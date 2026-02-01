બજેટ 2026 LIVE, કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 9મી વખત રજૂ કરશે બજેટ
Published : February 1, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 7:23 AM IST
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વડપણ હેઠળની સરકારના વર્તમાન કાર્યકાળમાં કેન્દ્રીય બજેટ 2026-27 એક મહત્વપૂર્ણ બજેટ માનવામાં આવે છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ સવારે 11 વાગ્યે સંસદમાં આ બજેટ રજૂ કરશે. દેશના તમામ ક્ષેત્રના લોકોને આશા હોય છે કે સરકાર બજેટમાં એવી જાહેરાતો કરશે જેનાથી તેમને ફાયદો થાય. ગયા વર્ષના બજેટને લોકપ્રિય બજેટ માનવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મધ્યમ વર્ગને નોંધપાત્ર રાહત આપવામાં આવી હતી. આ બજેટમાં આવકવેરા મુક્તિ, પગારદાર વર્ગ માટે પ્રમાણભૂત કપાત, કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ મર્યાદામાં વધારો, સસ્તી દવાઓ અને વીમા ક્ષેત્રમાં સુધારા જેવા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો શામેલ હતા. આ વર્ષે, સરકારનું ધ્યાન અર્થતંત્ર પર છે.
LIVE FEED
નિર્મલા સીતારમણ નવમી વખત કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરીને ઈતિહાસ રચશે
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે 1 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ સંસદમાં સતત નવમી વખત કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવા માટે તૈયાર છે, જેમાં આગામી નાણાકીય વર્ષ માટે સરકારની નાણાકીય અને આર્થિક પ્રાથમિકતાઓની રૂપરેખા આપવામાં આવશે, એવા સમયે જ્યારે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા છતાં સ્થાનિક વિકાસ સ્થિર રહેશે. સીતારમણ સ્વતંત્ર ભારતમાં સૌથી વધુ સતત બજેટ રજૂ કરનાર પ્રથમ વ્યક્તિ બનીને ઇતિહાસ રચશે, કારણ કે તે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન મોરારજી દેસાઈ દ્વારા રજૂ કરાયેલા 10 બજેટના રેકોર્ડની નજીક પહોંચશે, જેમણે 1959 અને 1969 વચ્ચે બે કાર્યકાળમાં તેમને રજૂ કર્યા હતા.
નિર્મલા સીતારમણ નાણા બિલ 2026 રજૂ કરવા માટેનો પ્રસ્તાવ પણ રજૂ કરશે.
કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ વર્ષ 2026-27 માટે ભારત સરકારની અંદાજિત આવક અને ખર્ચનું આર્થિક સર્વેક્ષણ રજૂ કરશે. નિર્મલા સીતારમણ રાજકોષીય જવાબદારી અને બજેટ વ્યવસ્થાપન (FRBM) અધિનિયમ, 2003ની કલમ 3(1) હેઠળ ગૃહના ટેબલ પર (i) મધ્યમ-ગાળાની રાજકોષીય નીતિ અને રાજકોષીય નીતિ વ્યૂહરચના નિવેદન; અને (ii) મેક્રોઇકોનોમિક ફ્રેમવર્ક નિવેદનો રજૂ કરશે. નિર્મલા સીતારમણ નાણા બિલ, 2026 રજૂ કરવા માટેનો પ્રસ્તાવ પણ રજૂ કરશે.