ઉત્તરભારતમાં શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ, શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે શિવાલયો હર હર મહાદેવના નાદથી ગુંજ્યા
ઉત્તરભારતમાં શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ (ANI)
Sawan 2026 : ઉત્તરભારતમાં શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે, ત્યારે આજે 3 ઓગસ્ટના રોજ શ્રાવણ માસનો પહેલો સોમવાર છે. આ દિવસે ભગવાન શિવની પૂજા, જળ ચઢાવવું અને ઉપવાસ કરવાનું વિશેષ મહત્વ માનવામાં આવે છે. વહેલી સવારથી મોટી સંખ્યમાં ભાવિકો ભોળાનાથના દર્શન કરવા અને તેમની પૂજા કરવામાં માટે શિવમંદિરોમાં ઉમટી પડ્યા હતાં.
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શ્રાવણના પ્રથમ સોમવારે અયોધ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓએ સરયૂ નદીમાં પવિત્ર સ્નાન કર્યું
અયોધ્યા (ઉત્તર પ્રદેશ): શ્રાવણ મહિનાના પહેલા સોમવારે, ભક્તોએ સરયુ નદીમાં પવિત્ર સ્નાન કર્યું અને મહાદેવના દર્શન કર્યા.