પદ્ધતિનો આશરો લેવો પડે છે જે ખૂબ જ દુઃખદ છે. પરંતુ અમે જીતીશું અને અમારી દીકરીને ન્યાય અપાવીશું... અમે જનતા સાથે છીએ..." મહત્વપૂર્ણ છે કે, તેમની પત્ની, રત્ના દેબનાથ, પાનિહાટી બેઠક પરથી ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહી છે.
#WATCH | Panihati, West Bengal | Sekharranjan Debnath, father of the RG Kar Medical College rape and murder victim, gets emotional as he talks about going to cast his vote for the West Bengal Assembly Elections.— ANI (@ANI) April 29, 2026
He says, "It's very sad that we have to resort to this method to… pic.twitter.com/cnPDUI37s8
ભાજપના ઉમેદવાર રૂપા ગાંગુલી કોલકાતાના એક મતદાન મથક પર પહોંચ્યા
પશ્ચિમ બંગાળના સોનારપુર દક્ષિણ વિધાનસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર રૂપા ગાંગુલી કોલકાતાના એક મતદાન મથક પર પહોંચ્યા.
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Roopa Ganguly, BJP candidate from the Sonarpur Dakshin assembly seat arrives at a polling booth in Kolkata. pic.twitter.com/7sf0RAvtN2— ANI (@ANI) April 29, 2026
પીએમ મોદીએ પશ્ચિમબંગાળમાં બીજા તબક્કાના મતદાન માટે મતદારોને મતદાન કરવાની કરી અપીલ
પીએમ મોદીએ પશ્ચિમબંગાળમાં બીજા તબક્કાના મતદાન માટે મતદારોને મતદાન કરવાની કરી અપીલ છે, પીએમ મોદીએ પોતાના એક્સ હેન્ડલ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં તેમણે લખ્યું છે કે, "આજે પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 નો બીજો તબક્કો છે. આજે મતદાન કરનારા તમામ લોકોને રેકોર્ડ સંખ્યામાં મતદાન કરવા અને આપણી લોકશાહીને વધુ જીવંત તેમજ સહભાગી બનાવવા વિનંતી કરું છું. ખાસ કરીને પશ્ચિમ બંગાળની મહિલાઓ અને યુવાનો મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરે અને તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે તે મહત્વપૂર્ણ છે.''
Today is Phase-2 of the West Bengal Assembly Elections 2026.— Narendra Modi (@narendramodi) April 29, 2026
Urging all those voting today to do so in record numbers and make our democracy more vibrant as well as participative. It is important that the women and youth of West Bengal, in particular, turnout in large numbers…
નોઆપારા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી ભાજપના ઉમેદવાર અર્જુન સિંહ મતદાન કરવા પહોંચ્યા
કોલકાતાના નોઆપારા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી ભાજપના ઉમેદવાર અર્જુન સિંહ પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કા માટે મતદાન કરવા પહોંચ્યા.
#WATCH पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 | कोलकाता | नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से BJP उम्मीदवार अर्जुन सिंह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डालने पहुंचे। pic.twitter.com/F45nWAIKPU— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી 2026 ના બીજા અને અંતિમ તબક્કા માટે મતદાન શરૂ થઈ રહ્યું છે. 294 બેઠકો ધરાવતી વિધાનસભામાંથી, બાકીના 142 મતવિસ્તારો પર આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે. આજે મતદાન થનારા હાઇ-પ્રોફાઇલ મતવિસ્તારોમાં ભવાનીપુરનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીનો મુકાબલો વિરોધી પક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારી સાથે છે. તેઓ નંદીગ્રામથી પણ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ ભાજપના વર્તમાન ધારાસભ્ય છે.
Voting for the second and final phase of West Bengal elections 2026 begins. Of the 294-Member Assembly, polling being held today on the remaining 142 constituencies.— ANI (@ANI) April 29, 2026
Among the high-profile constituencies going to polls today is Bhabanipur, where CM Mamata Banerjee faces LoP… pic.twitter.com/AzE7JjQ0YO
દક્ષિણ 24 પરગણાના ભાંગરમાં એક મતદાન મથક પર મોક પોલ
પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી 2026 | દક્ષિણ 24 પરગણાના ભાંગરમાં એક મતદાન મથક પર મોક પોલ ચાલી રહ્યો છે. રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા અને અંતિમ તબક્કા માટે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. મતદાન સવારે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે.
#WATCH पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 | साउथ 24 परगना के भांगर में एक पोलिंग स्टेशन पर मॉक पोल चल रहा है। राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी। pic.twitter.com/RzcY6HjpRg
કોલકાત્તા: મતદાન શરૂ થાય તે પહેલાં જ મતદાન મથક બહાર લાગી લાંબી કતાર
કોલકાતા (પશ્ચિમ બંગાળ): 2026 પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કા માટે રાજેન્દ્ર શિક્ષા સદન ગર્લ્સ હાઇ સ્કૂલ મતદાન મથક પર બૂથ નંબર 20 ની બહાર મતદારોની લાંબી કતારો જોવા મળી.
-
#WATCH कोलकाता (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण के लिए राजेंद्र शिक्षासदन गर्ल्स हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन के बूथ नंबर-20 के बाहर वोटरों की लंबी लाइने दिखीं। pic.twitter.com/Z2oh0S60ME— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026