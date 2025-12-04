ETV Bharat / bharat

ભારત યાત્રા પર પુતિન, બે અબજ ડોલરના કરાર પર થશે હસ્તાક્ષર

પુતિનનો ભારત પ્રવાસ
પુતિનનો ભારત પ્રવાસ (ETV Bharat)
December 4, 2025 at 5:24 PM IST

December 4, 2025 at 5:39 PM IST

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન આજથી ભારતના પ્રવાસે છે. તેઓ ભારતમાં લગભગ 30 કલાક રોકાશે. સંરક્ષણ સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ કરારો પર હસ્તાક્ષર થવાની અપેક્ષા છે. પુતિનની મુલાકાત પર આખી દુનિયાની નજર છે. સંપૂર્ણ અપડેટ વાંચો.

LIVE FEED

5:38 PM, 4 Dec 2025 (IST)

નિકાસ વધારવા પર ભારતનો ભાર વેપાર ખાધ ઘટાડશે

પુતિનની મુલાકાત અંગે, ભારતીય સરકારી સૂત્રો કહે છે કે, "આ મુલાકાત આર્થિક સહયોગને મજબૂત બનાવવામાં ખૂબ મદદરૂપ થશે. પુતિન ઉદ્યોગપતિઓના મોટા જૂથ સાથે પ્રવાસ કરી રહ્યા છે. ભારત રશિયા સાથે વેપાર ખાધમાં સુધારો કરવાની આશા રાખે છે. રશિયામાં ભારતીય નિકાસ વધારવા માટે અનેક માર્ગો શોધવામાં આવી રહ્યા છે. ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, ઓટોમોબાઇલ્સ, કૃષિ ઉત્પાદનો અને દરિયાઈ ઉત્પાદનોના ક્ષેત્રોમાં નિકાસ વધારવા પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. ભારતીય વ્યવસાયો અને ઉત્પાદનોને મોટું બજાર મળશે, અને આનાથી રોજગાર સર્જન અને આપણા ખેડૂતોની સુખાકારીમાં પણ વધારો થશે. શિપિંગ, આરોગ્યસંભાળ, ખાતરો અને કનેક્ટિવિટીના ક્ષેત્રોમાં અનેક કરારો અને સમજૂતી કરારો પર હસ્તાક્ષર થવાની અપેક્ષા છે. લોકો-થી-લોકોના સંબંધો, ગતિશીલતા ભાગીદારી, સંસ્કૃતિ અને વૈજ્ઞાનિક સહયોગમાં પણ વધુ સહયોગ જોવા મળશે."

5:25 PM, 4 Dec 2025 (IST)

ભારત-રશિયા આંતર-સરકારી આયોગની મંત્રીસ્તરીય બેઠક

ભારત-રશિયા આંતર-સરકારી આયોગ લશ્કરી અને લશ્કરી-તકનીકી સહકારની 22મી મંત્રીસ્તરીય બેઠક. રશિયન સંરક્ષણ પ્રધાન આન્દ્રે બેલોસોવે કહ્યું, "ભારતની ભૂમિ પર ફરી એકવાર તમને મળીને મને આનંદ થયો. અહીં જતા સમયે, જ્યારે અમે કારમાં વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, ત્યારે અમે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો કે અમે રશિયન અને ભારતીય રાષ્ટ્રોની વિશિષ્ટ ઊંડી પરંપરાઓથી બંધાયેલા છીએ... અમારા દ્વિપક્ષીય સંબંધો એક વ્યૂહાત્મક પાત્ર ધરાવે છે, અને ભારત સાથે ભાગીદારી દક્ષિણ એશિયાઈ ક્ષેત્રમાં સંતુલન અને સામાન્ય રીતે વૈશ્વિક સુરક્ષા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે. રશિયા સેના, વાયુસેના અને નૌકાદળ માટે નવા અભિગમો બનાવવામાં ભારત સાથે સંપૂર્ણ સહયોગ કરે છે."

5:22 PM, 4 Dec 2025 (IST)

પુતિન પહેલા રશિયન સંરક્ષણ પ્રધાન દિલ્હી પહોંચ્યા

રશિયાના સંરક્ષણ પ્રધાન આન્દ્રે બેલોસોવે માણેકશો સેન્ટર ખાતે સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહની હાજરીમાં ત્રિ-સેનાના ગાર્ડ ઓફ ઓનરનું નિરીક્ષણ કર્યું. રશિયન સંરક્ષણ પ્રધાન માણેકશો સેન્ટર ખાતે સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ સાથે 22મી ભારત-રશિયા આંતર-સરકારી આયોગ ઓન મિલિટરી એન્ડ મિલિટરી-ટેકનિકલ કોઓપરેશન મંત્રીસ્તરીય બેઠકનું સહ-અધ્યક્ષતા કરશે.

5:20 PM, 4 Dec 2025 (IST)

ભારત એક રસપ્રદ બજાર છે, અમે અહીં આવવા માંગીએ છીએ - રશિયન કંપની

રશિયન કંપની, સાયન્સ એન્ડ પ્રોડક્શન સેન્ટર મિનરલ કોટિંગ ટેક્નોલોજીસ એલએલસીના સીઈઓ સ્ટેનિસ્લાવ કિસ્લોવે જણાવ્યું હતું કે, "મને ભારતમાં આવીને ખૂબ આનંદ થયો છે. અમારી પાસે ભારત માટે ખૂબ જ રસપ્રદ ટેકનોલોજી અને ઔદ્યોગિક સંભાવનાઓ છે. અમે 20 વર્ષથી રશિયામાં કામ કરી રહ્યા છીએ, અને હવે અમે ભારતીય બજારમાં પ્રવેશવાનું શરૂ કરી રહ્યા છીએ. મારા મતે, આ ખૂબ જ રસપ્રદ બજાર છે કારણ કે ભારતમાં વૃદ્ધિની ખૂબ સારી સંભાવના છે."

