તામિલનાડુમાં આજે 'વિજય'ઉત્સવ, તામિલનાડુના મુખ્યમંત્રી પદે વિજય લેશે શપથ
તામિલનાડુ: ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (CPI), ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી), CPI(M) અને વિદુથલાઈ ચિરુથૈગલ કાચી (VCK) એ શુક્રવારે અભિનેતા રાજકારણી વિજયને ટેકો જાહેર કર્યો હતો. ત્યાર બાદ તમિલનાડુ વિધાનસભામાં તમિલગા વેત્રી કઝગમ (TVK)ને બહુમતી સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી છે અને આગામી સરકાર બનાવવાનો તેનો દાવો મજબૂત બન્યો છે. વિજયે રાજ્યપાલ સાથે મુલાકાત કર્યા બાદ આજે 11 શપથ ગ્રહણ કરશે.