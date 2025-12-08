સંસદનું શિયાળું સત્ર: વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ પર પીએમ મોદી આજે સંસદમાં ચર્ચા કરશે શરૂ
Published : December 8, 2025 at 10:02 AM IST|
Updated : December 8, 2025 at 10:28 AM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સોમવારે "વંદે માતરમ" ની 150મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે લોકસભામાં એક ખાસ ચર્ચા શરૂ કરશે. આ ચર્ચામાં આ દેશભક્તિ ગીત સાથે સંકળાયેલી જાણી અજાણી બાબતો પર વાત કરશે. પીએમ મોદી બંકિમ ચંદ્ર ચેટર્જી દ્વારા લખાયેલું હતું અને 7 નવેમ્બર, 1875ના રોજ સાહિત્યિક મેગેઝિન બંગદર્શનમાં પહેલી વખત પ્રકાશિત થયું હતું. પીએમ મોદી સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં આ ગીતના યોગદાન, તેના ઐતિહાસિક મહત્વ અને આજના સમયમાં તેની સુસંગતતા પર પ્રકાશ પાડશે તેવી અપેક્ષા છે. વિપક્ષી સભ્યો વંદે માતરમ પર પ્રધાનમંત્રી મોદીના વિચારોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. સાથે જ ગત મહિને આ ગીતની વર્ષગાંઠ માનવવા માટે આયોજીત એક કાર્યક્રમ દરમિયાન પીએમ મોદીએ કોંગ્રેસ પર ફૈઝાબાદમાં 1937માં પાર્ટીના અધિવેશનમાં મૂળ ગીતમાંથી મહત્વપૂર્ણ પંક્તિઓ દૂર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસના આ નિર્ણયથી ભાગલાના બીજ રોપાયા હતા અને રાષ્ટ્રગીતના ટુકડા થઈ ગયા. જોકે, કોંગ્રેસે દાવો કર્યો હતો કે આ નિર્ણય રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની સલાહ પર લેવામાં આવ્યો હતો અને અન્ય સમુદાયો અને ધર્મોના લોકોની લાગણીઓને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી હતી.
ઇતિહાસમાં આ ગીત સાથે શું છેડછાડ થઈ છે તે ચર્ચા દરમિયાન પ્રકાશમાં આવશે: ભાજપના સાંસદ નરેશ બંસલ
દિલ્હી: ભાજપના સાંસદ નરેશ બંસલે 'વંદે માતરમ' ની ૧૫૦મી વર્ષગાંઠ પર સંસદમાં આયોજિત ખાસ ચર્ચા વિશે કહ્યું કે, "આ ખૂબ જ સારું છે...આ ખૂબ જ સમયસરની ચર્ચા છે. 150મી વર્ષગાંઠ પર, આપણી વર્તમાન પેઢીને ખબર પડશે કે આ ગીત વંદે માતરમ કેવી રીતે પ્રેરણાદાયક અને દેશભક્તિનું ગીત હતું અને ઇતિહાસમાં આ ગીત સાથે શું છેડછાડ થઈ છે તે ચર્ચા દરમિયાન પ્રકાશમાં આવશે..."
આ આપણા અને આપણા દેશ માટે એક મોટો દિવસ છે કે સંસદમાં વંદે માતરમ પર ચર્ચા થશે: શિવસેનાના સાંસદ શ્રીકાંત શિંદે
દિલ્હી: શિવસેનાના સાંસદ શ્રીકાંત શિંદેએ સંસદમાં 'વંદે માતરમ'ની 150મી વર્ષગાંઠને આયોજીત ચર્ચાને લઈને કહ્યું કે, "આજે વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં વંદે માતરમ પર ઐતિહાસિક ચર્ચા થશે. આ આપણા અને આપણા દેશ માટે એક મોટો દિવસ છે કે સંસદમાં વંદે માતરમ પર ચર્ચા થશે."
'અમે 'વંદે માતરમ'ની 150મી વર્ષગાંઠ પર આયોજિત વિશેષ ચર્ચામાં ભાગ લઈશું': સપા સાંસદ અવધેશ પ્રસાદ
દિલ્હી: સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ અવધેશ પ્રસાદે સંસદમાં 'વંદે માતરમ'ની 150મી વર્ષગાંઠ પર આયોજિત વિશેષ ચર્ચાનું સ્વાગત કર્યુ છે, અમે આ ઐતિહાસિક અને મહત્વપૂર્ણ ચર્ચામાં ભાગ લઈશું."
શું આજે વંદે માતરમમાં રાષ્ટ્રવાદ સમાવેશી છે કે બાકાત? આરજેડી નેતા મનોજ ઝા
દિલ્હી: 'વંદે માતરમ'ની 150મી વર્ષગાંઠ પર સંસદમાં આયોજિત વિશેષ ચર્ચાને લઈને આરજેડી નેતા મનોજ ઝાએ કહ્યું, "ભલે આપણે સ્વતંત્રતાના 50 વર્ષ ઉજવીએ કે પ્રજાસત્તાક બન્યાના 50 વર્ષ, કે પછી કોઈ ગીતની વર્ષગાંઠ ઉજવીએ જે આપણી આઝાદીની ચળવળ સાથે જોડાયેલ છે. પરંતુ જ્યારે આવી બાબતોને યાદ કરવામાં આવે છે, ત્યારે વર્તમાનનું પણ મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. શું આજે વંદે માતરમમાં રાષ્ટ્રવાદ સમાવેશી છે કે બાકાત? આપણે એ પણ જોવું જોઈએ કે આપણે જે પડકારોનો સામનો કરી રહ્યા છીએ તેના વિશે વિચારવામાં આપણે કેટલા સફળ રહ્યા છીએ..."
. વિપક્ષ સામાજિક ન્યાય વિશે વાત કરતો રહ્યો પરંતુ તે કરી શક્યો નહીં: કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ
દિલ્હી: કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે કહ્યું, જેવી રીતે દેશમાં "સરદાર@150 એક કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે, જેમાં એકતા કૂચનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આદિવાસી ગૌરવ દિવસ નિમિત્તે એક કાર્યક્રમ શરૂ થયો હતો અને આ શ્રેણીમાં, વંદે માતરમ ગીત લખાયાને 150 વર્ષ થઈ ગયા છે, તેથી તેની ઉજવણી પણ ચાલી રહી છે અને આજે લોકસભામાં તેના વિશે ચર્ચા થઈ રહી છે... આજના કાર્યસૂચિમાં સામાજિક ન્યાય આપણો વિષય હતો. વિપક્ષ સામાજિક ન્યાય વિશે વાત કરતો રહ્યો પરંતુ તે કરી શક્યો નહીં.
"આજે વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ પર ચર્ચા થશે અને કાલે SIR પર: કોંગ્રેસ સાંસદ પ્રણિતી શિંદે
દિલ્હી: કોંગ્રેસ સાંસદ પ્રણિતી શિંદેએ સંસદમાં 'વંદે માતરમ' ની 150મી વર્ષગાંઠ પર વિશેષ ચર્ચા પર કહ્યું, "આજે વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ પર ચર્ચા થશે અને કાલે SIR પર."
સંસદમાં'વંદે માતરમ' ની 150મી વર્ષગાંઠ પર આયોજિત વિશેષ ચર્ચાને લઈને સાંસદ સુધા મૂર્તિ ઉત્સાહીત
દિલ્હી: રાજ્યસભા સાંસદ સુધા મૂર્તિએ સંસદમાં 'વંદે માતરમ' ની 150મી વર્ષગાંઠ પર આયોજિત વિશેષ ચર્ચાને લઈને કહ્યું કે, "હું તેમાં ભાગ લઈશ અને મને ખૂબ આનંદ છે કારણ કે તે ફક્ત એક ગીત નથી, તે રાષ્ટ્રવાદની ભાવના જાગૃત કરે છે અને આ 150 વર્ષ પહેલાં થયું હતું જ્યારે આપણો દેશ સ્વતંત્ર નહોતો થયો, આ ગીતે બધાને એક કર્યા."