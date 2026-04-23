પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન, 16 જિલ્લાની 152 બેઠકો પર મતદાન શરૂ

પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન
પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 7:03 AM IST

Updated : April 23, 2026 at 7:18 AM IST

કોલકાત્તા: પશ્ચિમબંગાળમાં આજે 23 એપ્રિલના રોજ પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. જેમાં 294 બેઠકોમાંથી 16 જિલ્લાની 152 બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. અહીં બીજા તબક્કાનું મતદાન 29 એપ્રિલના રોજ યોજાશે. મતદાન સવારે 7 વાગ્યાથી શરૂ થઈને સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલશે. મહત્વપૂર્ણ છે પશ્ચિમ બંગાળની સાથે તામિલનાડુ, કેરળમ, આસામ અને પુડ્ડુચેરી વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ આગામી 4 મેના રોજ જાહેર થશે.

પશ્ચિમ બંગાળમાં આગામી સરકાર બનાવવા માટેનું મહાયુદ્ધ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. આજે ગુરુવાર, 23 એપ્રિલ, 2026ના રોજ, પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યની વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે મતદાનનો પ્રથમ તબક્કો યોજાઈ રહ્યો છે. જેમાં 294 બેઠકોમાંથી 16 જિલ્લાની 152 બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે. મતદાન સવારે 7 વાગ્યાથી શરૂ થઈને સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલશે. ઉત્તર બંગાળના કૂચ બિહાર અને અલીપુરદુઆરથી લઈને દક્ષિણ બંગાળના મેદિનીપુર અને બાંકુરા સુધી - દરેક જગ્યાએ, ચૂંટણીનો ગરમાવો પ્રસરેલો છે. બંગાળના આ ચૂંટણી જંગમાં મુખ્યત્વે શાસક તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને મુખ્ય વિપક્ષ વચ્ચે મુખ્ય મુકાબલો છે, ત્યારે ભાજપ, ડાબેરી મોરચો અને કોંગ્રેસ પણ ઘણા મતવિસ્તારોમાં જોરદાર લડાઈ લડી રહ્યા છે. ચૂંટણી જંગના આ પ્રથમ તબક્કામાં અસંખ્ય દિગ્ગજ અને કદાવાર ઉમેદવારોનું રાજકીય ભવિષ્ય નક્કી થશે.

મતદાનના પહેલા તબક્કા દરમિયાન બધાની નજર નંદીગ્રામ પર રહેશે. ત્યાં, રાજ્યના વિપક્ષી નેતા, સુવેન્દુ અધિકારી, એક હાઈ-વોલ્ટેજ ચૂંટણી જંગનો સામનો કરી રહ્યા છે. પાછલી ચૂંટણીમાં, તેમણે આ જ મતવિસ્તારમાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા હતા. આ વખતે, તેમની સામે તૃણમૂલના દાવેદાર પવિત્રા કર છે. વધુમાં, આસનસોલમાં - અગ્નિમિત્ર પોલ અને તૃણમૂલના તાપસ બેનર્જી - વચ્ચેનો મુકાબલો પણ ખૂબ જ તીવ્ર બનવાની ધારણા છે. ખડગપુર સદરમાં, દિલીપ ઘોષ ફરી એકવાર તેમના ચૂંટણી નસીબ અજમાવી રહ્યા છે. ઉત્તર બંગાળમાં - ખાસ કરીને માથાભંગા (કૂચ બિહાર) અને દિનહાટામાં - નિસિથ પ્રામાણિક અને ઉત્તર બંગાળ વિકાસ રાજ્યમંત્રી ઉદયન ગુહા જેવા હેવીવેઇટ ઉમેદવારો તેમના વિરોધીઓને પડકાર આપી રહ્યાં છે. બીજી તરફ, મતદાનનો આ તબક્કો તૃણમૂલના હેવીવેઇટ મંત્રીઓ અને જિલ્લા પ્રમુખો માટે અગ્નિ કસોટી તરીકે કામ કરે છે.

ચૂંટણી પંચે નિર્ભિક અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ચૂંટણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે તૈયારીઓ કરી છે. પ્રથમ તબક્કામાં 152 બેઠકો માટે, કેન્દ્રીય દળોની 2,407 કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે. દરેક મતદાન મથક પર વેબકાસ્ટિંગ સુવિધાઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ડ્રોન અને સીસીટીવી કેમેરાનો ઉપયોગ કરીને દેખરેખ રાખવામાં આવશે. પંચે સ્પષ્ટ નિર્દેશો જારી કર્યા છે કે મતદારોને ધાકધમકી આપવા અથવા બૂથ કેપ્ચર કરવા અંગેની કોઈપણ ફરિયાદ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સંવેદનશીલ મતવિસ્તારોમાં ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમો (QRTs) અને કેન્દ્રીય દળો દ્વારા ખાસ પેટ્રોલિંગ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે.

LIVE FEED

7:15 AM, 23 Apr 2026 (IST)

બીરભૂમની લબપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારના મતદારોમાં લોકશાહીના પર્વનો ઉત્સાહ

પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કા માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે, ત્યારે બીરભૂમના લબપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારના બાંકુલ પ્રાથમિક શાળા મતદાન મથકનો છે. જ્યાં મતદાન શરૂ થાય તે પહેલાં જ મોટી સંખ્યામાં મતદારો મતદાન કરવા માટે ઉમટી પડ્યાં હતા.

7:12 AM, 23 Apr 2026 (IST)

આસનસોલમાં મતદાન કેન્દ્રો બહાર મતદાન કરવા આવેલા મતદારોની લાગી કતાર

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 |પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના પહેલા તબક્કાનું મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. ત્યારે આસનસોલમાં મતદાન કેન્દ્ર પર મતદાન કરવા આવેલા મતદારોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને મહિલા મતદારોઓની સંખ્યા વધુ જોવા મળી રહી છે.

7:10 AM, 23 Apr 2026 (IST)

પીએમ મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળના લોકોને મતદાન કરવા કરી અપીલ

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કર્યું, "પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીનો પ્રથમ તબક્કો આજે યોજાઈ રહ્યો છે. હું તમામ નાગરિકોને લોકશાહીના આ ઉત્સવમાં પૂરા જોશ સાથે ભાગ લેવા વિનંતી કરું છું. હું ખાસ કરીને મારા યુવા મિત્રો અને પશ્ચિમ બંગાળની મહિલાઓને મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરવા અપીલ કરું છું."

7:06 AM, 23 Apr 2026 (IST)

પશ્ચિમ બંગાળના સિલિગુડીમાં વહેલી સવારથી લોકો મતદાન કરવા માટે મતદાન કેન્દ્ર પર ઉમટ્યા

પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણી 2026 | સિલિગુડીમાં એક મતદાન મથકની બહાર, લોકો મતદાન કરવા માટે પોતાના વારાની રાહ જોઈને લાઇનમાં ઉભા છે.

7:04 AM, 23 Apr 2026 (IST)

તામિલનાડુમાં એક તબક્કાનું અને પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન શરૂ

તમિલનાડુમાં એક જ તબક્કાની ચૂંટણીનું મતદાન અને પશ્ચિમ બંગાળમાં પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણી માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. આજે તમિલનાડુની તમામ 234 બેઠકો માટે અને પશ્ચિમ બંગાળની કુલ 294 બેઠકોમાંથી 152 બેઠકો માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે.

Last Updated : April 23, 2026 at 7:18 AM IST

