આસામ, કેરળ અને પુડુચેરી વિધાસભાની ચૂંટણીનું મતદાન શરૂ, 4 મેના રોજ પરિણામ
Published : April 9, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 7:44 AM IST
હૈદરાબાદ: આજે 9 એપ્રિલે આસામ, કેરળમ અને પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનું મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. આસામમાં 126, કેરળમાં 140 અને પુડુચેરીની 30 બેઠક માટે એક જ તબક્કામાં મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે, જેના પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. વહેલી સવારથી જ ચૂંટણી પંચના કર્મચારીઓ અને મતદાન પ્રક્રિયા માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે ફરજ પર તૈનાત જવાનો ખડેપગે છે. શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન થાય તેને લઈને તંત્ર સતત પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.
પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને પેરાવુરના ઉમેદવાર સની જોસેફે કન્નુરમાં મતદાન કર્યુ
કેરળ ચૂંટણી 2026 | પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને પેરાવુરના ઉમેદવાર સની જોસેફે કન્નુરના એક મતદાન મથક પર મતદાન કર્યું.
#WATCH केरलम चुनाव 2026 | प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पेरावूर से उम्मीदवार सन्नी जोसेफ़ ने कन्नूर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। pic.twitter.com/A4QkmtdeNI— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2026
કોંગ્રેસના સાંસદ હિબી એડને કોચીમાં મતદાન કર્યુ
કેરળમ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 | કોંગ્રેસના સાંસદ હિબી એડને કોચીના SNDP નર્સરી સ્કૂલના મતદાન મથક પર મતદાન કર્યું.
#WATCH कोच्चि: केरलम विधानसभा चुनाव | कांग्रेस सांसद हिबी ईडेन ने कोच्चि स्थित SNDP नर्सरी स्कूल के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। pic.twitter.com/9k5H7uV8Dw— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2026
કેરળ ભાજપ પ્રમુખ અને નેમોમ વિધાનસભા મતવિસ્તારના ભાજપના ઉમેદવાર રાજીવ ચંદ્રશેખરે મતદાન કર્યુ
તિરુવનંતપુરમ (કેરળ): કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 માટે, કેરળ ભાજપ પ્રમુખ અને નેમોમ વિધાનસભા મતવિસ્તારના ભાજપના ઉમેદવાર રાજીવ ચંદ્રશેખર મતદાન મથક 110 પર જવાહર નગર એલપી સ્કૂલ ખાતે મતદાન કરવા પહોંચ્યા.
#WATCH तिरुवनंतपुरम (केरलम): केरलम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए केरल भाजपा अध्यक्ष और नेमोम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर अपना वोट डालने के लिए जवाहर नगर LP स्कूल, पोलिंग स्टेशन 110 पर पहुंचे। pic.twitter.com/sWmbxWlBjw— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2026
કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી: કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ મતદાન કર્યું
કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026: કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ ગુરુવાયુર દક્ષિણ ભાગમાં ગુરુવાયુર દેવસ્વોમ અંગ્રેજી માધ્યમ શાળાના બૂથ નંબર 137 પર મતદાન કર્યું.
#WATCH | Keralam Assembly Elections 2026 | Union Minister Suressh Gopi casts his vote at Guruvayur Devaswom English Medium School in Guruvayur South Part booth number 137. pic.twitter.com/MSe9Zy6yfO— ANI (@ANI) April 9, 2026
આસામમાં વહેલી સવારથી જ અનેક મતદાન મથકો પર લાગી લાંબી કતારો
આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 માટે મતદાન મથકો 115 અને 116ની બહાર લાંબી કતારો જોવા મળી. લોકશાહીના આ પર્વમાં ભાગ લેવા માટે લોકો રીતસર મતદાન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતાં.
#WATCH | Assam Elections 2026 | Long queues formed outside polling stations 115 and 116 as voters await their turn to cast a vote.— ANI (@ANI) April 9, 2026
Polling begins at 7 am. pic.twitter.com/jJsm24usvj
LDF ઉમેદવાર વી. શિવનકુટ્ટી અને અભિનેતા મોહનલાલે મતદાન કર્યુ
કેરળ ચૂંટણી 2026 | મંત્રી અને LDF ઉમેદવાર વી. શિવનકુટ્ટી અને અભિનેતા મોહનલાલ, તિરુવનંતપુરમના મુદાવનમુગલ સ્થિત મતદાન મથક પર મતદાન કરવા પહોંચ્યા.
#WATCH | केरल चुनाव 2026 | नेमोम से मंत्री और LDF उम्मीदवार वी. शिवनकुट्टी, और अभिनेता मोहनलाल मतदान के लिए तिरुवनंतपुरम के मुदवनमुगल स्थित एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। pic.twitter.com/dR0RewREdr— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2026
PM મોદીએ કેરળમના લોકોને મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરવાનું કર્યુ આહવાન
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ દ્વારા કેરળમના લોકોને વધુમાં વધુ મતદાન કરવાની અપીલ કરી છે, તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું કે, "હું કેરળના લોકોને 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરવા આહ્વાન કરું છું..."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "केरलम के लोगों से 2026 के विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान करता हूं..." pic.twitter.com/IMz2jLP1vu— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2026
આસામ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. આજે, આસામની તમામ 126 બેઠકો, કેરળની તમામ 140 બેઠકો અને પુડુચેરીની તમામ 30 બેઠકો માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે.
असम, केरल और पुडुचेरी में राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। आज असम की सभी 126 सीटों, केरल की सभी 140 सीटों और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 9, 2026
मतगणना 4 मई को होगी। pic.twitter.com/zr6Sdget2b