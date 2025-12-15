ETV Bharat / bharat

સંસદનું શિયાળુ સત્ર 2025: પીએમ મોદી વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવા બદલ સોનિયા ગાંધીએ દેશની માફી માંગવી જોઈએ, જેપી નડ્ડા

સંસદનું શિયાળુ સત્ર 2025
સંસદનું શિયાળુ સત્ર 2025 (ANI)
નવી દિલ્હી: લોકસભાની કાર્યવાહી સોમવારે સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ લોકસભામાં વિનિયોગ બિલ 2025 રજૂ કરશે. વિનિયોગ બિલમાં સરકારને નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન તેના આયોજિત ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે તિજોરીમાંથી ભંડોળ ઉપાડવાની જોગવાઈ છે. કામકાજની યાદી અનુસાર, નાણામંત્રી બિલ રજૂ કરવા માટે ગૃહની રજા માંગશે, જે ચાલુ નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન વિવિધ સરકારી સેવાઓ માટે પૂરક નાણાકીય જરૂરિયાતોને મંજૂરી આપવાની જોગવાઈ કરે છે. તેઓ બિલ પર વિચારણા અને પસાર કરવા માટે પણ પ્રસ્તાવ મૂકશે. ગૃહની શરૂઆત ભૂતપૂર્વ સાંસદો સુભાષ આહુજા (6ઠ્ઠી લોકસભા), પ્રો. સલાહુદ્દીન (8મી લોકસભા) અને બાલ કૃષ્ણ ચૌહાણ (13મી લોકસભા) ના અવસાન પર શોક સંદેશાઓથી થશે. આ પછી પ્રશ્નકાળ શરૂ થશે, જેમાં પ્રશ્નોની એક અલગ યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે અને જવાબ આપવામાં આવશે.

11:44 AM, 15 Dec 2025 (IST)

ભાજપે તેના સાંસદો માટે વ્હીપ જારી કર્યો

ભાજપે સોમવારે એક વ્હીપ જારી કરીને તેના તમામ લોકસભા સાંસદોને 15 થી 19 ડિસેમ્બર સુધી ગૃહમાં હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, જેથી અંતિમ અઠવાડિયામાં સંસદીય કાર્યવાહીમાં સંપૂર્ણ હાજરી સુનિશ્ચિત કરી શકાય, ANIના અહેવાલ મુજબ. 18મી લોકસભાનું છઠ્ઠું સત્ર અને રાજ્યસભાનું 269મું સત્ર 1 ડિસેમ્બરે શરૂ થયું હતું અને 19 ડિસેમ્બરે સમાપ્ત થશે.

11:34 AM, 15 Dec 2025 (IST)

હોબાળાને કારણે લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત

રવિવારે દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં કોંગ્રેસની રેલી દરમિયાન પીએમ મોદી વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. ભાજપે આનો કડક વિરોધ કર્યો હતો. સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ લોકસભામાં આનો વિરોધ કર્યો હતો અને કોંગ્રેસ પાસેથી માફીની માંગ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે દેશના વડાપ્રધાન વિરુદ્ધ અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ગૃહે આ માટે રાષ્ટ્રની માફી માંગવી જોઈએ. શાસક અને વિપક્ષ બંને પક્ષોના હોબાળાને કારણે લોકસભાની કાર્યવાહી બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. ગૃહના નેતા જેપી નડ્ડાએ પણ રાજ્યસભામાં આ જ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. નડ્ડાએ કહ્યું હતું કે, "ગઈકાલે કોંગ્રેસની રેલીમાં પીએમ મોદી વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવા બદલ સોનિયા ગાંધીએ રાષ્ટ્રની માફી માંગવી જોઈએ. આ કોંગ્રેસ પાર્ટીની વિચારસરણી અને માનસિકતા દર્શાવે છે. વડાપ્રધાન વિરુદ્ધ આવી વાતોનો ઉપયોગ નિંદનીય છે."

