તામિલનાડુ વિધાનસભાની 234 બેઠકોની મતગણતરી શરૂ, 4023 ઉમેદવારોના ભાવિ માટે આજે નિર્ણાયક દિવસ
Published : May 4, 2026 at 7:21 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 8:41 AM IST
તામિલનાડુ: ગત 23 એપ્રિલના રોજ તામિલનાડુ વિધાનસભાની 234 બેઠકો માટે એક જ તબક્કામાં મતદાન યોજાયું હતું, ત્યારે ચૂંટણી પંચે 84.41 ટકા મતદાન થયું હોવાનું જણાવ્યું હતું. આજે આ ચૂંટણીનું પરિણામ યોજાઈ રહ્યું છે. મતદાન ગણતરી સવારે 8 વાગ્યે શરૂ થશે. તેની સાથે જ 4023 ઉમેદવારોના રાજકીય ભાવિ સામે આવતું જશે. હાલ સૌ કોઈની નજર આ પરિણામો પર મંડાયેલી છે.
કોઈમ્બતુરના એક મતગણતરી કેન્દ્ર પર મતગણતરી શરૂ
તમિલનાડુ ચૂંટણી 2026 | કોઈમ્બતુરના એક મતગણતરી કેન્દ્ર પર EVM દ્વારા પડેલા મતોની ગણતરી શરૂ થઈ છે.
પાંચ રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીની મતગણતરી શરૂ
આસામ, કેરળમ, તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ અને પુડુચેરી વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે મત ગણતરી શરૂ થઈ ગઈ છે. પાંચ રાજ્યોની સાત વિધાનસભા બેઠકો પર પેટાચૂંટણી માટે મત ગણતરી પણ આજે થઈ રહી છે.
તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026નું પરિણામ, મતગણતરી કેન્દ્ર પર લોખંડી બંદોબસ્ત
તિરુચિરાપલ્લીમાં જમાલ મોહમ્મદ કોલેજના દ્રશ્યો, જ્યાં તિરુચિરાપલ્લી પશ્ચિમ, તિરુચિરાપલ્લી પૂર્વ, તિરુવેરમ્બુર, મનપ્પારાઈ અને શ્રીરંગમ વિધાનસભા મતવિસ્તારો માટે મત ગણતરી સવારે 8:00 વાગ્યે શરૂ થવાની છે.
તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી અને કોલાથુરથી DMK ઉમેદવાર એમકે સ્ટાલિનના નિવાસસ્થાન બહાર સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક
તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026નું પરિણામ આજે આવી રહ્યું છે, ત્યારે પાટનગર ચેન્નાઈમાં તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી અને કોલાથુરથી DMK ઉમેદવાર એમકે સ્ટાલિનના નિવાસસ્થાનની બહારના દ્રશ્યો બતાવે છે કે, મતગણતરીને લઈને સુરક્ષા વ્યવસ્થા કેવી કડક કરવામાં આવી છે.
ચેન્નાઈમાં ડીએમકેના મુખ્ય કાર્યાલય અન્ના અરિવાલયમ બહાર ચહલ-પહલ શરૂ થઈ
તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026નું પરિણામ આજે આવી રહ્યું છે ત્યારે વહેલી સવારે ચેન્નાઈમાં ડીએમકે મુખ્યાલય, અન્ના અરિવલયમની બહાર લોકોની ચહલ પહલ શરૂ થઈ હતી, મહત્વપૂર્ણ છે કે, રાજ્યની 234 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતગણતરી આજે સવારે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે.