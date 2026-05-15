પાંચ દેશોની મુલાકાતના પહેલા તબક્કામાં પીએમ મોદી યુએઈ પહોંચ્યા, સંરક્ષણ અને ઉર્જા ક્ષેત્રોમાં કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા, પીએમના વિમાનને F-16 દ્વારા એસ્કોર્ટ કરાયું
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી શુક્રવારે તેમના પાંચ દેશોના પ્રવાસના પહેલા તબક્કામાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત પહોંચ્યા. મોદી બપોરે અબુ ધાબી પહોંચ્યા, જ્યાં યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. તેમના આગમન પર તેમને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું. અબુ ધાબીમાં તેમના રોકાણ દરમિયાન, મોદી રાષ્ટ્રપતિ સાથે મુલાકાત કરે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં ભારત-યુએઈ વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી અને પશ્ચિમ એશિયામાં ઝડપથી વિકસતી પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા થશે. તેલ પુરવઠા અને દરિયાઈ વેપાર માર્ગો અંગે વધતી ચિંતાઓ વચ્ચે ભારત ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં વધતી જતી અસ્થિરતા પર નજર રાખી રહ્યું છે, તેથી ઉર્જા સુરક્ષા ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય હોવાની શક્યતા છે. પ્રધાનમંત્રી નેધરલેન્ડ, સ્વીડન, નોર્વે અને ઇટાલીની પણ મુલાકાત લેવાના છે.
પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ માટે ભારત તમામ શક્ય સમર્થન આપવા તૈયાર: UAEમાં વડાપ્રધાન મોદી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે સંયુક્ત આરબ અમીરાત (યુએઈ) ના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન સાથે વાતચીત કરી અને પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ માટે તમામ શક્ય સમર્થન આપવાની તૈયારી દર્શાવી. યુએઈના નેતા સાથેની મુલાકાતની શરૂઆતમાં, મોદીએ કહ્યું, "અમે યુએઈ પરના હુમલાઓની નિંદા કરીએ છીએ. ઈરાન સામે ચાલી રહેલા યુએસ-ઇઝરાયલ યુદ્ધ દરમિયાન યુએઈ ઈરાની હુમલાઓનું નિશાન રહ્યું છે, અને યુએસનું ત્યાં એક મોટું લશ્કરી મથક છે." મોદીએ કહ્યું, "જે રીતે યુએઈને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે તે અસ્વીકાર્ય છે, પરંતુ યુએઈએ વર્તમાન પરિસ્થિતિને જે સંયમથી સંભાળી છે તે પ્રશંસનીય છે." વડાપ્રધાને એ વાત પર ભાર મૂક્યો કે પશ્ચિમ એશિયાઈ સંઘર્ષની અસર વૈશ્વિક સ્તરે અનુભવાઈ રહી છે. તેમણે કહ્યું, "ભારત પશ્ચિમ એશિયામાં શાંતિ લાવવા માટે તમામ શક્ય સમર્થન આપવા તૈયાર છે."
સંરક્ષણ અને ઉર્જા ક્ષેત્રોમાં કરારો પર હસ્તાક્ષર, 5 અબજ ડોલરના રોકાણની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી
ભારત અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતે વ્યૂહાત્મક સંરક્ષણ ભાગીદારી પર એક માળખાગત કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેનાથી દ્વિપક્ષીય વ્યૂહાત્મક અને સુરક્ષા સહયોગ વધુ મજબૂત બન્યો. બંને દેશોએ વ્યૂહાત્મક પેટ્રોલિયમ અનામત પર સમજૂતી કરાર અને લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG) ના પુરવઠા પર કરાર પર પણ હસ્તાક્ષર કર્યા, જેનાથી ઉર્જા ક્ષેત્રમાં સહયોગ વધ્યો. દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં, બંને પક્ષોએ વાડીનારમાં જહાજ સમારકામ ક્લસ્ટર સ્થાપિત કરવા પર સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા. એક મહત્વપૂર્ણ રોકાણ જાહેરાતમાં, ભારતીય માળખાગત સુવિધાઓ તેમજ RBL બેંક અને સમ્માન કેપિટલમાં 5 અબજ ડોલરના યુએસ ડોલરના રોકાણની જાહેરાત કરવામાં આવી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ UAE ના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન સાથે પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટો પણ કરી. આ મુલાકાતનો હેતુ વેપાર, ટેકનોલોજી, ઉર્જા, નવીનતા અને ગ્રીન ગ્રોથના ક્ષેત્રોમાં ભારતની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવાનો અને યુરોપ અને ગલ્ફ ક્ષેત્ર સાથે નવી દિલ્હીના વધતા સંબંધોને મજબૂત બનાવવાનો છે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીના વિમાનને UAE ના હવાઈ ક્ષેત્રમાં F-16 વિમાનો દ્વારા એસ્કોર્ટ કરવામાં આવ્યું
જેવું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું વિમાન ગલ્ફ રાષ્ટ્રના હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ્યું, તેવું જ તેમનું સ્વાગત સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ના F-16 ફાઇટર જેટના સ્ક્વોડ્રન દ્વારા કરવામાં આવ્યું. પીએમ મોદીએ કહ્યું, "આજે તમારા વાયુસેના દ્વારા મને આપવામાં આવેલી સુરક્ષા ભારતના લોકો માટે સન્માનની વાત છે. અમે ઘણા સમયથી ફોન પર વાત કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ હું તમને રૂબરૂ મળવા માટે ઉત્સુક હતો. આજે તમને મળીને મને ખૂબ આનંદ થયો." મોદીએ UAE ના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ સાથેની મુલાકાત દરમિયાન આ ટિપ્પણી કરી. રાજ્ય સમાચાર એજન્સી WAM અનુસાર, પ્રધાનમંત્રી મોદીને લઈ જતું વિમાન UAE ના હવાઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશતાની સાથે જ લશ્કરી વિમાનના એક સ્ક્વોડ્રને તેમનું સ્વાગત કર્યું. સંદેશમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, "સ્ક્વોડ્રન લીડરએ સ્વાગતના પ્રતીક તરીકે વિમાનને એરપોર્ટ સુધી એસ્કોર્ટ કરવાની પરવાનગી માંગી."
UAE ના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન પીએમ મોદીનું સ્વાગત કર્યું
UAE ના અબુ ધાબીમાં આગમન થતાં, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું રાષ્ટ્રપતિ એરપોર્ટ પર UAE ના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પ્રધાનમંત્રીનું ઔપચારિક સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કર્યું, "હું અબુ ધાબી એરપોર્ટ પર મારું સ્વાગત કરવા બદલ UAE ના રાષ્ટ્રપતિ હિઝ હાઇનેસ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાનનો આભાર માનું છું. હું ઉર્જા, રોકાણ, સપ્લાય ચેઇન અને અન્ય મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં ભારત-UAE સંબંધોને વધુ આગળ વધારવા માટે અમારી ચર્ચાઓ માટે આતુર છું."
PM મોદી UAEમાં બોલ્યા - 'ભારત-યુએઈ વ્યૂહાત્મક સહયોગ પહેલા કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ છે,'
યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહ્યાન સાથે પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટો દરમિયાન, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, "આપણી વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા બદલ હું તમારો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. જાન્યુઆરીમાં તમારી ભારત મુલાકાત દરમિયાન, અમે અમારા સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા સંમત થયા હતા. આટલા ટૂંકા સમયમાં પણ, અમે તમામ ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. આજે, ભારત-યુએઈ વ્યૂહાત્મક સહયોગનું મહત્વ નોંધપાત્ર રીતે વધી ગયું છે. આવનારા સમયમાં, અમે દરેક ક્ષેત્રમાં સાથે મળીને આગળ વધીશું."