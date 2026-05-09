પશ્ચિમબંગાળના મુખ્યમંત્રી પદે આજે સુવેન્દુ અધિકારી લેશે શપથ, કોલકાતાના બ્રિગેડ ગ્રાઉન્ડમાં શપથગ્રહણ સમારોહ
Published : May 9, 2026 at 6:54 AM IST|
Updated : May 9, 2026 at 7:00 AM IST
કોલકાતા: બંગાળમાં પહેલી વાર, ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર બનાવવા માટે તૈયાર છે. આજે શનિવારે સવારે, તાજેતરમાં વિપક્ષના નેતા તરીકે ચૂંટાયેલા સુવેન્દુ અધિકારી, તેમના નેતૃત્વ હેઠળના નવા મંત્રીમંડળ સાથે મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે. આ ઐતિહાસિક શપથ ગ્રહણ સમારોહ આજે સવારે 11:00 વાગ્યે યોજાવાનો છે. જેને લઈને ભાજપ શાસિત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ સહિત અનેક ટોચના નેતાઓ કોલકાતા પહોંચી રહ્યાં છે. અત્યાર સુધી, રાજ્યમાં નવી સરકારની રચના માટે બ્રિગેડ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ક્યારેય કોઈ શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાયો નથી. ઐતિહાસિક બ્રિગેડ ખાતે આવો પ્રથમ વખત આયોજિત સમારોહ થશે. દરમિયાન, પાર્ટીના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ બહુપક્ષીય ઐતિહાસિક શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં લગભગ બે લાખ લોકો હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે.
પશ્ચિમ બંગાળના લોકો ભાજપના શાસનમાં પહેલીવાર સુશાસન જોશે: ભાજપના નેતા પ્રિયંકા તિબ્રેવાલ
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળ ભાજપ વિધાનસભા પક્ષના નેતા તરીકે સુવેન્દુ અધિકારીની પસંદગી અંગે, ભાજપના નેતા પ્રિયંકા તિબ્રેવાલે કહ્યું, "જે રીતે તેમણે (સુવેન્દુ અધિકારી) બધા ભાજપ કાર્યકરોને એક કર્યા છે અને 2021 પછીની લડાઈ લડી છે તે પ્રશંસનીય છે... હવે આપણે બંગાળમાં સુશાસન ઇચ્છીએ છીએ... પશ્ચિમ બંગાળના લોકો ભાજપના શાસનમાં પહેલીવાર સુશાસન જોશે...
સુવેન્દુ અધિકારીને ભાજપના નેતાઓએ શુભેચ્છા પાઠવી
"બંગાળને સોનાર બાંગ્લા બનાવીશું": સુવેન્દુ અધિકારી મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેવા માટે તૈયાર હોવાથી ભાજપના નેતાઓએ શુભેચ્છા પાઠવી