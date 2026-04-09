આસામ, કેરળ અને પુડુચેરી વિધાસભાની ચૂંટણીનું મતદાન શરૂ, 4 મેના રોજ પરિણામ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 9, 2026 at 7:10 AM IST

Updated : April 9, 2026 at 7:44 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે 9 એપ્રિલે આસામ, કેરળમ અને પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીનું મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. આસામમાં 126, કેરળમાં 140 અને પુડુચેરીની 30 બેઠક માટે એક જ તબક્કામાં મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે, જેના પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. વહેલી સવારથી જ ચૂંટણી પંચના કર્મચારીઓ અને મતદાન પ્રક્રિયા માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે ફરજ પર તૈનાત જવાનો ખડેપગે છે. શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન થાય તેને લઈને તંત્ર સતત પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

7:43 AM, 9 Apr 2026 (IST)

પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને પેરાવુરના ઉમેદવાર સની જોસેફે કન્નુરમાં મતદાન કર્યુ

કેરળ ચૂંટણી 2026 | પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને પેરાવુરના ઉમેદવાર સની જોસેફે કન્નુરના એક મતદાન મથક પર મતદાન કર્યું.

7:41 AM, 9 Apr 2026 (IST)

કોંગ્રેસના સાંસદ હિબી એડને કોચીમાં મતદાન કર્યુ

કેરળમ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 | કોંગ્રેસના સાંસદ હિબી એડને કોચીના SNDP નર્સરી સ્કૂલના મતદાન મથક પર મતદાન કર્યું.

7:32 AM, 9 Apr 2026 (IST)

કેરળ ભાજપ પ્રમુખ અને નેમોમ વિધાનસભા મતવિસ્તારના ભાજપના ઉમેદવાર રાજીવ ચંદ્રશેખરે મતદાન કર્યુ

તિરુવનંતપુરમ (કેરળ): કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 માટે, કેરળ ભાજપ પ્રમુખ અને નેમોમ વિધાનસભા મતવિસ્તારના ભાજપના ઉમેદવાર રાજીવ ચંદ્રશેખર મતદાન મથક 110 પર જવાહર નગર એલપી સ્કૂલ ખાતે મતદાન કરવા પહોંચ્યા.

7:29 AM, 9 Apr 2026 (IST)

કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી: કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ મતદાન કર્યું

કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026: કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ ગુરુવાયુર દક્ષિણ ભાગમાં ગુરુવાયુર દેવસ્વોમ અંગ્રેજી માધ્યમ શાળાના બૂથ નંબર 137 પર મતદાન કર્યું.

7:26 AM, 9 Apr 2026 (IST)

આસામમાં વહેલી સવારથી જ અનેક મતદાન મથકો પર લાગી લાંબી કતારો

આસામ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 માટે મતદાન મથકો 115 અને 116ની બહાર લાંબી કતારો જોવા મળી. લોકશાહીના આ પર્વમાં ભાગ લેવા માટે લોકો રીતસર મતદાન કરવા માટે ઉમટી પડ્યા હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતાં.

7:18 AM, 9 Apr 2026 (IST)

LDF ઉમેદવાર વી. શિવનકુટ્ટી અને અભિનેતા મોહનલાલે મતદાન કર્યુ

કેરળ ચૂંટણી 2026 | મંત્રી અને LDF ઉમેદવાર વી. શિવનકુટ્ટી અને અભિનેતા મોહનલાલ, તિરુવનંતપુરમના મુદાવનમુગલ સ્થિત મતદાન મથક પર મતદાન કરવા પહોંચ્યા.

7:13 AM, 9 Apr 2026 (IST)

PM મોદીએ કેરળમના લોકોને મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરવાનું કર્યુ આહવાન

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ દ્વારા કેરળમના લોકોને વધુમાં વધુ મતદાન કરવાની અપીલ કરી છે, તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું કે, "હું કેરળના લોકોને 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરવા આહ્વાન કરું છું..."

7:05 AM, 9 Apr 2026 (IST)

આસામ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં રાજ્ય વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. આજે, આસામની તમામ 126 બેઠકો, કેરળની તમામ 140 બેઠકો અને પુડુચેરીની તમામ 30 બેઠકો માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે.

