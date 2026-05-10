વિજય બનશે તામિલનાડુનાં મુખ્યમંત્રી, આજે 10 વાગ્યે લેશે મુખ્યમંત્રી પદે શપથ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 10, 2026 at 6:53 AM IST

Updated : May 10, 2026 at 7:18 AM IST

ચેન્નાઈ: થલપતિ વિજય તમિલનાડુના નવા મુખ્યમંત્રી બનશે. રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ અર્લેકરે જોસેફ વિજયના સરકાર બનાવવાના દાવાને સ્વીકારી લીધો છે. વિજય આજે, 10 મે, 2026ના રોજ, સવારે 10 વાગ્યે ચેન્નાઈના નહેરુ સ્ટેડિયમમાં પદ અને ગોપનીયતાના શપથ લેશે. રાજ્યપાલે વિજયને 13 મે, 202ન6ના રોજ અથવા તે પહેલાં વિધાનસભામાં બહુમતી (વિશ્વાસનો મત) સાબિત કરવા માટે સમય આપ્યો છે.

7:01 AM, 10 May 2026 (IST)

પુરીના દરિયા કિનારે વિજયનું રેત શિલ્પ, સેન્ડ આર્ટિસ્ટે સુદર્શન પટનાયકે આપી શુભેચ્છા

ઓડિશાના પુરીના સેન્ડ આર્ટિસ્ટ સુદર્શન પટનાયકે ટીવીકેના વડા અને તમિલનાડુના નિયુક્ત મુખ્યમંત્રી વિજયને તેમના શપથ ગ્રહણ સમારોહ પહેલા રેત શિલ્પ દ્વારા અભિનંદન પાઠવ્યા.

6:58 AM, 10 May 2026 (IST)

વિજયના શપથગ્રહણ સમારોહ માટે રાહુલ ગાંધી દિલ્હીથી રવાના

વિપક્ષના નેતા (LoP) રાહુલ ગાંધી તમિલનાડુ જવા માટે દિલ્હીના IGI એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા, આજે તેઓ ચેન્નાઈમાં તમિલનાડુના નિયુક્ત મુખ્યમંત્રી વિજયના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપશે.

6:47 AM, 10 May 2026 (IST)

શનિવારે વિજયે રાજ્યપાલને 121 ધારાસભ્યોના સમર્થનનો પત્ર સુપરત કર્યો, આજે લેશે શપથ

રાજકીય કટોકટી વચ્ચે, TVK વડા વિજય શનિવાર, 9 મેના રોજ ફરીથી રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકરને મળ્યા. વિજયે રાજ્યપાલને 121 ધારાસભ્યોના સમર્થનનો પત્ર સુપરત કર્યો, જે 118 ના બહુમતી આંકડો કરતાં ઘણો વધારે છે. TVK ને કોંગ્રેસ, CPI, CPI(M), VCK અને IUML નો ટેકો મળ્યો છે. એકસાથે, TVK ને 121 ધારાસભ્યોનો ટેકો છે, જે 118 ના બહુમતી આંકડો કરતાં વધુ છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, વિજયના શપથગ્રહણ સમારોહને લઈને તેમના ઘરની આસપાસ સુરક્ષા સઘન કરવામાં આવી છે.

