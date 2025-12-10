સંસદનું શિયાળુ સત્ર 2025: "અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના વિશ્વનો સૌથી મોટો સ્ટેશન પુનર્નિર્માણ કાર્યક્રમ": રેલ્વે મંત્રી

ETV Bharat / bharat

નવી દિલ્હી : સંસદના ચાલુ શિયાળુ સત્રનો આજે આઠમા દિવસ છે. આજે પણ લોકસભા ચૂંટણી પંચના વિશેષ સઘન સમીક્ષા (SIR) અભિયાન પર ચર્ચા ચાલુ રાખશે. વરિષ્ઠ સાંસદ મનીષ તિવારીએ ગઈકાલે ચર્ચા શરૂ કરી હતી. વિરોધ પક્ષનું નેતૃત્વ કરતા સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા કે ચૂંટણી પંચ ચૂંટણીને આકાર આપવા માટે શાસક ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) સાથે સાંઠગાંઠ કરી રહ્યું છે. લોકસભા અને રાજ્યસભામાં સમગ્ર ચર્ચા માટે કુલ 10 કલાક ફાળવવામાં આવ્યા છે.

પ્રહલાદ જોશીએ રાહુલ ગાંધી પર પ્રહાર કરતા કહ્યું...

કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ ચૂંટણી અંગે રાહુલ ગાંધી પર પ્રહાર કરતા કહ્યું, "જ્યારે પણ સંસદનું સત્ર ચાલુ હોય છે, ત્યારે રાહુલ ગાંધી પોતાનો મોટાભાગનો સમય વિદેશમાં વિતાવે છે અને બાદમાં દાવો કરે છે કે તેમને બોલવાની તક મળતી નથી. તેઓ બિહારની ચૂંટણી દરમિયાન પણ વિદેશમાં હતા. તેઓ પાર્ટ-ટાઇમર છે, ગંભીર રાજકીય નેતા નથી."

સંજય સિંહે દિલ્હીમાં વાયુ પ્રદૂષણનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો

આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદ સંજય સિંહે દિલ્હીમાં વાયુ પ્રદૂષણથી થતી ગંભીર આરોગ્ય સમસ્યાઓ પર રાજ્યસભામાં ચર્ચાની માંગ કરી.

"વહીવટી કર્મચારીઓ એક પક્ષની જેમ કામ કરવા લાગ્યા છે.": રામ ગોપાલ યાદવ

સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ રામ ગોપાલ યાદવે કહ્યું, "SIR કરાવવા માટે કલેક્ટર અને ચૂંટણી પંચ જવાબદાર છે, પરંતુ બધી મુશ્કેલી ઊભી કરનારા વાસ્તવિક ગુનેગારો જિલ્લા સ્તરે છે. મેં ચૂંટણી પંચને કહ્યું કે તમે કોઈપણ આદેશ જારી કરી શકો છો, પરંતુ જો લખનૌના લોકો કલેક્ટરને તેમના મત રદ કરવા કહે, તો તમે ગમે તેટલા આગ્રહ કરો કે તેમના મત રહે, તે રદ કરવામાં આવશે. આપણે ફક્ત ચૂંટણી પંચને દોષી ઠેરવી શકીએ નહીં. વહીવટી કર્મચારીઓ એક પક્ષની જેમ વર્તવા લાગ્યા છે. તેઓ આ મતોને બદલવા માટે જવાબદાર છે."

