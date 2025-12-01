આજથી સંસદનું શિયાળુ સત્ર, નાણામંત્રી લોકસભામાં રજૂ કરશે પ્રસ્તાવ, વિપક્ષ SIR મુદ્દે આક્રમક મૂડમાં
નવી દિલ્હી: આજથી સંસદનું શિયાળુ સત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે. જે 19 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. જોકે, વિક્ષેપના સ્પષ્ટ સંકેતો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે સવારે 10:00 વાગ્યે સંસદ ભવનના હંસ દ્વાર ખાતે મીડિયાને સંબોધિત કરશે. સંસદના શિયાળું સત્રને લઈને ગઈકાલે રવિવારે, 30 નવેમ્બરના રોજ, કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ એક સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવી હતી, જેમાં તમામ વિપક્ષી પક્ષોના નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. બેઠકમાં ગૃહને સર્વાનુમતે ચલાવવાની જરૂરિયાત પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે, સરકાર કાર્યવાહી સુચારુ રીતે ચલાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરશે. દરમિયાન, વિપક્ષી પક્ષોએ અનેક મુદ્દાઓ પર સરકારને ઘેરવાની રણનીતિ વિકસાવી છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે વિપક્ષ SIR મુદ્દે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી જવાબો માંગશે. કાયદા અંગે, સરકાર આ સત્ર દરમિયાન ગૃહમાં અનેક બિલ રજૂ કરશે.
LIVE FEED
સંજય સિંહે SIR મુદ્દે ચર્ચાની કરી માંગ
રાજ્યસભામાં આપના સભ્ય સંજય સિંહે રાજ્યસભામાં નિયમ 267 હેઠળ કામકાજ સ્થગિત કરવાની નોટિસ આપી છે. તેમણે કલમ 14, 21 અને 326 પર ચર્ચાની માંગ કરી છે, જેમાં SIR માંથી નામો મનસ્વી રીતે દૂર કરવા, BLO નું મૃત્યુ અને મતદાનના અધિકારનો ઇનકાર કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
નાણામંત્રી લોકસભામાં રજૂ કરશે પ્રસ્તાવ, મહત્વના બીલ સદનમાં કરશે રજૂ
સંસદના શિયાળુ સત્ર 2025 માટે લોકસભાની કાર્યસૂચિ બહાર પાડવામાં આવ્યી છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ (સુધારા) બિલ, 2025 માં વધુ સુધારો કરવા માટે એક બિલ રજૂ કરશે. તેઓ આરોગ્ય સુરક્ષાથી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ઉપકર બિલ, 2025 હેઠળ થતા ખર્ચને પહોંચી વળવા માટે સંસાધનો વધારવા અને આ હેતુઓ માટે સ્થાપિત મશીનરી અથવા અન્ય પ્રક્રિયાઓ પર ઉપકર લાદવા માટે એક બિલ પણ રજૂ કરશે.
SIR લોકશાહી પર હુમલો છે: કોંગ્રેસના સાંસદ મણિકમ ટાગોર
કોંગ્રેસના સાંસદ મણિકમ ટાગોરે કહ્યું, "અમે ઇચ્છીએ છીએ કે સંસદ ચાલે અને ચર્ચા થાય. અમે SIR પર ચર્ચા કરવા માંગીએ છીએ, જે લોકશાહી પર હુમલો છે, અને 'મત ચોરી' છે, જ્યાં ચૂંટણી પંચ પોતે જ એક એજન્ટ બની ગયું છે. BLO મરી રહ્યા છે, આત્મહત્યાઓ થઈ રહી છે, 12 રાજ્યોમાં જ્યાં SIR હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ત્યારબાદ દિલ્હી વિસ્ફોટો, આંતરિક સુરક્ષા અને દિલ્હી પ્રદૂષણ છે, જે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ છે જે અમે ઉઠાવવા માંગીએ છીએ."
વાયુ પ્રદૂષણ ખૂબ જ ગંભીર મુદ્દો: રણજીત રંજન
કોંગ્રેસના સાંસદ રણજીત રંજને 2025ના શિયાળુ સત્ર અંગે કહ્યું, "વાયુ પ્રદૂષણ હાલમાં ખૂબ જ ગંભીર મુદ્દો છે. હું ભાગ્યશાળી છું કે મારો મુદ્દો શૂન્યકાળ દરમિયાન પ્રદૂષણ પર છે, અને અમે ઇચ્છીએ છીએ કે ગૃહ કાર્યરત રહે. AQI વધી રહ્યો છે, અને લોકો બીમાર પડી રહ્યા છે. અમે આના પર ઓછામાં ઓછો એક દિવસ ચર્ચા અને પરસ્પર ઉકેલ ઇચ્છીએ છીએ."