રાજઘાટ પર મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે, રાષ્ટ્રપતિ પુતિનના કાર્યક્રમ પર એક નજર...
Published : December 5, 2025 at 8:55 AM IST|
Updated : December 5, 2025 at 9:04 AM IST
નવી દિલ્હી : રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારતના પ્રવાસે છે. તેઓ ગુરુવારે સાંજે નવી દિલ્હી પહોંચ્યા, જ્યાં વડાપ્રધાન મોદીએ એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કર્યું. બંને નેતાઓ એક જ કારમાં બેસીને સાથે PMO ખાતે પહોંચ્યા. આજે શુક્રવારે રાષ્ટ્રપતિ પુતિનના મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમ છે. આજે બંને નેતા સંરક્ષણ સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે. રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની ભારત મુલાકાત પર દુનિયાની નજર છે, સંપૂર્ણ અપડેટ વાંચો...
LIVE FEED
રાષ્ટ્રપતિ પુતિનના કાર્યક્રમ પર એક નજર...
અહેવાલ મુજબ, રાષ્ટ્રપતિ પુતિનનું રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં સવારે 11:00 વાગ્યે સત્તાવાર સ્વાગત કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ 11:30 કલાકે તેઓ મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે રાજઘાટ જશે. સવારે 11:50 કલાકે વ્લાદિમીર પુતિન હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે વડાપ્રધાન મોદી સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરશે. બપોરે 1:50 કલાકે બંને નેતાઓ સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદ કરશે. સાંજે 7:00 કલાકે રાષ્ટ્રપતિ પુતિન રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને મળશે, અને રાત્રે 9:00 કલાકે તેઓ રશિયા જવા રવાના થશે.
રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ સાથે મુલાકાત, ખાસ ભોજન સમારંભનું આયોજન
રાષ્ટ્રપતિ પુતિનના કાર્યક્રમ મુજબ તેઓ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં દ્રૌપદી મુર્મુને મળશે. રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ દ્વારા તેમના માનમાં ભોજન સમારંભનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે રાષ્ટ્રપતિ પુતિન
રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન આજે શુક્રવારે મહાત્મા ગાંધીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે રાજઘાટની મુલાકાત શરૂ કરશે. ત્યારબાદ, રાષ્ટ્રપતિ પુતિન હૈદરાબાદ હાઉસની મુલાકાત લેશે, જ્યાં તેઓ વડાપ્રધાન મોદી સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠકો કરશે.