સંસદનું શિયાળુ સત્ર, સાતમો દિવસ: લોકસભા અને રાજ્યસભાની કાર્યવાહી શરૂ

સંસદનું શિયાળુ સત્ર (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 9, 2025 at 11:51 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 12:30 PM IST

નવી દિલ્હી : સંસદના શિયાળુ સત્રનો આજે સાતમો દિવસ છે. આજે મંગળવારે મતદાર યાદીના ખાસ સઘન સુધારા (SIR) અને ચૂંટણી સુધારાઓ પર એક મોટી ચર્ચાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા મડાગાંઠ બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. સરકાર અને વિપક્ષ વચ્ચે ઉગ્ર ચર્ચાઓ બાદ આ સફળતા મળી, જેના પરિણામે મંગળવારે બંને ગૃહોમાં આ મુદ્દો ઉઠાવવા માટે સર્વપક્ષીય સંમતિ બની છે. લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકમાં નિર્ધારિત સમય મુજબ, લોકસભા 9 ડિસેમ્બરે ચૂંટણી સુધારા પર સંપૂર્ણ ચર્ચા કરશે.

LIVE FEED

12:27 PM, 9 Dec 2025 (IST)

PM મોદીને NDA સાંસદોને માર્ગદર્શન આપ્યું

NDA સંસદીય દળની બેઠક અંગે કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ કહ્યું, "બિહાર ચૂંટણીમાં જીત બદલ તમામ NDA નેતાઓએ PM મોદીને અભિનંદન આપ્યા. વડાપ્રધાન મોદીએ તમામ NDA સાંસદોને તેમના સંબંધિત મતવિસ્તાર માટે કામ કરવા માર્ગદર્શન આપ્યું. લોકોનું જીવન સરળ બનાવવા અને તેમને કોઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો ન કરવો પડે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ ક્ષેત્રોમાં સુધારાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, કાયદાથી લોકોને મદદ મળવી જોઈએ. તેમણે સાંસદોને યુવાનો સાથે જોડાવા માટે પણ વિનંતી કરી."

12:25 PM, 9 Dec 2025 (IST)

ઓસ્ટ્રેલિયાના શિક્ષણ મંત્રી સંસદમાં પહોંચ્યા

કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને ઓસ્ટ્રેલિયા-ભારત શિક્ષણ અને કૌશલ્ય પરિષદ (AIESC) ની ત્રીજી બેઠક માટે તેમના ઓસ્ટ્રેલિયન સમકક્ષ જેસન ક્લેર અને તેમના પ્રતિનિધિમંડળનું સંસદમાં સ્વાગત કર્યું.

12:23 PM, 9 Dec 2025 (IST)

NDA નેતાઓએ PM મોદીને અભિનંદન આપ્યા

NDA સંસદીય પક્ષની બેઠક દરમિયાન NDA નેતાઓએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અભિનંદન આપ્યા. NDAના તમામ નેતાઓએ બિહાર ચૂંટણીમાં NDAની જીત બદલ PM મોદીને અભિનંદન આપ્યા. NDA સંસદીય પક્ષની બેઠકમાં કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, રાજનાથ સિંહ, જેપી નડ્ડા, કેન્દ્રીય પ્રધાન અશ્વિની વૈષ્ણવ, JDU સાંસદ સંજય ઝા, NCP સાંસદ પ્રફુલ્લ પટેલ, કેન્દ્રીય પ્રધાન એસ જયશંકર અને અન્ય નેતાઓ હાજર રહ્યા.

12:21 PM, 9 Dec 2025 (IST)

ઇન્ડિગો કટોકટી પર લોકસભામાં બોલશે રામ મોહન નાયડુ

કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુ આજે બપોરે 12 વાગ્યે ઇન્ડિગો કટોકટી પર લોકસભામાં જવાબ આપશે. એક દિવસ પહેલા, તેમણે રાજ્યસભામાં આ જ મુદ્દા પર ચર્ચાને સંબોધિત કરી હતી. આ ચર્ચા ઇન્ડિગોના નેટવર્ક પર સતત વિલંબ અને રદ થવાના કારણે દેશભરના એરપોર્ટ પર મુસાફરો અટવાઈ ગયા છે. રાજ્યસભામાં ચાલી રહેલા કટોકટી પર બોલતા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે મુસાફરોને જે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે તે એરલાઇનના સ્ટાફ રોસ્ટરિંગ અને ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ સાથે સંબંધિત છે, વિમાન જાળવણી અને સમયપત્રક સિસ્ટમ સાથે નહીં. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે સલામતી સાથે સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં.

12:19 PM, 9 Dec 2025 (IST)

ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ કટોકટી પર ચર્ચા માટે લોકસભામાં નોટિસ

કોંગ્રેસના સાંસદ મણિકમ ટાગોરે ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ કટોકટી પર ચર્ચા માટે લોકસભામાં નોટિસ રજૂ કરી છે. તેમણે વિક્ષેપોથી મુસાફરોને થતી નોંધપાત્ર અસુવિધા અને હવાઈ ભાડામાં ગેરવાજબી વધારાને રોકવા અને તેનો ઉકેલ લાવવામાં સરકારની નિષ્ફળતા પર ચર્ચાની માંગ કરી છે.

11:42 AM, 9 Dec 2025 (IST)

આજે SIR અને ચૂંટણી સુધારાઓ પર મોટી ચર્ચા

આ ખાસ સઘન સુધારા (SIR) પ્રક્રિયા પર ચર્ચા માટે વિપક્ષની સતત માંગના જવાબમાં છે. SIR પરના વિવાદ - એક પ્રક્રિયા જેના પર વિપક્ષ દાવો કરે છે કે હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલા સમુદાયોને તેમના મતદાનના અધિકારથી વંચિત રાખે છે. 1 ડિસેમ્બરથી શિયાળુ સત્ર શરૂ થયા પછીથી ગરમાગરમ ચર્ચા અને વિક્ષેપોને વેગ મળ્યો છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ 9 અને 10 ડિસેમ્બરે રાજ્યસભામાં SIR પર ચર્ચા શરૂ કરશે. ચર્ચા માટે કુલ દસ કલાકનો સમય ફાળવવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ ચર્ચાનો જવાબ આપશે, જ્યારે ગૃહના નેતા જેપી નડ્ડા પણ ભાગ લે તેવી અપેક્ષા છે. આ દરમિયાન લોકસભા ચર્ચા ફરી શરૂ કરશે, જેના માટે વિપક્ષ સત્રના પહેલા દિવસથી જ દબાણ કરી રહ્યું છે. વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી વિપક્ષના હસ્તક્ષેપનું નેતૃત્વ કરશે, જેમાં મેઘવાલ બુધવારે જવાબ આપશે. મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સહિતના વરિષ્ઠ વિપક્ષી નેતાઓ દ્વારા સંસદની અંદર અને બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા બાદ આ ચર્ચા શરૂ થઈ છે.

Last Updated : December 9, 2025 at 12:30 PM IST

PARLIAMENT WINTER SESSION 7TH DAY
સંસદનું શિયાળુ સત્ર 2025 સાતમો દિવસ
DEBATE ON SIR AND ELECTORAL REFORMS
UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

