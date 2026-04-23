તમિલનાડુમાં 243 બેઠકો પર મતદાન શરૂ, 5.73 કરોડ મતદારો 4000 ઉમેદવારના ભાવિ નક્કી કરશે
Published : April 23, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : April 23, 2026 at 7:37 AM IST
તમિલનાડુ: આજે (23 એપ્રિલ) તામિલનાડુ વિધાનસભાની મહત્વપૂર્ણ ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે, જેમાં આજે સવારે 7 વાગ્યે તમામ 234 મતવિસ્તારોમાં મતદાન શરૂ થયું છે. કુલ 5,73,43,291 મતદાતાઓ તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે અને ચૂંટણી મેદાનમાં રહેલા 4023 ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી કરશે તેવી અપેક્ષા છે.
દ્રવિડિયન મુખ્ય બંને પક્ષો - DMK જે SPAનું નેતૃત્વ કરી રહી છે અને AIADMK જે રાજ્યમાં NDAનું નેતૃત્વ કરી રહી છે, આ ચૂંટણીમાં એકબીજા સામે ટકરાશે. DMK સત્તા જાળવી રાખવા માટે જોરશોરથી પ્રયાસ કરી રહી છે જ્યારે AIADMK પાંચ વર્ષ સુધી વિપક્ષમાં રહ્યા પછી સત્તામાં પાછા ફરવા માટે જોરશોરથી પ્રયાસો કરી રહી છે. અભિનેતામાંથી રાજકારણી બનેલા વિજયના નેતૃત્વ હેઠળ નવનિર્મિત તમિલગા વેટ્રી કઝગમ (TVK) તેની પ્રથમ ચૂંટણીમાં કેવું પ્રદર્શન કરશે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
ચૂંટણી પંચે તમામ વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં 100% મતદાન સુનિશ્ચિત કરવાની યોજના બનાવી છે અને તે મુજબ મતદાતા જાગૃતિ અભિયાન હાથ ધર્યું છે. બુધવારે, તમિલનાડુના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી અર્ચના પટનાયકે મતદાન દિવસની કામગીરી સુચારુ રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે ચાલી રહેલી પ્રવૃત્તિઓની સમીક્ષા કરવા માટે કંટ્રોલ રૂમની મુલાકાત લીધી.
સમગ્ર તમિલનાડુમાં મતદાન ફરજ માટે 1.40 લાખથી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે અને સંવેદનશીલ મતદાન મથકો પર વધારાના સુરક્ષા દળો પૂરા પાડવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જિલ્લાઓમાં પ્રચાર કરનારા બહારના લોકોને તેમના ગૃહ મતવિસ્તારમાં પાછા ફરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.
મતદાન સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. સાંજે 6 વાગ્યા પહેલા કતારમાં ઉભા રહેલા કોઈપણ મતદારને મતદાન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. મતગણતરી 4 મેના રોજ થશે.
LIVE FEED
તામિલનાડુ ભાજપ ઉપાધ્યક્ષ ખુશ્બુ સુંદરે મતદાન કર્યું
તામિલનાડુ ભાજપ ઉપાધ્યક્ષ ખુશ્બુ સુંદરે ચેન્નાઈના માંડાઇવેલમાં એક મતદાન મથક પર તેમના પતિ સુંદર સી. સાથે મતદાન કર્યું, જેઓ મદુરાઇ સેન્ટ્રલ મતવિસ્તારથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, અને ન્યૂ જસ્ટિસ પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે AIADMKના નેતૃત્વ હેઠળના NDA ગઠબંધનનો ભાગ છે.
પ્રધાનમંત્રીએ મતદારોને બહાર આવીને રેકોર્ડ સંખ્યામાં મતદાન કરવા વિનંતી કરી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે સવારે તમિલનાડુના મતદારોને બહાર આવીને મતદાન કરવા વિનંતી કરી. X પરની એક પોસ્ટમાં, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "જેમ જેમ તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતદાન કરી રહ્યું છે, તેમ હું બધા મતદારોને લોકશાહીની આ પવિત્ર ફરજમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લેવા વિનંતી કરું છું. હું ખાસ કરીને તમિલનાડુના યુવાનો અને મહિલાઓને બહાર આવીને રેકોર્ડ સંખ્યામાં મતદાન કરવા વિનંતી કરું છું."
અભિનેતા અજીતે સૌથી પહેલા વોટ આપ્યો
ચેન્નાઈના દક્ષિણમાં તિરુવન્મિયુર મતદાન મથક પર અભિનેતા અજીત સૌપ્રથમ મતદાન કરનાર બન્યા હતા. મતદાન સવારે 7 વાગ્યે શરૂ થવાનું હતું, પરંતુ અજીત સવારે 6.55 વાગ્યે પોતાનો મત નોંધાવ્યો. ત્યારબાદ તેઓ મીડિયા કેમેરાને પોતાના હાથ પરની કાળી શાહી બતાવતા ત્યાંથી નીકળી ગયા.
Tamil Nadu Assembly Elections LIVE: તમિલનાડુમાં મતદાન શરૂ
દક્ષિણ રાજ્યમાં વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે, તમિલનાડુના તમામ 234 મતવિસ્તારોમાં આજે સવારે 7 વાગ્યે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. 234 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં 75,064 મતદાન મથકો બનાવવામાં આવ્યા છે. ઉનાળાની ગરમી તીવ્ર રહેવાની આગાહી હોવાથી, મતદારો સવારે 6.30 વાગ્યાથી જ વિવિધ વિસ્તારોમાં મતદાન મથકો પર પહોંચવાનું શરૂ કરી દીધું છે.