સંસદના મોનસૂન સત્રનો ત્રીજો દિવસ: બન્ને સદનની કાર્યવાહી શરૂ થતા જ બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત
Published : July 22, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 11:34 AM IST
સંસદના મોનસૂન સત્રનો આજે ત્રીજો દિવસ છે. છેલ્લા બે દિવસ દરમિયાન વિપક્ષ અને સરકાર વચ્ચે વિવાદને કારણે સદનની કાર્યવાહી ચાલી નહતી. વિપક્ષી સાંસદ પોતાની માંગને લઇને સદનમાં હંગામો કર્યો હતો.
આજે સંસદના ચોમાસુ સત્રનો ત્રીજો દિવસ છે. છેલ્લા બે દિવસ દરમિયાન, વિપક્ષ અને સરકાર વચ્ચે ગતિરોધને કારણે કાર્યવાહી ખોરવાઇ હતી. વિપક્ષી સાંસદોએ તેમની માંગણીઓ પર ગૃહમાં હોબાળો મચાવ્યો હતો. વિપક્ષ રામ મંદિરમાં ચોરી અને NEET પેપર લીક જેવા મુદ્દાઓ પર સંસદીય ચર્ચાની માંગ પર અડગ છે. આજે વિપક્ષ અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે ફરી વિવાદ થવાની અપેક્ષા છે. મંગળવારે, વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિવાસસ્થાનની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું જેનાથી આ મુદ્દો વધુ વકર્યો હતો. આજે લોકસભાની કાર્યસૂચિ મુજબ, મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ સુપ્રીમ કોર્ટ (ન્યાયાધીશોની સંખ્યા) અધિનિયમ, 1956 માં વધુ સુધારો કરતો બિલ રજૂ કરશે અને બિલ પસાર કરવાનો પ્રસ્તાવ પણ રજૂ કરશે.
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સરકાર પર એવું તો શું દબાણ છે કે મંત્રીને હટાવતા નથી? અખિલેશ યાદવ
સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, 'સરકાર પર એવું તો શું દબાણ છે કે તે મંત્રીને હટાવી શકતા નથી?...અમે કાળા કપડા પહેરીને આવ્યા છીએ. કાળો રંગ વિરોધનો રંગ છે, આ દુ:ખનો પણ રંગ છે.
રાજ્યસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત
વિપક્ષી સાંસદોના હંગામાને કારણે રાજ્યસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે.
લોકસભાની કાર્યવાહી 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત
વિપક્ષી સાંસદોના હંગામાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી શરૂ થતા જ બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.
કાળા કપડા પહેરીને વિપક્ષના સાંસદોનો વિરોધ
કાળા કપડા પહેરીને વિપક્ષના સાંસદોએ સંસદ પરિસરમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. આજે સવારે કોંગ્રેસના સાંસદ પવન ખેડાએ જણાવ્યું કે તમામ વિપક્ષી સાંસદ આજે કાળા કપડા પહેરીને દિલ્હીમાં દેશના વિદ્યાર્થીઓ સાથે જે કરવામાં આવ્યું તેના વિરૂદ્ધ પ્રોટેસ્ટ કરશે અને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરશે.