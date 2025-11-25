ETV Bharat / bharat

અયોધ્યા રામ મંદિરમાં PM મોદીએ કર્યું ધ્વજારોહણ, "જય શ્રી રામ" નાદ ગૂંજી ઉઠ્યો

રામ મંદિર ધર્મ ધ્વજ સ્થાપના (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 25, 2025 at 8:48 AM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 12:32 PM IST

અયોધ્યા : અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં આજે ધર્મ ધ્વજ સ્થાપના સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રામ મંદિરના શિખર પર ભગવો ધ્વજ ફરકાવશે. ધ્વજ ફરકાવવાનો શુભ સમય સવારે 11:58 થી બપોરે 12:30 વાગ્યા સુધીનો છે. આ શુભ 32 મિનિટનો સમયગાળો ભગવાન શ્રી રામના જન્મ નક્ષત્ર અભિજિત મુહૂર્ત સાથે સુસંગત છે, અને તેથી જ વડાપ્રધાન મોદી આ શુભ સમય દરમિયાન ધ્વજ ફરકાવશે.

LIVE FEED

12:29 PM, 25 Nov 2025 (IST)

PM મોદીએ કર્યું ધ્વજારોહણ, "જય શ્રી રામ" નાદ ગૂંજી ઉઠ્યો

વડાપ્રધાન મોદી અને RSS સરસંઘચાલક મોહન ભાગવતે વિધિવત રીતે પવિત્ર શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરના શિખર પર ભગવો ધ્વજ ફરકાવ્યો, જે મંદિરના નિર્માણ પૂર્ણ થવાનું પ્રતીક છે. 10 ફૂટ ઉંચો અને 20 ફૂટ લાંબો આ કાટખૂણાવાળો ત્રિકોણાકાર ધ્વજ ભગવાન શ્રી રામના તેજ અને બહાદુરીનું પ્રતીક કરતા તેજસ્વી સૂર્યની છબી ધરાવે છે, જેના પર કોવિદાર વૃક્ષની છબી સાથે 'ઓમ' લખેલું છે.

11:47 AM, 25 Nov 2025 (IST)

રામ મંદિરથી ધર્મ ધ્વજ સ્થાપના સમારોહ, જુઓ લાઈવ

અયોધ્યાના રામ મંદિરમાં આજે ધર્મ ધ્વજ સ્થાપના સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જુઓ લાઈવ

11:37 AM, 25 Nov 2025 (IST)

શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરના 'શિખર' ધર્મ ધ્વજ સ્થાપના

અયોધ્યા ધ્વજારોહણ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ટૂંક સમયમાં અયોધ્યામાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરના 'શિખર' પર વિધિવત રીતે ભગવો ધ્વજ ફરકાવશે.

11:35 AM, 25 Nov 2025 (IST)

PM મોદીએ શ્રી રામ દરબાર ગર્ભગૃહમાં દર્શન-પૂજા કર્યા

વડાપ્રધાન મોદી અને સરસંઘચાલક મોહન ભાગવતે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે શ્રી રામ દરબાર ગર્ભગૃહ ખાતે દર્શન અને પૂજા કરી.

11:31 AM, 25 Nov 2025 (IST)

વડાપ્રધાન મોદી અને મોહન ભાગવત રામ મંદિર પહોંચ્યા

વડાપ્રધાન મોદી અને સરસંઘચાલક મોહન ભાગવતે શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં ઐતિહાસિક ધ્વજારોહણ પૂર્વે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે શ્રી રામ દરબાર ગર્ભગૃહ ખાતે દર્શન અને પૂજા કરી.

10:36 AM, 25 Nov 2025 (IST)

PM મોદી અને મોહન ભાગવત રામ મંદિર પહોંચશે

વડાપ્રધાન મોદી મંગળવારે સવારે 9:30 વાગ્યે ખાસ વિમાન દ્વારા મહર્ષિ વાલ્મીકિ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક પર પહોંચશે, જ્યાં મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ તેમનું સ્વાગત કરશે. ત્યારબાદ પીએમ હેલિકોપ્ટર દ્વારા સાકેત કોલેજ કેમ્પસ પરના હેલિપેડ પર પહોંચશે, ત્યાંથી પ્રધાનમંત્રીનો કાફલો રામપથ પર રોડ શો દ્વારા રામ મંદિર તરફ રોડ માર્ગે આગળ વધશે. પીએમ મોદી અને RSS પ્રમુખ ડૉ. મોહન ભાગવત સવારે 10:00 વાગ્યે રામ મંદિર પહોંચશે. તેઓ પહેલા રામ જન્મભૂમિ ખાતે સપ્ત ઋષિ મંદિરની મુલાકાત લેશે, ત્યારબાદ તેઓ રામ દરબાર સહિત અન્ય મંદિરોમાં પ્રાર્થના કરશે. બાદમાં તેઓ સવારે 11:58 થી બપોરે 1:00 વાગ્યાની વચ્ચે ધર્મ ધ્વજરાવણ સમારોહમાં ભાગ લેશે. ત્યારબાદ પીએમનું સંબોધન થશે અને બપોરે 1:30 વાગ્યે પીએમ મોદી એરપોર્ટ પરત ફરશે.

10:35 AM, 25 Nov 2025 (IST)

રામ મંદિર પર ધ્વજ ફરકાવશે પ્રધાનમંત્રી

આજે મંદિરમાં છેલ્લા ચાર દિવસથી ચાલી રહેલી ધાર્મિક વિધિની પૂર્ણાહુતિ છે. સૌપ્રથમ, પીએમ મોદી રામ દરબાર અને ગર્ભગૃહમાં રામ લલ્લાના દર્શન કરશે અને તેમની પૂજા કરશે. ત્યાંથી, તેઓ સપ્તર્ષિ મંદિર અને માતા અન્નપૂર્ણા મંદિર જશે. ધ્વજ ફરકાવવાની વિધિ દરમિયાન, પીએમ મોદી વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે બટન દબાવીને ધ્વજ ફરકાવશે. તેમની સાથે RSS વડા મોહન ભાગવત, રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ, મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને અન્ય ઘણા મહેમાનો હાજર રહેશે.

Last Updated : November 25, 2025 at 12:32 PM IST

રામ મંદિર ધર્મ ધ્વજ સ્થાપના
PRIME MINISTER MODI
અયોધ્યા રામ મંદિર
AYODHYA RAM MANDIR FLAG HOISTING
AYODHYA RAM TEMPLE

