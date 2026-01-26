આજે દેશભરમાં ભારતના 77મા પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી, રાજધાનીના કર્તવ્ય પથ પરથી દુનિયા જોશે ભારતની તાકાત
Published : January 26, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : January 26, 2026 at 7:07 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે 26 જાન્યુઆરી, સોમવારના રોજ ભારત તેનો 77મો પ્રજાસત્તાક દિવસ ઉજવવા જઈ રહ્યું છે. રાજધાનીમાં દિલ્હીના કર્તવ્ય પથ પર આજે યોજાનારી પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડ દરમિયાન બ્રહ્મોસ અને આકાશ શસ્ત્ર પ્રણાલીઓ, હાઇ-સ્ટ્રાઇક 'સૂર્યાસ્ત્ર' રોકેટ લોન્ચર સિસ્ટમ અને અર્જુન યુદ્ધ ટેન્ક મુખ્ય આકર્ષણો હશે. યુરોપિયન કાઉન્સિલના પ્રમુખ એન્ટોનિયો કોસ્ટા અને યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયન પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપશે.
રાજધાનીના કર્તવ્ય પથ પર પરેડની તૈયારીઓ, જોવા મળશે દેશની સૈન્ય તાકાત
ભારત તેનો 77મો પ્રજાસત્તાક દિવસ ઉજવવા જઈ રહ્યું છે. રાજધાનીમાં દિલ્હીના કર્તવ્ય પથ પર આજે યોજાનારી પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડની તૈયારીઓ અંતિમ તબક્કામાં છે.
રાજધાની દિલ્હીમાં પ્રજાસત્તાક પર્વનો ઉમંગ, સરકારી ઈમારતોમાં કરાયો રંગબેરંગી રોશનીનો શણગાર
77મા પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ દિલ્હીમાં વિધાનસભા ભવનને ત્રિરંગાના કલરની લાઇટોથી શણગારવામાં આવ્યું હતું.